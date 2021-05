Les joueurs mexicains jouent un rôle clé dans l’arrêt des chants anti-gay, selon Yon de Luisa

Le président de la Fédération mexicaine de football, Yon de Luisa, a déclaré que le soutien des joueurs de l’équipe nationale serait essentiel pour éradiquer les chants anti-gay pendant les matchs du Mexique.

De Luisa, s’adressant aux journalistes via Zoom, a exposé les efforts continus de la FMF pour faire appliquer le protocole anti-discrimination en trois étapes de la FIFA avant sa liste de matches pour l’équipe nationale masculine cet été.

El Tri Les matchs ont été en proie dans le passé par le chant controversé visant les gardiens de but de l’opposition alors qu’ils courent pour prendre des coups de pied de but. Il a été entendu lors des matchs de Liga MX ainsi que dans d’autres matchs dans les pays d’Amérique latine.

De Luisa estime que la FIFA a infligé une amende à la FMF au moins 11 fois, soulignant que ce n’est pas l’image du Mexique qui devrait être projetée dans le monde.

« C’est quelque chose avec lequel nous nous sommes débattus ces dernières années, et pas seulement aux États-Unis, mais presque partout où notre équipe nationale joue », a déclaré De Luisa. « Nous l’avons vu un peu [at the 2018 World Cup] en Russie et dans d’autres endroits où nous avons joué. C’est un défi pour nous. C’est devenu l’un de nos défis importants pour notre fédération. «

Plusieurs joueurs d’El Tri ont déjà participé à un vidéo sortie en 2019 demandant aux fans d’arrêter d’utiliser le chant, y compris le gardien de but du Club America Guillermo Ochoa, Roberto Alvarado de Cruz Azul, Alexis Vega de Chivas, l’attaquant de l’Inter Miami CF Rodolfo Pizarro, Carlos Salcedo des Tigres, les Américains Jorge Sanchez et Alan Mozo de l’UNAM.

« Nous avons besoin que les joueurs envoient un message clair – que ce [chant] ne peut pas arriver, que nous jouons avec nos emplois … et que nous affectons directement nos idoles », a-t-il déclaré.

Le Mexique affrontera l’Islande au stade AT&T le 29 mai à Arlington, au Texas, avant de se rendre à Denver pour la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Après les deux matches des 3 et 6 juin, le Mexique affrontera le Honduras le 12 juin à Atlanta.

De Luisa a ajouté que la FIFA avait menacé d’appliquer des sanctions supplémentaires si la FMF ne mettait pas un terme au chant anti-gay.

« La FIFA [threat] non seulement en arrêtant le match, en perdant des points ou en expulsant l’équipe nationale de la compétition, c’est réel », a-t-il déclaré.« Nous ne jouons pas avec ça. Je pense que lorsque nous avons compris cela – tout le monde, les joueurs, les entraîneurs, les clubs, les gens des médias – alors nous changeons notre approche. «

La première étape du protocole est d’arrêter le match et de faire une annonce du stade si un chant discriminatoire est entendu. Tout délinquant identifié sera expulsé du stade. Cela peut se produire plusieurs fois si le chant provient de différentes parties du stade. Si le chant continue, l’arbitre ordonnera aux équipes de se diriger vers leurs vestiaires respectifs et suspendra le match pendant « un laps de temps raisonnable » jusqu’à ce que le comportement s’arrête. S’il n’y a pas de changement de comportement ultérieur, l’arbitre a le pouvoir d’abandonner le match.

« Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour ne jamais arriver à l’étape 3 », a déclaré De Luisa. Il a ajouté plus tard: « Ce sera une décision terrible à prendre. Cependant, si cela est nécessaire, ce sera fait. »

La poussée avant les matchs de l’équipe nationale cet été n’est que le dernier effort de la FMF pour éradiquer le chant. Lors d’un match contre le Panama en 2019, 35 supporters ont été expulsés pour s’être livrés à des chants anti-gay. Les efforts devaient se poursuivre en 2020, mais cela a été mis de côté par les effets de la pandémie de coronavirus.

Plus tôt cette année, Atlas a été contraint de jouer à huis clos pendant un match après que les fans se soient engagés dans le chant lors d’un match contre Puebla. Des exemples du chant ont également été entendus lors du tournoi de qualification olympique de la CONCACAF en mars.

De Luisa espère qu’avec le temps, l’élan généré par l’éradication du chant se poursuivra dans le futur.

« Le mieux est d’avoir une Coupe du monde en Amérique du Nord en 2026 débarrassée de tout type d’acte discriminatoire », a-t-il déclaré. « Et si nous voulons y parvenir en 2026, nous devons commencer aujourd’hui, et c’est pourquoi le prochain match est important, et le prochain match sera aussi important que le précédent. »