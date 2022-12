Les joueurs marocains et leurs mères honorés par le roi Mohammed VI

Le Maroc a fait la une des journaux lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 qui s’est récemment terminée en devenant la première nation africaine ou arabe à atteindre la demi-finale du plus grand tournoi du monde.

Le Maroc a stupéfié le monde avec ses performances de vente, restant invaincu jusqu’à son dernier match contre la France.

A LIRE AUSSI | Coupe de la Ligue anglaise : Manchester United a battu Burnley ; Charlton Athletic Stun Brighton

L’équipe est rentrée chez elle en grande pompe alors que les Marocains descendaient dans la rue pour encourager les joueurs, qui avaient marqué l’histoire de la nation nord-africaine sur la scène mondiale, lors de leur défilé autour de la capitale, Rabat, dans un bus à toit ouvert.

Les célébrations ne se sont pas arrêtées là puisque le roi du Maroc, Mohammed VI, a félicité les joueurs et a également honoré leurs mères dans une marque de grand respect.

Les Lions de l’Atlas ont conquis le cœur du monde avec leur performance courageuse et leurs célébrations sincères avec leurs mères sur le terrain après leurs victoires.

Le Maroc est arrivé en tête d’un Groupe F difficile, qui comprenait la Croatie, la Belgique et le Canada.

Les Lions de l’Atlas ont ouvert le tournoi avec un match nul 0-0 contre la Croatie, avant d’enregistrer une victoire choquante 2-0 contre la Belgique. Ils ont scellé les honneurs du groupe F avec une victoire 2-1 contre le Canada alors qu’ils progressaient vers les phases à élimination directe du tournoi.

Leur premier défi d’élimination était contre l’ Espagne, championne du monde de football 2010 . Le Maroc a fait preuve de courage pour empêcher les Espagnols de faire match nul 0-0 avant d’éliminer La Roja de la compétition aux tirs au but.

Leur match de quart de finale était contre le Portugal de haut vol. L’équipe africaine est entrée dans l’histoire en devenant la toute première équipe de son continent à se qualifier pour les quatre dernières étapes de la Coupe du Monde de la FIFA en infligeant aux Européens une défaite 1-0 pour les expulser du tournoi.

Ils ont échoué lors de leur match de demi-finale contre la France alors qu’ils se sont inclinés 2-0 alors que Theo Hernandez et Randal Kolo Muani ont trouvé le fond du filet pour Les Blues.

Le Maroc a fait preuve de solidité défensive lors de sa course de rêve au Qatar puisqu’il n’avait concédé qu’un seul but avant sa demi-finale contre la France. Et notamment, ce seul but était mon propre but.

Après la fin de la Coupe du monde, il a été annoncé que le Maroc accueillerait la prochaine édition de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici