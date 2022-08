Les joueurs japonais d’eSports handicapés abattent les stéréotypes, voici comment

Le joueur de Street Fighter Shunya Hatakeyama souffre de dystrophie musculaire, il utilise donc son menton pour lancer des combos dévastateurs. Il n’est pas le seul joueur japonais à prouver que le handicap n’est pas un obstacle dans l’eSport. Naoya Kitamura, qui est aveugle et compte sur le son pour jouer au jeu de combat Tekken 7, espère également que ses compétences dans une industrie d’un milliard de dollars contribueront à rendre la société plus ouverte d’esprit. “Je bloquerai un mouvement et le son qu’il fera me dira de quel type de mouvement il s’agissait”, a déclaré Kitamura.

“Alors je vais réagir et faire mon geste”, a-t-il déclaré à l’AFP, démontrant une attaque vertigineuse avec le personnage de Tekken, Lucky Chloe.

Le jeu compétitif est en plein essor dans le monde entier, avec des revenus mondiaux de l’eSport estimés à plus d’un milliard de dollars, et beaucoup pensent que cela pourrait un jour être aux Jeux olympiques.

Le secteur n’est pas aussi important au Japon qu’en Chine et en Corée du Sud, folles d’eSports, mais il commence progressivement à prendre racine.

Désireux d’offrir aux joueurs japonais handicapés une chance de faire partie de l’action, le travailleur social Daiki Kato a fondé une entreprise appelée ePara en 2016.

L’entreprise de Kato emploie des joueurs tels que Hatakeyama et Kitamura, qui ont tous deux 28 ans, et leur donne le temps de s’entraîner autour de leurs autres tâches, notamment travailler sur le site Web de l’entreprise et aider à organiser des événements de jeu.

Hatakeyama participe principalement aux tournois Street Fighter V qui sont ouverts à tous – handicapés ou non – et dit que la beauté des jeux de combat est que “vous pouvez surmonter les handicaps et affronter différentes personnes”.

“Quand je joue dans un tournoi, je ne veux pas que mon handicap soit un problème”, a-t-il déclaré.

“Je veux émouvoir les gens avec ma façon de jouer.”

Contrôleur personnalisé

Hatakeyama est né avec une dystrophie musculaire dégénérative et utilise un fauteuil roulant depuis l’âge de six ans environ.

Il a toujours adoré les jeux de combat, mais au fil des ans ses muscles se sont tellement affaiblis qu’il ne pouvait plus tenir une manette.

Déprimé, il a arrêté de jouer pendant six ans jusqu’à ce que lui et un ami décident l’année dernière de concevoir et de fabriquer une manette personnalisée qu’il pourrait utiliser avec son menton.

En utilisant ses doigts pour appuyer sur les boutons de son clavier d’ordinateur, Hatakeyama dit qu’il s’est rapidement remis dans le rythme.

Maintenant, il entraîne également d’autres joueurs handicapés, leur expliquant des combos compliqués et leur offrant des conseils sur différents personnages.

“Si je n’avais jamais joué à des jeux de combat, je ne pense pas que j’essaierais de trouver des solutions chaque fois que je rencontrais quelque chose de difficile”, a-t-il déclaré.

De nombreux joueurs d’ePara sont nouveaux dans l’eSport et n’ont pas beaucoup d’expérience dans la compétition dans les tournois.

Le chef de la société, Kato, pense qu’il existe un marché croissant pour les joueurs handicapés et il pense que les fabricants commenceront à s’asseoir et à en prendre note.

“Si vous avez plus de personnes malentendantes ou malvoyantes qui jouent à des jeux, les fabricants de jeux réagiront en créant plus de jeux auxquels ils pourront jouer”, a-t-il déclaré.

Mêmes règles, mêmes compétitions

Kato veut utiliser l’eSport pour mettre en valeur les talents des personnes handicapées, affirmant que de nombreuses personnes au Japon “n’ont pas beaucoup de chance d’interagir” avec elles.

Kitamura, qui souffre de microphtalmie et est aveugle depuis sa naissance, affirme que l’eSport peut aider à changer la perception selon laquelle les personnes handicapées “ont juste besoin d’aide”.

« Je suis vraiment bon avec les ordinateurs et je peux faire beaucoup plus que certaines personnes qui peuvent voir », a-t-il déclaré.

« Il ne s’agit pas seulement d’être aidés — selon les circonstances, nous pouvons aussi aider les gens. C’est une question de coopération.

Kitamura pense que le terme eSports lui-même aide également, projetant l’image d’une compétition sérieuse plutôt que de “juste des gens qui jouent à des jeux”.

Les Jeux d’Asie du Sud-Est ont présenté des événements de médailles eSports et ils apparaîtront également aux Jeux asiatiques retardés par la pandémie de l’année prochaine.

Beaucoup pensent que les Jeux olympiques et paralympiques suivront, mais Kato dit qu’il n’y a «pas besoin de faire la distinction entre les personnes handicapées ou non dans les sports électroniques».

“C’est une chose intéressante à ce sujet,” dit-il.

“Que vous soyez en fauteuil roulant ou non, ce sont les mêmes règles et les mêmes compétitions.”

