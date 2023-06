Les joueurs jamaïcains critiquent la fédération pour le manque de soutien avant la WWC

Les principales joueuses jamaïcaines ont exprimé leur « extrême déception » face au manque de soutien de la Fédération jamaïcaine de football (JFF) avant la Coupe du monde féminine 2023.

Les joueurs ont déclaré que leur concentration avait été entravée par un certain nombre de problèmes tels qu’une planification inadéquate et l’accès aux ressources appropriées avant l’événement phare, qui débutera le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« Se qualifier pour une deuxième Coupe du monde est quelque chose qui n’a jamais été imaginé ou pensé possible pour les Reggae Girlz », ont écrit les joueurs dans une lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux jeudi.

« À une époque où nous devrions nous concentrer uniquement sur la préparation de la compétition sur la plus grande scène du monde, nous sommes malheureusement obligés d’exprimer notre plus grande déception à l’égard de la Fédération jamaïcaine de football.

« À plusieurs reprises, nous nous sommes assis avec la fédération pour répondre respectueusement aux préoccupations résultant de la planification, du transport, de l’hébergement, des conditions d’entraînement, de la rémunération, de la communication, de la nutrition et de l’accessibilité aux ressources appropriées.

« Nous nous sommes également présentés à plusieurs reprises sans recevoir de compensation convenue contractuellement », ont-ils ajouté.

Reuters a contacté le JFF pour un commentaire.

Plus tôt cette année, le président de la JFF, Michael Ricketts, a déclaré que l’instance dirigeante avait du mal à trouver l’argent pour financer la campagne de la Coupe du monde.

L’attaquante des Red Stars de Chicago, Cheyna Matthews, a déclaré que la mère de l’un de ses coéquipiers avait lancé une campagne de financement participatif pour collecter 100 000 $ pour l’équipe jamaïcaine.

Chaque joueuse de la Coupe du monde féminine se verra garantir au moins 30 000 $ après que la FIFA a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’une partie des prix serait versée à des individus plutôt qu’à des fédérations nationales.

La JFF a annoncé jeudi un accord de parrainage pour l’équipe féminine avec une chaîne de restauration rapide, et Ricketts a déclaré à Nationwide News Network que l’instance dirigeante prenait au sérieux les préoccupations des joueuses.

« Nous voulons nous assurer de fournir autant que possible aux filles, qui, selon nous, réussiront très bien à la Coupe du monde », Ricketts a déclaré à la station de radio.

La Jamaïque, qui a perdu ses trois matchs lors de sa première Coupe du monde il y a quatre ans, entame sa campagne 2023 le 23 juillet contre la France à Sydney.