Les joueurs italiens ont insisté pour une tournée en bus ouvert après la victoire de l’Euro 2020 malgré le risque de Covid

Les joueurs de l’équipe italienne ont dépassé les objections de la police en faisant un tour en bus ouvert dans les rues de Rome après leur victoire à l’Euro 2020, même si cela avait été interdit par crainte de propager des infections au COVID-19, a déclaré le préfet de la capitale. Des milliers de supporters euphoriques ont envahi le centre de Rome lundi après-midi pour saluer l’entraîneur Roberto Mancini et son équipe après leur triomphe sur l’Angleterre aux tirs au but lors de la finale au stade de Wembley à Londres.

Le préfet de Rome Matteo Piantedosi a déclaré au quotidien Corriere della Sera que les joueurs Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci ont « résolument » déclaré aux policiers qu’ils souhaitaient une visite en bus ouvert après une cérémonie institutionnelle avec les autorités de l’État.

« À ce stade, nous n’avions pas d’autre choix que de reconnaître la situation et de la gérer de la meilleure façon possible », a déclaré Piantedosi, qui est la plus haute autorité de sécurité publique à Rome.

Il a déclaré que le bus et les fans attendaient déjà la comparution des joueurs et que le refus d’utiliser un véhicule à toit ouvert aurait pu entraîner des troubles publics.

Piantedosi a déclaré que la fédération italienne de football (FIGC) avait accepté d’organiser une cérémonie contrôlée sur l’une des principales places du centre de Rome, la Piazza del Popolo, mais a ensuite changé d’avis et a réitéré sa demande d’utiliser le bus ouvert.

Dans un communiqué, la FIGC a déclaré avoir toujours agi de manière responsable, mais après consultation avec les autorités de Rome, elle a décidé de ne pas décevoir les fans venus célébrer l’équipe.

Cependant, des scènes du bus de l’équipe « Azzurri » labourant lentement à travers des foules débordantes ont alimenté les craintes de nouvelles épidémies de COVID-19 dans la capitale, après que le gouvernement a supprimé la plupart des restrictions qu’il avait imposées pour contrôler la contagion.

« Les images montrent que les policiers étaient pratiquement les seules personnes à porter un masque. Nous sommes profondément attristés (à ce sujet) », a déclaré Piantedosi au Corriere della Sera.

