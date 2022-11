Les joueurs iraniens silencieux pendant l’hymne avant la défaite de la Coupe du monde face à l’Angleterre (VIDEO)

Le pays a fait face à des manifestations anti-gouvernementales ces dernières semaines

Le défi de l’Angleterre pour la Coupe du monde a pris un bon départ après que les Trois Lions ont battu l’Iran lors de leur match d’ouverture du Groupe B à Doha, mais le match a été remarquable pour ce qui s’est passé auparavant alors que l’équipe iranienne a décidé de ne pas chanter son hymne national.

Un doublé de la starlette d’Arsenal Bukayo Saka, ajouté à un chacun de Raheem Sterling, Jude Bellingham, Marcus Rashford et Jack Grealish a suffi à l’Angleterre pour remporter une victoire 6-2 et établir un marqueur avant les prochains défis contre le Pays de Galles et les États-Unis.

L’Iran a réussi une riposte de son talisman Medhi Taremi, qui a également ajouté un penalty tardif.

Malgré un affrontement divertissant sur le terrain, les organisateurs de la Coupe du monde, le Qatar et la FIFA, ont été confrontés à de nouvelles critiques après qu’une erreur apparente impliquant une application de billetterie ait provoqué un goulot d’étranglement à l’extérieur du stade, ce qui aurait retardé l’entrée d’un grand nombre de fans.

Et ceux qui étaient dans le stade avant le début du match ont également vu un autre incident notable lorsque l’Iran a choisi de ne pas chanter l’hymne national de leur pays avant le coup d’envoi, dans ce que beaucoup verront comme un soutien à la vague de manifestations anti-gouvernementales. se déroulant dans le pays.

L’Iran a été bien battu par l’Angleterre à Doha.

Des sections de supporters iraniens ont également pu être entendues semblant se moquer de l’hymne au stade international de Khalifa, une femme iranienne étant vue en train de pleurer pendant l’émission télévisée.

D’autres panneaux et pancartes soutenant les droits des femmes en Iran pouvaient également être vus dans la foule.

La nation islamique a été saisie par des manifestations qui ont eu lieu dans le pays depuis la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui a été tué alors qu’il était en garde à vue en septembre après avoir prétendument enfreint les règles de moralité.

Amini, d’origine kuride iranienne, est décédée trois jours après sa détention à Téhéran pour avoir enfreint le code vestimentaire du pays pour les femmes, qui incluait le port obligatoire du hijab.

Avant le match, la star iranienne Alireza Jahanbakhsh a déclaré que son équipe déciderait collectivement de chanter ou non l’hymne.

La décision de l’équipe de garder le silence tout au long de l’hymne est intervenue quelques heures seulement après que l’icône du football iranien Ali Daei a ajouté son soutien aux manifestations des droits de l’homme qui se déroulaient dans son pays.

Daei, 53 ans, aurait vu son passeport confisqué par les autorités iraniennes après avoir déclaré son soutien aux manifestants, et même après que ses documents lui aient été rendus au bout d’une semaine, il a refusé une invitation officielle de la FIFA à assister au tournoi.

“Je préfère exprimer ma sympathie à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers ces jours-ci. Au lieu de la répression, de la violence et de l’arrestation du peuple iranien, résolvez ses problèmes“, a déclaré Daei.

Le prochain match de l’Iran dans le Groupe B aura lieu tôt vendredi contre le Pays de Galles, tandis que l’Angleterre affrontera les États-Unis lors de leur deuxième match plus tard dans la journée.