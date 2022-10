Les joueurs iraniens piégés dans une situation difficile avant la Coupe du monde

Historiquement, la République islamique craignait le succès des footballeurs iraniens lors des grands tournois, comme la Coupe du monde. Pendant des décennies, le régime a entretenu des sentiments ignobles selon lesquels le succès de l’Iran pourrait inspirer les masses à descendre dans les rues lors de troubles civils. Cela menaçait la sécurité d’un gouvernement chiite étanche. En conséquence, l’équipe Melli n’a jamais […]

Pendant des décennies, le régime a entretenu des sentiments ignobles selon lesquels le succès de l’Iran pourrait inspirer les masses à descendre dans les rues lors de troubles civils. Cela menaçait la sécurité d’un gouvernement chiite étanche. En conséquence, l’équipe Melli n’a jamais reçu le soutien qu’elle mérite. Après tout, l’agenda de la République islamique tourne autour de la répression.

Au lieu de cela, la censure du gouvernement a à peine donné aux joueurs une chance de se battre. Maintenant, l’équipe n’a qu’une tentative précaire de succès en Coupe du monde.

Polémique sur la Coupe du monde de football

La Coupe du monde 2022 sera le troisième cycle de l’Iran sous le même entraîneur-chef, Carlos Queiroz. Cependant, un groupe d’activistes dirigé par des femmes a récemment publié un décret au président de la FIFA, Gianni Infantino, demandant «d’expulser immédiatement l’Iran de la Coupe du monde 2022 au Qatar», citant que depuis 1979 «les femmes iraniennes ont été interdites de faire du sport, de regarder des matchs dans stades et applaudir nos équipes de football préférées »,

Les projecteurs sont braqués sur les statuts de l’instance dirigeante mondiale du football. Plus précisément, l’article 3 de la FIFA, un statut qui déclare « toute forme de discrimination à l’encontre d’un pays, d’une personne privée ou de groupes », et l’article 4, « Promouvoir des relations amicales entre les membres, les confédérations, les clubs, les officiels et les joueurs ».

De plus, la FIFA exige que le gouvernement d’une nation ne doit pas intervenir dans les affaires de sa fédération de football. L’article 17 du règlement de la FIFA stipule que chaque fédération de football “gérera ses affaires de manière indépendante et sans aucune influence de tiers”. Conformément aux articles 3, 4 et 17, la République islamique a réprimé les joueurs iraniens et discriminé leurs supporters féminins.

L’arrestation d’Hossein Mahini

Par exemple, Hossein Mahini – un ancien défenseur international qui joue pour le Saipa FC – un club de l’AFC appartenant à un fabricant subventionné par la République islamique – a défendu les droits de l’homme en soutien à ses sœurs qui se battent pour la souveraineté sur le terrain. En conséquence, le «Corps des gardiens de la révolution islamique» a arrêté Mahini sur des allégations arbitraires de fomentation de troubles sociaux. Au contraire, les provocateurs sont les cinq groupes paramilitaires qui commettent des actes téméraires entraînant le carnage de civils innocents.

De plus, le gardien de but de Persépolis Alireza Beiranvand et le défenseur de Kayserispor Majid Hosseini se sont également prononcés en faveur des manifestations. Par respect pour les règles de l’équipe, des joueurs comme Alireza Jahanbakhsh de Feyenoord et le milieu de terrain de l’AEK Athènes Ehsan Hajsafi, sont tous deux restés silencieux par leurs supérieurs. Au lieu de cela, ils ont des avatars et des bannières masqués sur les réseaux sociaux.

Dernières manifestations de solidarité en Bundesliga et en Ligue des champions

L’Allemagne a une population estimée à 272 000 citoyens d’origine iranienne. Lors de la huitième journée de Bundesliga, les supporters du Werder Brême et du Bayern Munich bannières déployées dans leurs rencontres respectives, affichant leur solidarité avec la révolution dirigée par les femmes en Iran.

Par coïncidence, Leverkusen de Sardar Azmoun a joué contre le Bayern – l’ancienne équipe de l’attaquant Ali Karimi. Azmoun a remplacé à la 61e minute, accueilli par une foule rugissante d’Allemands iraniens dénonçant le patriarcat.

De plus, le FC Porto a eu une présence pérenne en UEFA Champions League, avec l’attaquant iranien Mehdi Taremi à la barre. Lors de la troisième journée de l’UCL, la formation portugaise a affronté Leverkusen à domicile à Porto. Slogans dans la foule lus #MahsaAminiattirant l’attention sur les crimes odieux qui ont causé sa mort.

Plus de voix s’expriment

De plus, Payam Niazmand a été suspendu pour avoir soutenu la révolution iranienne. Le gardien de but a joué pour Sepahan, un club de l’AFC appartenant à une entreprise sidérurgique de la République islamique. De plus, le défenseur Sadegh Moharrami du Dynamo Zagreb a enfilé un brassard noir en signe de solidarité lors de son match de l’UCL contre le RB Salzburg. Enfin, l’ancien attaquant du Bayern Ali Karimi, qui s’est volontairement exilé de la nation, a parlé de la République islamique despotique.

“Je souhaite que vous censuriez la pauvreté, je souhaite que vous censuriez les larmes des orphelins, je souhaite que vous censuriez le chômage des instruits, je souhaite que vous censuriez les dépendances, je souhaite que votre pillage soit censuré.”

On ne sait pas si la FIFA autorise ou non les joueurs iraniens à se produire lors de la Coupe du monde.

Plus de 80 villes, y compris des provinces rurales conservatrices, prolifèrent avec des protestations furieuses contre les factions paramilitaires. Ces forces n’ont aucun scrupule à exécuter des civils innocents. De plus, les responsables continuent d’appréhender les masses dirigées par des femmes exigeant un renversement ; un régime qui n’a aucun intérêt à assurer un avenir stable à la postérité iranienne. Ceci est en conjonction avec la guerre entre le CGRI et les rebelles kurdes sunnites en garnison en Irak. En conséquence, la tourmente place les joueurs dans une situation difficile.

La situation difficile de l’équipe Melli

L’équipe nationale iranienne fait face à une pression insurmontable. Des élèves-ingénieurs risquent leur vie en détention tout en réclamant les libertés civiles. Des collégiennes non voilées expulsent leurs directeurs d’école, les traitant de lâches. De plus, les filles de la génération Z se moquent sans crainte des responsables paramilitaires avec le majeur. Sans parler de la torture des femmes innocentes. Des femmes accusées à tort et gazées lacrymogènes plus tôt cette année avant un match de qualification de la FIFA à Mashhad. Les femmes iraniennes ont été conduites à la dernière goutte : la mort de Mahsa Amini. Et maintenant, la mort des autres. Par exemple, Nika Shahkarami – une adolescente tuée par le CGRI quelques jours avant son 17e anniversaire.

La mort de Mme Shahkarami a déclenché une fureur parmi les femmes iraniennes.

Malheureusement, l’entraîneur-chef de l’Iran, Carlos Queiroz, porte les fruits de son travail. Depuis 2011, le « Mestre » portugais a cultivé et fertilisé des graines qui ont germé dans les racines les plus solides du football iranien. Au Brésil en 2014, l’Iran de Queiroz était à quelques secondes d’un match nul contre l’Argentine de Lionel Messi. Quatre ans plus tard, le gardien Alireza Beiranvand a stoppé un penalty de Cristiano Ronaldo. Maintenant, ça pourrait être “la troisième fois, c’est le charme”.

Voir l’avenir des joueurs iraniens à la coupe du monde

La solution n’est pas que les joueurs iraniens offrent des démissions. Cela ne mènerait qu’à la nomination par leur fédération de joueurs de troisième et quatrième cordes, avides d’une place pour faire leurs preuves sur la scène internationale. Par conséquent, la responsabilité incombe à la FIFA ; devraient-ils suspendre l’équipe Melli comme ils l’ont fait fin 2006.

De plus, la FIFA a suspendu la Russie plus tôt cette année pour crimes de guerre contre l’Ukraine ; la République islamique a récemment fourni à la Russie des drones kamikazes pour bombarder l’Ukraine.

À l’inverse, si la FIFA autorise la compétition de l’Iran à la Coupe du monde, le succès de l’équipe Melli pourrait alimenter le feu de l’ardeur révolutionnaire, provoquant une recrudescence des protestations si elles sont apaisées. Actuellement, le peuple iranien s’engage dans un renversement fragmentaire de l’ennemie République islamique. La théocratie rétroactive de ce régime continue de bloquer Internet en Iran. Elle emprisonne une population réclamant conscience individuelle et libre arbitre.

