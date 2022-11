Les joueurs iraniens peuvent manifester à la Coupe du monde, déclare l’entraîneur Queiroz

Les joueuses iraniennes sont libres de se joindre aux manifestations qui balayent leur pays contre les droits des femmes alors qu’elles jouent à la Coupe du monde au Qatar, mais doivent le faire dans le respect des règles du tournoi, a déclaré mardi l’entraîneur de l’équipe nationale, Carlos Queiroz.

L’agence de presse HRANA, militante des droits de l’homme, a déclaré que 344 personnes avaient été tuées et 15 280 arrêtées au cours des deux derniers mois de manifestations nationales déclenchées par la mort de la femme kurde Mahsa Amini, âgée de 22 ans, détenue par la police des mœurs.

L’Iran a déclaré que sa mort était due à des conditions préexistantes et a accusé ses ennemis de fomenter les troubles pour déstabiliser le pays. Les manifestations se sont transformées en une crise de légitimité pour l’establishment clérical, au pouvoir depuis plus de quatre décennies.

Les joueurs iraniens ont dissimulé leur badge de l’équipe nationale lorsqu’ils ont disputé deux matchs internationaux d’échauffement en septembre, ce qui a été interprété comme un signe de soutien aux manifestations.

Mais ils ont été vivement critiqués sur Twitter ces derniers jours pour avoir rencontré des dirigeants iraniens avant leur départ pour Doha, où ils se sont entraînés pour la première fois mardi.

“Les joueurs sont libres de protester comme ils le feraient s’ils étaient de n’importe quel autre pays tant que cela est conforme aux règlements de la Coupe du monde et dans l’esprit du jeu”, a déclaré Queiroz lors d’une conférence de presse.

“Mais on peut aussi s’exprimer sur le terrain dans le football et les joueurs n’ont qu’une idée en tête, c’est de se battre pour se qualifier pour le deuxième tour”, a-t-il déclaré.

L’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, s’est opposée aux joueurs, aux équipes et aux fans qui s’engagent dans des manifestations et des slogans, mais l’année dernière, elle a adopté une attitude plus tolérante à l’égard des manifestations, comme lorsque plusieurs équipes portaient des T-shirts appelant aux droits de l’homme lors de manifestations visant à La Coupe du monde accueille le Qatar.

On a également demandé à Queiroz s’il était fier d’entraîner un pays qui réprimait les femmes et, dans une réplique tendue, il a demandé au journaliste combien il le paierait pour répondre à la question.

L’entraîneur a déclaré que les joueurs iraniens s’étaient fixé pour objectif d’atteindre le deuxième tour, bien qu’ils aient été jumelés dans un groupe B difficile avec l’Angleterre, le Pays de Galles et les États-Unis. Ils débuteront contre l’Angleterre au Khalifa International Stadium lundi.

L’Iran a échoué lors de ses cinq dernières participations à la finale de la Coupe du monde pour atteindre le deuxième tour.

“Ils ne veulent pas seulement faire partie de l’histoire mais aussi faire l’histoire”, a ajouté Queiroz.

“Si nous apportons de la joie et du plaisir aux gens, nous avons fait notre travail de footballeurs et c’est le problème le plus important pour moi en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale.”

Queiroz, qui a réussi les quatre dernières Coupes du monde, a déclaré qu’il estimait qu’une Angleterre hors de forme pouvait être battue mais devait également être respectée.

“Peu d’équipes peuvent faire ce qu’elles ont fait en revenant lors de leur dernier match contre l’Allemagne”, a-t-il déclaré.

L’Angleterre a récupéré de 2-0 pour faire match nul 3-3 avec l’Allemagne à Wembley lors de leur dernier match de la Ligue des Nations en septembre.