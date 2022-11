Les joueurs iraniens de la Coupe du monde “peuvent faire leur propre choix pour protester” contre le régime – alors que l’hymne national reste incertain | Nouvelles du monde

Un footballeur iranien senior a déclaré qu’il appartenait aux joueurs individuels de prendre position et de protester contre le régime iranien lors de la Coupe du monde au Qatar.

S’exprimant lors d’une conférence de presse avant une séance d’entraînement de l’équipe, Alireza Jahanbakhsh a admis que l’équipe avait discuté ensemble de l’opportunité de chanter l’hymne national, mais n’a pas révélé la décision à laquelle elle était parvenue.

“Nous sommes ici pour jouer au football et c’est la principale chose sur laquelle tout le monde se concentre”, a-t-il déclaré.

“Les célébrations sont quelque chose de très personnel. Chaque joueur a une célébration différente.

“Et vous posez des questions sur notre hymne national, c’est aussi quelque chose qui est décidé dans l’équipe dont nous avons déjà parlé.

“Tout le monde en a déjà parlé. Nous n’en ferons jamais tout un plat pour être honnête car tout le monde ne pense et ne parle que de football pour être honnête…”

Jahanbakhsh jouait au football en Angleterre, pour Brighton. S’exprimant en anglais, le milieu de terrain offensif a déclaré qu’il espérait que la partie iranienne puisse aider à rapprocher les Iraniens.

“Nous avons traversé de nombreuses difficultés et écoutez tout au long de l’année, il y a eu des hauts et des bas à tous les égards dont nous pouvons parler.

“Mais en fin de compte, quand le football se rassemble, nous pouvons faire de la joie et nous pouvons faire du bonheur pour les gens.

Il y a eu des manifestations à l’échelle nationale en Iran après la mort de Mahsa Amini



“Nous sommes à quatre jours de jouer l’un des plus grands matchs de notre vie, et chaque personne impliquée dans l’équipe Melli (Iran), nous sommes tous concentrés sur le match.”

L’Iran est dans un groupe avec l’Angleterre et le Pays de Galles et disputera son match d’ouverture contre les Three Lions lundi.

Des manifestations en faveur des droits des femmes et des libertés culturelles se poursuivent en Iran. Des centaines de personnes auraient été tuées lors du soulèvement et plus de 15 000 arrêtées.

Les manifestations ont commencé après la mort de 22 ans Mahsa Aminiqui a été arrêté par L’Irande la police des mœurs pour ne pas avoir porté correctement son hijab.

Ces derniers jours, cinq personnes ont été condamnées à mort pour leur rôle dans les manifestations alors que le régime tente de réprimer les soulèvements.

Deux anciennes stars du football iranien, Ali Daei et Javad Nekounam, ont refusé d’assister à la Coupe du monde par solidarité avec les manifestants.

Lors des matchs de préparation avant le Coupe du mondecertains joueurs iraniens ont dissimulé le drapeau iranien sur leurs maillots pour protester contre le régime.

L’entraîneur portugais de l’équipe, Carlos Queiroz, a déclaré à Sky News cette semaine que “tout le monde a le droit de s’exprimer” et cité des joueurs de Premier League prenant le genou manifester contre le racisme.