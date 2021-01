La Fédération indienne des sports électroniques (EFSI) a publié le tout premier système de classement national basé sur les tournois de classement ouverts disputés au cours des deux derniers mois pour déterminer les joueurs sur smartphone les plus performants du pays. Dans sa tentative de rationaliser l’esport et de donner une légitimité aux joueurs impliqués, l’EFSI a publié les classements nationaux de Call of Duty Mobile (Battle Royale), FreeFire et Valorant, certains des jeux vidéo les plus populaires joués dans le pays. Les équipes Team Resilience, Checkmate et Adbhut Esports sont en tête des catégories individuelles du classement national, a annoncé l’EFSI le lundi 25 janvier.

Les performances de 60, 65 et 26 matchs ouverts pour ces classements pour Call of Duty Mobile, FreeFire et Valorant qui ont été menées pendant la période de novembre à décembre en 2020 ont été prises en compte lors de l’annonce de ces classements. «L’esport étant inclus comme événement médaillé aux Jeux asiatiques 2022 parmi d’autres championnats majeurs, il est important que nous suivions toutes les exigences nécessaires comme dans tout autre sport médaillé pour déterminer les meilleurs joueurs du pays. Au mois de novembre et décembre, nous avons organisé plusieurs canevas et il y a eu d’énormes réactions à ces événements. Alors que les joueurs (athlètes) ont fait preuve d’une excellente technique et d’une grande compétition, chaque canevas a été vivement disputé avant que les champions ne soient déclarés », a déclaré le directeur de l’ESFI, Lokesh Suji, lors de l’annonce.

Team Resilience, qui est arrivée première du classement, a marqué 682 points pendant les matchs et a été déclarée meilleure équipe de la catégorie Call of Duty (Mobile), suivie de Team Revolution, qui a marqué 629, et de l’équipe Zelotz 2EZ, qui a marqué 627. Checkmate , qui a marqué 111 points dans Free Fire, est arrivé premier du match, tandis qu’Adbhut Esports est arrivé deuxième avec 78 points.

Voici le classement complet, annoncé par l’EFSI:

Détails des équipes au sommet:

Résilience d’équipe (Call of Duty Mobile Battle Royale):

Sushain ‘Dexter’ Gupta

Mannat ‘Truman’ Khanna

Naurav ‘Pollax’ Kumar

Shaurya ‘Neta’

Yash ‘Wizard’ Gupta

Shivansh ‘Skullxyy’ Kalra et

Ronit ‘Edith’ Kataria

Échec d’équipe (FreeFire)

Arun ‘Deadend’ Yadav

Ram ‘Scooper’ Devdas

Nirmal ‘Unique-007’ Kumar

Akshay ‘Syko’ Shiyani et

Arshpreet ‘Arsh’

Adbhut d’équipe (Valorant)

Hridya ‘RektyRowdyy’ Dham

Kunal ‘IshocKK’ Khandelwal

Batra ‘Fishy Bubbly’ de Bhavay

Prashant ‘FranK’ Das

Mayank ‘Deadsec’ Roy

L’e-sport a connu une augmentation exponentielle de la pandémie qui a catapulté l’envie de créer une communauté plus proche et de construire une pléthore d’athlètes professionnels beaucoup plus grande afin de déterminer l’avenir de l’esport en Inde.

ESFI a déclaré qu’elle poursuivrait également le processus d’annonce des classements nationaux pour divers jeux à l’avenir.

Alors que Free Fire Daily T1 / T2 / T3, Call of Duty Mobile Battle Royale scrims saison 2 et multijoueur sont déjà en cours, Valorant commencera également à partir de la dernière semaine de janvier avec plus de jeux comme PES, DOTA 2, FIFA, CR, COC et Brawl Stars auront lieu bientôt.

Détails des équipes au sommet:

Résilience d’équipe (Call of Duty Mobile Battle Royale):

Sushain ‘Dexter’ Gupta

Mannat ‘Truman’ Khanna

Naurav ‘Pollax’ Kumar

Shaurya ‘Neta’

Yash ‘Wizard’ Gupta

Shivansh ‘Skullxyy’ Kalra et

Ronit ‘Edith’ Kataria

Échec d’équipe (FreeFire)

Arun ‘Deadend’ Yadav

Ram ‘Scooper’ Devdas

Nirmal ‘Unique-007’ Kumar

Akshay ‘Syko’ Shiyani et

Arshpreet ‘Arsh’

Adbhut d’équipe (Valorant)

Hridya ‘RektyRowdyy’ Dham

Kunal ‘IshocKK’ Khandelwal

Batra ‘Fishy Bubbly’ de Bhavay

Prashant ‘FranK’ Das

Mayank ‘Deadsec’ Roy

L’ESports Federation of India (ESFI) est une organisation à but non lucratif et est membre à part entière de l’International Esports Federation (IESF), de la Global Esports Federation (GEF) et de l’Asian Esports Federation (AESF). Promouvoir, encourager, organiser, éduquer, former et contrôler les sports électroniques (Esports) en Inde et fournir des installations pour la formation dans les sports électroniques, construire et maintenir l’écosystème pour les sports électroniques en Inde sans se limiter à fournir, conceptualiser, ouvrir, gérer , gérer, développer, faciliter et promouvoir tous les domaines de l’e-sport et fournir toutes les autres formes possibles et connexes d’esports.