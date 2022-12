Les joueurs français face au virus avant la finale de la Coupe du monde

La France est aux prises avec un virus qui traverse l’équipe nationale à la Coupe du monde. Plusieurs joueurs ont raté la demi-finale précédente avec le Maroc et d’autres sont actuellement malades.

Les champions en titre rivalisent pour devenir le troisième pays à remporter des Coupes du monde consécutives.

Kingsley Coman, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot ont tous été contraints de rester à l’écart de l’équipe plus tôt dans la semaine. La maladie a fait que le trio a raté le match massif du Maroc mercredi.

La France, cependant, a quand même géré la nation africaine 2-0 pour atteindre la finale de dimanche contre l’Argentine.

Le capitaine affirme que “l’adrénaline” aidera les joueurs malades

Alors que d’autres joueurs tombent malades, le capitaine de l’équipe Hugo Lloris a suggéré que l’adrénaline aiderait ses coéquipiers à récupérer pour le match à venir.

“Sur le virus, on n’est jamais vraiment préparé à ce genre de chose mais on essaie de se préparer au mieux pour ce match, ce sont des choses pour lesquelles on n’était pas forcément préparé mais on reste concentré et bien sûr on sont très excités de jouer une finale de Coupe du monde », a expliqué Lloris.

“Je pense que dans le passé, nous avons prouvé que les équipes françaises qui ont réussi ont toujours basé ce succès sur un fort esprit d’équipe. Alors on essaie de puiser dans ça, il y a un très bon feeling dans le camp depuis le début du tournoi et il n’y a pas de raison que ce ne soit pas pareil demain.

“Nous allons essayer de faire de notre mieux malgré les circonstances, je pense que grâce à l’adrénaline et à l’excitation que nous ressentirons, nous serons tous suffisamment en forme et prêts à faire tout ce que nous pouvons pour gagner cette dernière bataille.”

Trois défenseurs centraux ont été malades

Outre le trio susmentionné, Rafael Varane et Ibrahima Konate ont également montré des symptômes.

ESPN prétend que Coman, Varane et Konaté s’entraînent toujours en dehors du groupe normal. Le média a également rapporté que le manager Didier Deschamps n’avait pas fourni de mises à jour sur la maladie lors de sa conférence de presse de samedi.

La France a une équipe profonde et talentueuse dans cette Coupe du monde. L’équipe a même fait la finale sans son attaquant Ballon d’Or Karim Benzema. Cependant, la position du défenseur central pourrait devenir un problème.

Trois des joueurs malades ont joué des minutes significatives en défense centrale durant le tournoi.

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire