Les joueurs font face à la «torture mentale» à Wimbledon, déclare un psychologue du sport

Les pirates des clubs de tennis ne connaissent que trop bien les nerfs paralysants qui peuvent arracher la défaite aux mâchoires de la victoire, mais ils sont en bonne compagnie, même les joueurs d’élite de Wimbledon souffrant de « torture mentale », selon un psychologue du sport de premier plan.

Les pelouses du All England Club seront au centre des préoccupations du monde du tennis au cours des quinze prochains jours alors que les meilleurs joueurs du monde affronteront leurs adversaires et souvent leurs propres démons psychologiques.

L’histoire est parsemée de célèbres « étranglements de tennis » – des matchs où un joueur avait l’air en contrôle total pour être submergé par la tension avec la ligne d’arrivée en vue.

La regrettée Jana Novotna a versé des larmes après que son match se soit déroulé lors de la finale de Wimbledon en 1993 contre Steffi Graf alors qu’elle était sur le point de remporter le titre, seulement pour être frappée par les nerfs.

Même la grande Serena Williams n’était pas à l’abri, perdant contre la Tchèque Karolina Pliskova après avoir mené 5-1 dans le troisième set de leur quart de finale de l’Open d’Australie 2019.

Qui pourrait oublier la finale de l’Open de France 2004 lorsque les Argentins Gaston Gaudio et Guillermo Coria se sont tour à tour submergés par le doute et la tension sur cinq sets nerveux, tous deux repoussant les positions gagnantes jusqu’à ce que Gaudio triomphe enfin.

Wimbledon de cette année donnera sans doute plus d’exemples et personne ne devrait être surpris, selon Katie Mobed, qui a aidé plusieurs athlètes britanniques dans leur approche mentale.

Elle dit que le tennis est le sport le plus difficile émotionnellement.

DES DÉFIS UNIQUES

« Il y a un certain nombre de défis uniques auxquels les joueurs de tennis d’élite doivent faire face. Le jeu est de nature gladiatrice avec nulle part où les joueurs peuvent se cacher et aucun coéquipier ou manager pour aider à détourner la pression », a déclaré Mobed.

« Cela demande une endurance et une puissance imprévisibles sur une période indéterminée, et le système de notation unique transforme efficacement chaque match en tirs au but. »

Mobed, s’exprimant dans le cadre de la campagne Connection Fuels Champions de Vodafone, affirme que le temps de réflexion entre les points et les matchs peut même saper la confiance des champions en titre Novak Djokovic et Elena Rybakina.

« Ils sont confrontés à ce que l’on pourrait qualifier de torture mentale. Les joueurs de tennis ne jouent probablement au tennis qu’environ 10 minutes de chaque heure où ils sont sur le court », a-t-elle déclaré.

« Et le reste du temps, c’est du temps entre les matchs, entre les sets, les changements de côté, où ils sont seuls avec leurs pensées. »

L’ancien numéro un mondial britannique Andy Murray ne connaît que trop bien le bagage émotionnel que les joueurs de tennis peuvent transporter, perdant quatre finales du Grand Chelem avant de finalement franchir la ligne d’arrivée à l’US Open 2012.

Son premier titre à Wimbledon un an plus tard – mettant fin à une attente de 77 ans pour un champion masculin britannique – était d’une tension nauséabonde sur un court central étouffant.

Compte tenu des attentes qu’il a suscitées à Wimbledon au fil des ans, le joueur de 36 ans s’est admirablement débrouillé, selon Mobed.

« Il est un exemple fantastique de quelqu’un qui a travaillé si dur pour découvrir sa force mentale », a-t-elle déclaré.

