Les joueurs feront leurs adieux à la franchise FIFA après 30 ans

L’une des plus grandes franchises de l’histoire du jeu vidéo touche à sa fin vendredi avec la sortie de FIFA 23, le dernier volet d’un jeu de football qui a ravi des millions de fans au cours des trois dernières décennies.

Le fabricant de jeux américain Electronic Arts (EA) et l’organisme mondial de football FIFA ont passé des mois à négocier l’accord de licence qui sous-tend le jeu depuis sa première édition en 1993.

Mais ils ont confirmé la scission en mai lorsque la FIFA a déclaré qu’elle chercherait d’autres partenaires et EA a annoncé qu’elle rebaptiserait son jeu sous le nom de “EA Sports FC” à partir de l’année prochaine.

Pour la version finale, EA a inclus pour la première fois des équipes de clubs féminins – mais uniquement d’Angleterre et de France – plusieurs années après avoir introduit des joueuses.

La superstar australienne Sam Kerr, qui joue dans la ligue anglaise, est sur la couverture du match avec le vainqueur français de la Coupe du monde Kylian Mbappe.

“C’est – et reste – l’une des franchises les plus populaires de tous les jeux”, a déclaré Tom Wijman de Newzoo, une entreprise qui analyse les données sur l’industrie.

Le découplage est risqué pour EA et la FIFA, sans succès garanti de leurs nouvelles entreprises.

Mais les analystes disent qu’EA est dans une position plus forte après avoir passé 30 ans à développer et à commercialiser le jeu.

La société a déclaré l’année dernière que la FIFA avait vendu plus de 325 millions d’exemplaires au cours de ses trois décennies, générant plus de 20 milliards de dollars de ventes.

‘Sur un haut’

Les joueurs étaient moins préoccupés par les retombées de l’entreprise et voulaient juste jouer à la dernière version du jeu.

Les joueurs professionnels d’eSports – dont certains gagnent des centaines de milliers de dollars en jouant au jeu – ont fait la queue pour diffuser en direct leurs premières tentatives.

“Une de mes vidéos préférées”, a tweeté Donovan Hunt, l’un des joueurs d’eSport les plus titrés, en lien vers une vidéo YouTube de son premier essai.

Le joueur suédois Olle Arbin a diffusé en direct sa première tentative pendant 12 heures mercredi.

Les critiques ont été impressionnés par les améliorations graphiques du jeu depuis la dernière édition et ont loué des fonctionnalités supplémentaires telles qu’un “coup de puissance” pour donner au gameplay une autre dimension.

“FIFA 23 voit la série tirer sa révérence et donne des signes encourageants pour les débuts de l’EA Sports FC à cette période l’année prochaine”, a écrit Ben Wilson sur le site spécialisé GamesRadar.

“Tentative risquée”

L’industrie du jeu vidéo, estimée à environ 300 milliards de dollars par an, est devenue de plus en plus féroce ces dernières années, les plus grandes entreprises rachetant bon nombre de leurs concurrents.

EA a réalisé un chiffre d’affaires de 5,6 milliards de dollars l’année dernière, ce qui en fait l’un des plus grands fabricants de jeux qui reste hors de portée des quatre géants – Tencent, Sony, Microsoft et Nintendo.

La fin de l’accord avec la FIFA est intervenue après que l’organisme de football aurait augmenté sa demande de frais de licence de 150 millions de dollars par an à 250 millions de dollars, ce qui porte le total du contrat de quatre ans à 1 milliard de dollars.

EA perdra le droit d’utiliser le nom de la FIFA et des compétitions telles que la Coupe du monde, mais il pourra toujours utiliser des noms de joueurs et des compétitions non-FIFA telles que la Premier League anglaise – un avantage clé sur ses rivaux.

Cependant, l’entreprise s’orientait déjà de plus en plus vers les compétitions de clubs, à la fois sur et hors écran.

L’année prochaine, il conclura un contrat de parrainage de cinq ans avec la Liga espagnole de premier plan, pour un montant de 30 à 40 millions d’euros par an.

Wijman de Newzoo a déclaré que “EA Sports FC” avait de bonnes chances de succès.

“Perdre la marque FIFA peut quelque peu nuire aux chances d’EA, mais ils ont le moteur de jeu, les équipes de développement, l’expertise marketing et l’expertise en matière de marque”, a-t-il déclaré.

La FIFA pourrait avoir du mal à attirer des partenaires potentiels après sa demande annoncée d’un milliard de dollars, a déclaré Wijman.

Ce serait une “entreprise risquée”, a-t-il dit, “en toutes circonstances, mais surtout si vous devez ensuite rivaliser avec EA pour créer le jeu de football le plus populaire”.

