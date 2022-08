Les joueurs exubérants de l’Angleterre sabotent la conférence de presse de Sarina Wiegman après le triomphe de l’EURO

L’équipe féminine d’Angleterre a marqué l’histoire en soulevant son tout premier argenterie en remportant une victoire 2-1 contre l’Allemagne lors de la finale de l’Euro 2022 au stade emblématique de Wembley dimanche.

Suite à leur remarquable triomphe, les lionnes ont fait irruption lors de la conférence de presse de leur manager Sarina Wiegman. Ils ont pris d’assaut la danse tout en scandant la chanson thème de l’Angleterre “It’s coming home”, au grand amusement de leur gaffer et de tous les journalistes présents dans la salle des médias.

Alors que les joueurs encerclaient la salle des médias, la gardienne de premier choix de l’Angleterre, Mary Earps, a sauté sur le dessus de la table pour diriger les célébrations. Toute l’équipe s’est alors précipitée vers la porte, laissant Wiegman se ressaisir et poursuivre sa conférence de presse.

🎶 Ça rentre à la maison !🎶 Voici Sarina Wiegman essayant (et échouant) de répondre aux questions lors de sa conférence de presse d’après-match…#BBCEuros #BBCFootball pic.twitter.com/7GmRNu0mjC — Match du jour (@BBCMOTD) 31 juillet 2022

L’Allemagne, huit fois championne, était la favorite dans la nuit de la finale de l’Euro 2022. Contre le cours du jeu, l’Angleterre a tiré le premier sang alors qu’Ella Toone a marqué un somptueux jeton sur la gardienne allemande en seconde période. Cependant, la frappe tonitruante de Lina Maghull à la 79e minute a prolongé le match car les quatre-vingt-dix stipulés ne pouvaient pas séparer les deux équipes.

Avec une possibilité de tirs au but imminente et les Britanniques n’étant pas très efficaces depuis le coup de pied dans le passé, il semblait que l’Angleterre serait encore une fois embourbée par les attentes et l’histoire. Mais contre le cours du jeu, la remplaçante Chloe Kelly a lancé le ballon dans le filet après une ruée vers le but et est devenue le messie de l’Angleterre.

La nation est extatique et les joueurs savourent leur victoire historique alors qu’ils ont finalement mis fin à une malédiction de 56 ans pour un trophée majeur. L’Angleterre a remporté pour la dernière fois un trophée international lors de la Coupe du monde masculine de 1966, également par coïncidence contre l’Allemagne.

Wiegman a maintenant remporté deux titres européens consécutifs après avoir mené son propre pays, les Pays-Bas, au titre lors de l’édition 2017 des championnats.

L’Allemagne était jusqu’à présent invaincue dans le tournoi, mais dimanche, elle était privée de sa skipper Alexandra Popp. Le meilleur buteur de l’équipe avec six buts a été écarté en raison d’une blessure musculaire signalée lors de l’échauffement. Elle a été remplacée par Schüller tandis que Svenja Huth a pris la relève en tant que capitaine. L’histoire aurait pu être différente si le talisman allemand figurait dans la nuit.

Mots clés : Angleterre Femmes, Euro 2022, Champions, Sarina Wiegman, célébrations, Conférence de presse, Allemagne, Wembley, Alexandra Popp, Coupe du Monde, Football

