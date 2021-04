Les joueurs, les experts et les fans ont applaudi une «belle journée pour Football»Après l’échappée de la Super League européenne qui s’est déroulée avec le retrait des six clubs anglais qui s’étaient inscrits à la compétition controversée.

Suite à une tempête de protestations et de menaces de sanctions de la part des instances dirigeantes européennes et mondiales du jeu, la Super League a déclaré qu’elle «reconsidérerait» ses prochaines étapes après avoir été réduite à trois équipes chacune d’Espagne et d’Italie mardi.

Au milieu des informations selon lesquelles les équipes italiennes de l’Inter Milan et de l’AC Milan s’étaient également retirées, l’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher a déclaré la compétition morte dans l’eau.

«La Super League est terminée! Bravo à tous les fans du pays! » dit-il sur les réseaux sociaux.

Manchester City a été le premier à se retirer de l’entreprise, avant qu’Arsenal, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur et Chelsea n’annoncent qu’ils emboîtaient le pas.

«Quelle belle journée pour Football. Continuons à jouer, continuons à nous battre, continuons à rêver », a déclaré le défenseur de Manchester City Benjamin Mendy.

Le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, est devenu la première victime du contrecoup, annonçant sa démission peu de temps avant que son club ne renonce à un projet qu’il avait contribué à réaliser.

L’ancien capitaine de Manchester United, Rio Ferdinand, féroce critique de la compétition séparatiste depuis le début, a déclaré que les équipes reprenaient leurs esprits.

«Les équipes voient enfin le sens et se retirent de la #SuperLeague… Football est et concernera TOUJOURS les fans », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

«Les fans n’ont manifestement pas été pris en considération du tout… la honte.»

NOUS SAUVONS LE FOOTBALL

Les fans se sont rassemblés en grand nombre devant le stade Stamford Bridge de Chelsea avant leur match de Premier League contre Brighton & Hove Albion pour protester contre la ligue séparatiste.

Ils ont fini par scander: «Nous avons sauvé Football! » après avoir filtré des rapports selon lesquels Chelsea abandonnait le projet.

le Football L’association s’est félicitée des retraits des six clubs anglais, affirmant que la Super League avait «menacé toute la pyramide».

« Anglais Football a une fière histoire d’opportunités pour tous les clubs et le jeu a été unanime dans sa désapprobation d’une ligue fermée », a déclaré la FA.

«C’était une position qui, de par sa conception, aurait pu diviser notre jeu, mais au lieu de cela, elle nous a tous unifiés.»

La scission dans le jeu menacée par la Super League et la force du sentiment qu’elle a généré ont conduit les dirigeants politiques de toute l’Europe à s’exprimer et, dans certains cas, à menacer une intervention.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que son gouvernement envisagerait d’adopter une loi pour arrêter la séparation, comparant les plans à la création d’un cartel.

Il y a une colère persistante envers les propriétaires des six clubs anglais, certains experts suggérant que leur gestion n’était plus tenable.

Le grand de Liverpool, Graeme Souness, a déclaré que les supporters ne seraient pas en mesure de leur pardonner malgré les demi-tours.

« Il a été démontré qu’ils vendent leur âme, en gros », a déclaré le spécialiste de Sky Sports.

«Ils allaient vendre les âmes de nos grandes institutions. Ils vendaient leurs âmes pour de l’argent rapidement. Nos supporters ne leur pardonneront pas. Nous ne sommes pas l’Amérique. »

