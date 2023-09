Les joueurs espagnols mettent fin au boycott après que la fédération s’est engagée à changer

L’équipe espagnole vainqueur de la Coupe du monde a accepté mercredi de mettre fin à son boycott de l’équipe nationale après que la fédération nationale de football (RFEF) a déclaré qu’elle apporterait « des changements immédiats et profonds » à sa structure.

La décision a été prise vers 5 heures du matin, heure locale (23 heures HE), après plus de sept heures de réunions dans un hôtel d’Oliva, à une heure de Valence, impliquant les joueurs, les responsables de la RFEF, le Conseil national des sports (CSD) et les joueuses. ‘syndicat FUTPRO.

Les joueurs avaient déclaré qu’ils ne représenteraient pas l’Espagne jusqu’à ce que de nouveaux changements surviennent au sein de la fédération, aggravant ainsi une crise qui avait commencé après que l’ancien patron de la RFEF, Luis Rubiales, ait embrassé Jenni Hermoso sur les lèvres lors de la cérémonie de présentation de la Coupe du monde.

« Une commission mixte sera créée entre la RFEF, le CSD et les acteurs pour donner suite aux accords qui seront signés demain », a déclaré à la presse le président du CSD, Victor Francos.

« Les acteurs ont exprimé leur inquiétude quant à la nécessité de changements profonds au sein de la RFEF, qui s’est engagée à procéder immédiatement à ces changements. »

Ni Francos ni Rafael del Amo, président de la commission du football féminin de la RFEF, n’ont voulu donner de détails sur les changements à apporter, affirmant seulement qu’ils seraient annoncés « bientôt ».

« Les joueurs y voient un rapprochement des positions. C’est le début d’un long chemin qui nous attend », a déclaré la présidente de FUTPRO, Amanda Gutierrez, aux journalistes.

« Une fois de plus, ils ont fait preuve de cohérence et une grande majorité a décidé de rester au nom de cet accord. »

Après que la plupart des vainqueurs de la Coupe du Monde Féminine ont été sélectionnés pour les matchs à venir, les joueuses ont déclaré dans un communiqué commun qu’elles prendraient la « meilleure décision » pour leur avenir et leur santé après avoir étudié les implications juridiques de leur inclusion dans une liste d’effectifs qu’elles avaient demandée. être laissé de côté.

Ils ont fait valoir que la fédération ne pouvait pas exiger leur présence car, selon eux, la convocation n’avait pas été émise dans les paramètres de la FIFA en termes de calendrier et de procédure.

Les joueurs auraient pu faire face à des sanctions, notamment des amendes allant jusqu’à 30 000 € (32 000 $) et la suspension de leur licence fédérale pour deux à 15 ans, conformément à la loi espagnole sur les sports, s’ils avaient refusé la convocation.

L’Espagne a remporté la finale de la Coupe du monde féminine le mois dernier contre l’Angleterre. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Vingt joueurs qui avaient déclaré qu’ils boycottaient l’équipe ont été appelés par le nouvel entraîneur Montse Tome, et alors qu’ils se sont tous présentés à l’entraînement mardi, deux ont décidé de quitter l’équipe pour des « raisons personnelles ».

Aucun des joueurs ne serait sanctionné et il a été convenu que leur identité resterait anonyme.

« La première chose qu’on leur a dit ici a été : celui qui n’est pas à l’aise, qui ne se sent pas assez fort, doit savoir que ni la fédération ni la CSD n’appliqueront une procédure de sanction », a déclaré Francos.

La révolte des joueurs a été déclenchée après que l’ancien chef de la RFEF Rubiales ait embrassé l’attaquant Hermoso sur les lèvres après la victoire de l’Espagne à la Coupe du Monde.

Elle a contesté son insistance selon laquelle le baiser était consensuel, déclenchant un débat national sur la culture machiste dans le sport et conduisant finalement à la démission de Rubiales.

Hermoso ne figurait pas sur la liste annoncée lundi et a accusé la RFEF de tenter de diviser et de manipuler les joueurs.

L’Espagne devrait faire ses débuts en Ligue des Nations féminine contre la Suède à Göteborg vendredi avant de jouer contre la Suisse à Cordoue le 26 septembre.

La Ligue des Nations déterminera quelles équipes européennes se qualifieront pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

La RFEF a déclaré que les joueurs prendraient un petit-déjeuner tardif après s’être reposés et tiendraient leur premier entraînement mercredi après-midi avant de se rendre à Göteborg jeudi matin.