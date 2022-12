Les joueurs espagnols correspondent-ils au désir de Luis Enrique à la Coupe du monde ?

DOHA, Qatar – Lorsque l’Espagne a mis un terme à sa sécheresse de 44 ans en battant l’Allemagne 1-0 lors de la finale de l’Euro 2008, Luis Enrique venait de se soumettre à la torture physique et mentale. L’entraîneur actuel de l’Espagne, avec une équipe d’amis, a couru, marché, boitillé et s’est traîné sur 251 km dans la chaleur torride du désert du Sahara pour terminer le tristement célèbre “Marathon des Sables”.

Transportant 35 kg de provisions, l’eau et la nourriture étant les principaux constituants, il a, comme tous les concurrents, dormi dans des structures de tentes ouvertes pendant six jours et nuits angoissants au cours desquels douleur, fatigue, ampoules, coups de soleil et tension psychologique étaient ses compagnons constants. . Il a terminé le marathon, bien sûr, parce qu’il est un athlète naturel, dur et fanatique qui admet qu’il prospère dans l’adversité. En fait, il préfère ça.

2 Connexe

Les gagnants cette année-là étaient tous deux marocains, pour la première fois, et la section du Sahara où cet événement est né (et continue de déconcerter tous ceux d’entre nous dont le plus grand défi est de 25 minutes solides sur le tapis roulant du gymnase) se trouve dans le sud du Maroc. Mais maintenant, ce sont les Lions de l’Atlas marocains que Luis Enrique doit battre pour progresser dans la Coupe du monde et ils pourraient être un test rigoureux pour toutes ses fibres physiques et mentales.

Le fait que le joueur de 52 ans sera en rupture de contrat à la fin du tournoi espagnol signifie que le Maroc pourrait mettre fin à quatre années agréables de “lucho-ball”. Victoires à l’extérieur en Angleterre et en Italie, une raclée 6-0 de l’Allemagne (Die Mannschaftdéfaite record de ), un autre martèlement 6-0 de la Croatie, la première victoire en compétition au Portugal depuis 1934, une demi-finale du Championnat d’Europe, une finale de la Ligue des Nations, plus une autre demi-finale dans ce tournoi à venir en juin prochain.

Pas mal, Luis Enrique, pas mal. Mais cela, en termes de football, c’est le Saint Graal.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Support

Les deux seules fois où l’Espagne a remporté la Coupe du monde, au niveau senior et moins de 20 ans, l’endurance, l’inconfort et la souffrance étaient à l’ordre du jour.

En 1999, Xavi, Iker Casillas, Carlos Marchena et compagnie ont remporté le titre U20 au Nigeria. Leurs expériences en résumé : il y a eu une fusillade devant leur hôtel de Calabar à leur arrivée ; des cafards, des lézards et des rats partout dans leur hôtel ; ils ont été forcés de coucher deux joueurs dans un lit; Xavi est tombé tellement malade qu’il a perdu des kilos qu’il ne pouvait pas se permettre de perdre ; et l’entraîneur Inaki Saez a été informé que sa mère était décédée.

Puis, en 2010, la vraie chose. En Afrique du Sud, comme aujourd’hui, les joueurs espagnols dormaient dans des résidences universitaires. Contrairement à maintenant, c’était tout à fait basique : des pièces minuscules, des radiateurs à deux barres au mur, pas de chauffage central, un sol carrelé, un lit simple, une télévision au mur avec un écran à peu près plus grand qu’un iPad ou un PC. Et de l’argent volé dans quelques chambres à Durban.

Le tournoi lui-même a été une lutte sur des terrains boueux et imprévisibles. Il y a eu une défaite 1-0 en match d’ouverture contre la Suisse, la sortie d’Andres Iniesta d’une année de dépression profonde et dévastatrice, puis des tensions et des nerfs au sein de l’équipe lors des matchs de groupe tout ou rien contre le Honduras et le Chili comme aucun de Vicente del Bosque. joueurs avaient connu avant ou depuis.

Mais ils ont prospéré. Ils ont gagné. Ils sont devenus des légendes.

Luis Enrique pourrait choisir de quitter le poste en Espagne une fois que son équipe sera absente de la Coupe du monde. Peter Byrne/PA Images via Getty Images

À Qatar 2022, après une première victoire 7-0 contre le Costa Rica, l’Espagne n’a fait que souffrir sur le terrain. Particulièrement dans les 15 dernières minutes du match nul 1-1 contre l’Allemagne et en seconde période lors de la défaite 2-1 contre le Japon. Leur logement universitaire est superbe : élégant, spacieux, confortable, du marbre somptueux partout et un court trajet en scooter électronique depuis des installations de formation de première classe. Une grande salle de sport et des salles de physio dans “l’auberge”, ainsi qu’un vaste salon de loisirs permettant aux joueurs de passer leurs heures libres ou de divertir les membres de leur famille lors de leurs visites hebdomadaires. C’est s’ils ne se dirigent pas tous vers la plage — joueur, femme, enfants — comme plusieurs l’ont choisi samedi.

Il n’y a aucune comparaison avec 1999 ou 2010. Cependant, maintenant la souffrance arrive.

L’Espagne, aussi confiante et harmonieuse qu’elle puisse être, n’a pas l’air assez intense ni assez féroce pour affronter le Maroc d’une manière qui reflète l’énorme écart dans les réalisations relatives des joueurs de chaque équipe.

LIBRE DE JOUER. 10 000 $ en prix disponibles! Qui allez-vous choisir pour gagner ? Faites vos choix

Il y a, au mieux, trois candidats de l’équipe de Walid Regragui (le gardien Bono, l’arrière Achraf Hakimi et le milieu de terrain Sofyan Amrabat) qui pourraient se glisser dans le meilleur onze d’Espagne. Cependant, les Lions de l’Atlas sont compacts, agressifs, rapides en contre, confiants et maintenant – grâce à la Suisse en septembre et au Japon l’autre jour – le Maroc a également le modèle exact pour blesser, et éventuellement battre, l’équipe de Luis Enrique. .

La Roja rester assez bon en termes de talent, d’idées de jeu, de domination du ballon et de désir, pour éliminer le Maroc et passer soit à une autre confrontation ibérique avec le Portugal de Cristiano Ronaldo, soit à un match revanche avec la Suisse – des équipes contre lesquelles ils ont joué un grand total de neuf fois au cours des deux dernières années.

Et, ne tournons pas autour du pot, l’Espagne devrait faire exactement cela. L’ennui, c’est que, sur potentiellement sa dernière sortie, « Lucho-ball » est juste un peu dégonflé.

L’Espagne a un peu déçu depuis son match d’ouverture. JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

Les mots d’ordre du coach “attaque, presse, ambition” ne prennent pas tout leur sens. Contre l’Allemagne, il s’est inquiété du fait que dans les 20 dernières minutes “nous manquions de confiance en nous pour viser un autre but et sceller la victoire”. Contre le Japon, il a parlé de “cinq minutes de folie” (lorsque le Japon a transformé un déficit de 1-0 en une victoire de 2-1), mais on n’a pas accordé assez d’attention au fait que lorsque l’Espagne menait la première mi-temps, il y avait un net manque de pressing agressif, d’attaque clinique et d’ambition de mettre le match au lit alors qu’ils étaient nettement supérieurs à leurs adversaires.

Pourtant, il y a une vague d’amour pour le football espagnol de la part des médias, des experts et des fans. L’éloge de “l’équipe supérieure, la meilleure en possession, la meilleure en possession, la mieux entraînée” de l’analyste de télévision Gary Neville à la mi-temps contre le Japon n’était pas hors de propos à cause de ce qui s’est passé ensuite, mais plutôt parce que l’Espagne, selon leurs normes et celles de leur entraîneur au cours de ces 45 premières minutes, étaient lents, édentés, sujets aux erreurs et plats. Si vous avez regardé le langage corporel de Luis Enrique et crier sur son équipe, vous l’auriez compris.

Je n’aime pas le “love-in” actuel non pas parce que La Roja ne jouez pas un football intéressant, intelligent et offensif. Ils font; ils se démarquent pour cela. Au moins en termes de philosophie. Mais parce qu’en 2010, il y avait, comparativement, une vague de critiques pour les futurs champions du monde de Del Bosque.

Lorsque l’Espagne s’est faufilée dans le groupe et a ensuite gagné 1-0 à quatre reprises contre le Portugal, le Paraguay, l’Allemagne et les Pays-Bas, il y avait la critique constante, erronée et stupide qu’ils étaient “ennuyeux”. En fait, l’Espagne a joué de manière très similaire à l’époque, mais avec deux facteurs différents.

jouer 1:50 Gab Marcotti de l’ESPN FC défend le Maroc après que l’Espagne ait terminé 2e de son groupe et les affronte en huitièmes de finale.

Premièrement, ils étaient énormément meilleurs en tant qu’équipe – plus talentueux, expérimentés, peuplés de véritables légendes du football et brutalement durs d’esprit. Mais ils ont joué, passé et couru pour gagner, pas uniquement pour fatiguer l’adversaire. Ils voulaient séparer les équipes, même contre des défenses bondées.

Deuxième différence : à l’exception de l’Allemagne, leurs rivaux n’ont pas voulu danser. Sur des terrains médiocres, presque tous leurs rivaux pensaient pouvoir enliser l’Espagne dans une guerre d’usure et les faire sortir du tournoi grâce à des tactiques lourdes et ennuyeuses. Ils ne pouvaient pas.

Au Qatar, les équipes pensent qu’elles peuvent presser et harceler l’équipe de Luis Enrique, qu’il y aura des erreurs et que l’Espagne, si elle est en détresse, n’aura pas tout à fait la personnalité ou l’agressivité pour réduire un déficit en sa faveur. Ils ont peut-être raison. Ce sera triste si la façon dont Luis Enrique fait réfléchir, essayer, inventer et jouer l’Espagne se termine en huitièmes de finale de cette étrange Coupe du monde. Son choix de partir ou de rester ne sera probablement pas influencé par le résultat, mais la manière de jouer de l’Espagne pourrait le faire. S’il part.

Le Maroc, qu’il s’agisse du Marathon des Sables ou du quatrième match de football de compétition de ces deux pays (deux nuls et un seul but gagné pour La Roja) signifie un test de courage, de mentalité, d’attitude. Les joueurs espagnols sont-ils aussi coriaces, aussi déterminés et motivés que leur entraîneur ?