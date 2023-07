Les joueurs en rotation ne parviennent pas à impressionner alors que le Mexique perd contre le Qatar

Le Mexique a subi une défaite 1-0 contre le Qatar mais a tout de même terminé en tête de son groupe Concacaf Gold Cup. PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

L’entraîneur par intérim du Mexique, Jaime « Jimmy » Lozano, a pris son premier risque significatif avec un onze de départ modifié lors de la phase de groupes de dimanche à l’approche de la Gold Cup, et en retour, il a subi sa première défaite après avoir perdu 1-0 contre le Qatar.

Avec une place dans les huitièmes de finale du tournoi déjà garantie grâce à deux victoires marquantes plus tôt dans la phase de groupes – 3-1 contre Haïti et 4-0 contre le Honduras – Lozano a fait tourner son XI en six changements.

Sur le papier, on pourrait pardonner au gérant de l’avoir fait. Le joueur de 44 ans voulait donner une pause à une poignée de ses partants habituels, et dans ce processus, il a également eu l’occasion de donner des minutes aux remplaçants. Malgré sa familiarité avec un noyau solide de l’alignement qu’il dirigeait auparavant aux Jeux olympiques de 2020, l’entraîneur tentait toujours de tout reconstituer après avoir été embauché quelques jours seulement avant le début de la Gold Cup.

Choix de l’éditeur

1 Connexe

« C’était pour voir d’autres joueurs, se reposer [to some starters]en faisant également attention à certains des [yellow] cartes que nous avions », a déclaré Lozano après le match à propos de ses changements. Après deux matchs consécutifs avec la même formation, Lozano a amené Santiago Gimenez, Oziel Herrera, Carlos RodríguezGerardo Arteaga, Israel Reyes et Julien Araujo.

Et pour être juste envers Lozano, ce n’était pas comme si ses modifications n’avaient pas réussi à créer des occasions dans le dernier tiers pour le Mexique.

Alors que le Qatar n’a eu besoin que d’un seul tir pour marquer, issu d’une erreur défensive de Le Tri, les joueurs de Lozano ont totalisé 25 tirs au but avec un xG de 2,27. Quant au Qatar, il n’a obtenu qu’un total de 0,05 mais a remporté le match.

Mexique 0-1 Qatar Mexique xG : 2,27

Qatar xG : 0,05#ElTriEng pic.twitter.com/8anYhpznZA — Cesar Hernandez (@cesarhfutbol) 3 juillet 2023

« Il y avait des opportunités très, très claires, de Santi [Gimenez]d’Edson [Alvarez]pas sûr non plus si c’était Diego [Lainez] ou quelqu’un d’autre là-bas. Je pense qu’il y a cinq, six opportunités très, très claires, que je suis sûr que dans n’importe quel autre match auraient été saisies, et aujourd’hui, à la fin, nous avons fini par subir une défaite », a déclaré Lozano.

Les joueurs devraient être en partie responsables de la défaite. Lozano, que ce soit à travers sa configuration 4-3-3 ou ses changements désespérés en seconde période qui ont littéralement jeté sur chaque option de milieu de terrain et d’attaquant du banc sur le terrain, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour pousser ses joueurs à obtenir au moins un égaliseur. Même avec cela menant à un total accrocheur de 19 tirs dans la surface de réparation du Qatar, pas un seul Le Tri joueur a pu trouver le fond du filet.

Défensivement, sur le seul but accordé, la ligne défensive du Mexique a été un gâchis lors du cadeau de la 27e minute au Qatar. Avec deux défenseurs centraux, Alvarez et Reyes, hors de position, le Qatar a facilement atteint le dernier tiers après avoir intercepté un ballon d’Alvarez. L’arrière droit Araujo avait ensuite deux joueurs à marquer sur un centre qu’il a maladroitement reculé, laissant à Hazem Shehata une chance en or de se connecter avec le ballon sur une tête. Le gardien et capitaine Guillermo Ochoa, n’ayant pas la vitesse qu’il avait autrefois dans sa jeunesse, n’a pas été assez rapide pour l’empêcher.

« Ce but, sûrement dans un club [situation]ne se serait pas produit », a déclaré Lozano. « Ces questions défensives et de la zone défensive sont très réalisables, c’est quelque chose sur lequel nous nous concentrons beaucoup en tant qu’entraîneurs. »

Et pourtant, c’est Lozano lui-même qui a décidé de prendre ces risques. Il est compréhensible de vouloir mélanger les choses après avoir déjà revendiqué une place dans les huitièmes de finale, effectivement en tant que vainqueurs de groupe en raison de leur différence de buts, mais il n’y a pas vraiment de place pour l’expérimentation alors que vous venez de recevoir le poste la semaine où la Gold Cup a commencé. .

Pour les pessimistes et les sceptiques, il y a aussi un argument à faire pour rester avec le meilleur XI possible tout au long du tournoi et gagner toute la cohésion possible en cours de route. Aussi injuste que cela soit pour Lozano, les attentes et les espoirs des responsables de la Fédération mexicaine de football (FMF) seront le titre de la Gold Cup. Peu importe le temps limité pour se préparer avec leur nouvel entraîneur, Le Tri devraient être les favoris si l’on considère que les autres prétendants au titre, le Canada et les États-Unis, ont envoyé des équipes « B » au tournoi.

Jaime Lozano tente de faire passer des instructions à Orbelin Pineda, qui n’a pas réussi à impressionner malgré le maintien de sa place de titulaire. Omar Véga/Getty Images

Mot clé ici : Devrait être les favoris. Les vainqueurs de la Gold Cup ont besoin de profondeur, et dimanche, la plupart sinon tous les joueurs suppléants n’ont pas réussi à se défendre. Araujo, Reyes, Rodriguez et Gimenez étaient tous très discutables avec leur prise de décision et leur impact. Herrera et Arteaga étaient meilleurs dans l’ensemble, mais c’est Arteaga seul qui a terminé en tant que seul remplaçant qui pouvait prétendre avoir saisi sa chance.

Ailleurs dans le XI, il y a aussi eu des moments inquiétants de partants habituels tels que Luis Romo, Orbelin PinedaAlvarez et Ochoa.

Cependant, à l’avenir, la grande question est maintenant de savoir s’il s’agit simplement d’une tempête dans une tasse de thé. Nous ne pouvons pas non plus oublier que Lozano n’est ici qu’à cause d’une structure de football mexicaine en crise. Les problèmes constatés avec Le Tri bien au-delà de la Gold Cup et de 2023. Maintenant, c’est la tâche peu envieuse de Lozano de changer ce récit alors qu’il entre dans le tour à élimination directe.

Avec cinq jours pour se préparer pour le quart de finale du Mexique – avec l’adversaire à découvrir mardi – Le Tri va falloir rebondir. Crise ou pas, les ambitions sont grandes pour l’un des géants de la Concacaf qui a atteint au moins les demi-finales lors des huit dernières éditions du tournoi.

Perdant récemment du terrain face à la configuration plus imposante de l’équipe nationale masculine américaine, perdant 3-0 lors de la demi-finale de la Concacaf Nations League le mois dernier, le Mexique a également désespérément besoin d’un trophée régional.