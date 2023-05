Les joueurs du Real Madrid portent le maillot de Vinícius Júnior avant le match de championnat espagnol

MADRID (AP) – Vinícius Júnior n’était pas sur le terrain mais ses coéquipiers du Real Madrid tous sont sortis portant son maillot n ° 20 en soutien à l’attaquant brésilien avant le match contre le Rayo Vallecano en championnat d’Espagne mercredi.

Il a regardé depuis les tribunes son coéquipier brésilien Rodrygo célébrer son vainqueur à la 89e minute lors de la victoire 2-1 en levant son poing droit au-dessus de sa tête dans une position contre le racisme.

Vinícius est sorti brièvement avant le match pour saluer les supporters alors que les joueurs madrilènes, y compris ceux qui ne faisaient pas partie de l’équipe pour le match, se sont alignés dos aux tribunes montrant le maillot de Vinícius. Vinícius a regardé le match aux côtés du président du club Florentino Pérez.

À la 20e minute, les fans ont applaudi et scandé son nom. Le Brésilien s’est levé et a salué de la section VIP.

À l’extérieur du stade Santiago Bernabeu, de nombreux supporters sont arrivés en affichant des messages condamnant le racisme et louant Vinícius. À l’intérieur, une immense banderole était affichée derrière l’un des buts avec les mots « Nous sommes tous Vinicius. Assez. »

Dans le cadre d’une nouvelle campagne contre le racisme menée par la ligue espagnole, la fédération espagnole de football et le gouvernement, une banderole avec les mots « racistes hors du football » a été brandie par les joueurs des deux équipes avant le match. Les joueurs des deux équipes portaient des brassards avec des messages antiracistes. Des slogans contre le racisme ont été diffusés lors de la diffusion nationale et internationale du match.

Vinícius, qui a été victime dimanche d’un autre cas d’abus racial, n’a pas joué à cause de ce que le club a qualifié de problème mineur au genou.

Vinícius a reçu un carton rouge pour une altercation lors du match contre Valence dimanche, mais le carton a ensuite été annulé.

L’entraîneur Carlo Ancelotti avait déclaré qu’il envisageait de donner du repos à Vinícius indépendamment de la suspension après les derniers jours stressants.

Les joueuses de football et les basketteurs masculins de Madrid ont également sorti les maillots n ° 20 de Vinícius pour leurs matchs de mercredi.

Plus tôt mercredi, Valence a déclaré qu’elle ferait appel de la fermeture partielle de son stade à la suite des abus raciaux dirigés contre Vinícius lors d’un match de championnat, affirmant que la sanction était « injuste et disproportionnée ».

Le comité de compétition du football espagnol a infligé mardi à Valence une amende de 45 000 euros (48 500 $) et fermé l’une des sections du stade Mestalla pendant cinq matchs dans ce qui est la punition la plus sévère jamais infligée à un club dans une affaire de racisme en Espagne.

La punition faisait partie d’une forte réponse des responsables du football et des autorités espagnoles à la suite d’une vague de soutien à Vinícius après avoir été pris pour cible par des supporters de Valence dimanche.

Vinícius, qui est noir, a été victime d’insultes raciales répétées depuis son arrivée pour jouer en Espagne il y a cinq ans. L’attaquant brésilien de 22 ans a vivement critiqué l’Espagne et son manque d’action contre le racisme après le dernier incident contre lui.

« Valence veut exprimer son total désaccord et son indignation face à la sanction injuste et disproportionnée infligée par le comité de compétition », a déclaré le club dans un communiqué. « Valence veut dénoncer publiquement que les preuves présentées par le comité contredisent ce que disent la police et la Liga. Cette sanction est basée sur des preuves que le club n’a pas pu voir. »

Valence s’est également plainte de ne pas avoir eu la possibilité de se défendre avant la décision. Le club a déclaré qu’il coopérait avec la police depuis le début et avait agi fermement pour condamner ce qui s’était passé dans son stade.

Valence a déclaré peu de temps après le match qu’il travaillerait avec les autorités pour identifier les responsables de l’abus, et un jour plus tard, il a interdit une personne à vie pour avoir été impliquée dans l’incident.

Avec la coopération du club, la police a arrêté dimanche trois personnes soupçonnées de crime de haine pour leurs allégations d’abus contre le Brésilien, toutes bannies à vie du stade. Le club a déclaré que c’était la peine maximale qu’il pouvait imposer.

« Punir les supporters qui n’ont pas été impliqués dans ces incidents lamentables est une mesure complètement disproportionnée, injuste et sans précédent », a déclaré Valence. « Nous nous battrons jusqu’au bout. »

Les trois personnes ont parlé à la police et ont été libérées alors que l’enquête à leur encontre se poursuit. Quatre autres personnes ont été arrêtées à Madrid après avoir été accusées d’avoir suspendu une effigie de Vinícius sur un pont routier en janvier. Ils sont censés témoigner devant un juge qui décidera ensuite s’il convient de poursuivre l’affaire.

Les fans ont déjà été condamnés à une amende et interdits pour des attaques contre Vinícius, mais jusqu’à présent, personne en Espagne n’a jamais été jugé pour abus racial sur un joueur.

L’Espagne a créé une loi spécifique contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport en 2007, et depuis lors, une commission anti-violence composée de plusieurs entités est chargée de surveiller et de dénoncer les cas susceptibles d’enfreindre la loi.

Mais la loi stipule que tous les cas de racisme ne peuvent pas être punis pénalement, seulement ceux dans lesquels il y a un élément supplémentaire affectant la victime. La plupart des cas, y compris de nombreux cas similaires à ceux impliquant les supporters de Valence, finissent par tomber dans une catégorie dans laquelle la sanction ne comprend que des amendes et des interdictions de stades.

Valence, qui lutte toujours contre la relégation en deuxième division, n’a plus qu’un match à domicile en championnat cette saison, contre l’Espanyol dimanche. L’Espanyol essaie également d’éviter la rétrogradation.

La section de Mestalla qui sera fermée est d’où viennent les insultes contre Vinícius, derrière l’un des buts. C’est aussi là que se trouvent généralement les fans les plus inconditionnels du club.

