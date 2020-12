L’affrontement de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir a été abandonné mardi soir après que les deux groupes de joueurs se soient retirés au milieu d’allégations de racisme par le quatrième officiel Sebastian Coltescu.

La rencontre du Groupe H a été suspendue au milieu de la première mi-temps après que Pierre Webo, le directeur adjoint de Basaksehir, ait protesté avec véhémence contre une décision sur la ligne de touche.

Lorsque l’arbitre est venu, des images ont semblé montrer que Coltescu identifiait Webo en disant: « Le noir là-bas. Allez voir qui il est. Le noir là-bas, ce n’est pas possible d’agir comme ça ».

On pense que Coltescu a dit «negru», le mot roumain pour noir.

Un Webo furieux a entendu cela et a immédiatement accusé Coltescu de racisme et a dû être retenu par d’autres membres du personnel d’entraîneurs alors qu’on lui montrait un carton rouge.

L’ex-Chelsea Demba Ba, un remplaçant du côté turc, a chargé Coltescu de se demander pourquoi il avait utilisé le mot pour identifier Webo.

Il a dit: « Vous ne dites jamais » ce mec blanc « , vous dites » ce mec « , alors pourquoi quand vous le mentionnez … écoutez-moi … pourquoi quand vous parlez d’un black, pourquoi dites-vous » ce black « . ‘

Pierre Webo (à droite), le directeur adjoint de Basaksehir, était furieux lorsqu’il aurait été identifié comme « le noir là-bas » par le quatrième fonctionnaire

Le quatrième officiel Sebastian Coltescu (ci-dessus) a été accusé d’avoir utilisé le mot « negru » – roumain pour « noir » – pour identifier Webo

Les joueurs et le personnel des deux équipes se sont ensuite impliqués, et la partie turque a quitté le terrain après environ 10 minutes de discussions avec l’arbitre Ovidiu Hategan.

Des images télévisées ont également montré le défenseur français du PSG, Presnel Kimpembe, disant: « Est-il sérieux? Nous entrons. Nous entrons. C’est tout, nous entrons.

Les stars du PSG Neymar, Kylian Mbappe et Marquinhos ont tous été vus sur la ligne de touche en discussion avec Coltescu. L’entraîneur de Basaksehir, Okan Buruk, a pu être entendu crier «vous êtes raciste» à Coltescu.

Les joueurs du PSG ont immédiatement suivi leurs homologues turcs dans le tunnel avec le match au Parc des Princes suspendu à 0-0.

Après un long retard, le match a été annulé et les minutes restantes seront désormais jouées mercredi à 18h55 heure locale avec une nouvelle équipe d’arbitrage en charge dirigée par le Hollandais Danny Makkelie.

Istanbul Basaksehir a ensuite déclaré sur Twitter: « Nos joueurs ont pris la décision de NE PAS retourner sur le terrain après que notre entraîneur adjoint Pierre Webo a été exposé à un comportement raciste de la part du 4e officiel. »

Il y avait des spéculations selon lesquelles le match recommencerait à 22 heures, heure locale, mais les joueurs du PSG attendaient la partie turque dans le tunnel.

Les joueurs de Basaksehir auraient refusé de redémarrer si Coltescu continuait à participer au match en tant qu’officiel du VAR.

Un nouveau quatrième officiel sur la ligne de touche aurait obligé Coltescu à continuer en tant que VAR avec les règles de l’UEFA exigeant que deux officiels soient dans la zone de lecture vidéo. Cependant, il n’y avait personne d’autre pour remplir ce rôle.

Selon RMC, Demba Ba et Marquinhos ont prévu que les deux équipes reviennent sur le terrain, main dans la main.

Un Webo furieux est éloigné de la ligne de touche par un membre du personnel de l’arrière-boutique de Basaksehir

L’ancien attaquant de Chelsea et de Newcastle, Demba Ba, est resté furieux et a affronté les officiels

Les deux ensembles de joueurs ont quitté le terrain et sont retournés au vestiaire dans une manifestation unie

Mais un certain nombre de joueurs de Basaksehir étaient contre l’idée et ils ont ensuite été vus quitter le stade et monter à bord du bus de l’équipe pour retourner à leur base pour la soirée.

Une déclaration de l’UEFA se lit plus tard: « À la suite d’un incident lors du match de l’UEFA Champions League de ce soir entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir, l’UEFA a – après discussion avec les deux clubs – décidé à titre exceptionnel de jouer les minutes restantes du match demain avec une nouvelle équipe d’officiels de match.

Le coup d’envoi a été fixé à 18 h 55 HEC. Une enquête approfondie sur l’incident qui a eu lieu sera ouverte immédiatement.

Les joueurs Basaksehir de l’entraîneur de l’équipe retournent à leur hôtel. Le match se terminera désormais mercredi avec un autre ensemble d’officiels en charge

Quelques minutes après l’incident, le fil Twitter de Basaksehir a publié une photo de la campagne de l’UEFA «Non au racisme».

Mbappe a posté plus tard ‘DITES NON AU RACISME XXX M.WEBO NOUS SOMMES AVEC VOUS ‘tandis que Neymar a tweeté une photo de lui-même et a écrit’ BLACK LIVES MATTER ‘.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré sur Twitter qu’il pensait que l’UEFA prendrait les mesures nécessaires.

«Nous sommes inconditionnellement contre le racisme et la discrimination dans le sport et dans tous les domaines de la vie», a-t-il écrit.

Quelques minutes après l’incident, Basaksehir a publié une photo de la campagne « Non au racisme » de l’UEFA

Kylian Mbappe a posté un message de soutien au directeur adjoint de Basaksehir plus tard

Neymar, l’un de ceux qui dirigent les manifestations, a tweeté une photo de lui-même et a écrit: « LA VIE NOIRE COMPTE »

LA NOUVELLE ÉQUIPE D’ARBITRAGE Arbitre: Danny Makkelie (Ned) Refs assistants: Mario Diks (Ned), Marcin Boniek (Pol) Quatrième officiel: Bartosch Frankowsky (Pol) VAR: Marco Di Bello (Ita) AVAR: Maurizio Mariani (Ita) Assistant de réserve réf: Jacub Winkler (Pol)

S’exprimant lors de la couverture de la Ligue des champions de BT Sport, Rio Ferdinand a déclaré: « Nous sommes à un point de basculement inquiétant.

«Millwall, maintenant ceci, dans la même semaine, il ne se passe pas une semaine sans un incident impliquant la race, quelque chose doit être fait, les pouvoirs nécessaires pour prendre position.

‘Faire preuve d’unité [by the players] est un début, mais il ne peut être laissé aux joueurs. Ce n’est pas clair et il est difficile de porter un jugement et de mettre son drapeau dans le sable et de dire « c’est ce qui s’est passé ».

«Nous avons besoin des gars qui sont là pour venir parler et raconter l’histoire. C’est quelque chose qui doit être réglé. C’est quelque chose qui doit être résolu certainement. Il doit y avoir quelque chose qui montre que ce sont les règles.

Paul Scholes a ajouté: « Il est temps qu’une position soit prise. De toute évidence, tout ce que nous entendons maintenant est allégué, et si quelque chose s’est passé et que quelque chose s’est clairement produit, les joueurs sont partis, ce qui est bien.

Owen Hargreaves a commenté: « Ce qui est génial, c’est que les joueurs de football resteront tous ensemble. Tous les garçons viennent du monde entier. Vous pensez à Mbappe et Neymar menant la charge ici et faisant la différence.

Parlant de l’incident, Rio Ferdinand a déclaré que le football était maintenant « à un point de basculement inquiétant »

« En tant que joueurs, si nous pouvons éradiquer cela, nous le ferons, mais Rio a fait valoir un bon point, ce sont les autorités qui doivent sévir contre cela. Les autorités doivent intervenir et dire que c’est tout, sinon cela va simplement se reproduire.

L’ancien attaquant de Manchester United, Louis Saha, a déclaré à la station française RMC: « Ce qui me dérange que les joueurs soient les (seuls) à prendre position.

« L’UEFA ne l’a pas fait … Maintenant, l’UEFA lance des ultimatums sur la reprise du match … c’est comme s’ils étaient dans le déni … rien n’indique qu’ils prendront jamais ce problème au sérieux. »

Le résultat du PSG n’aura aucun impact sur l’élimination de Manchester United de la Ligue des champions.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer est définitivement hors de la compétition après sa défaite face au RB Leipzig avec le bilan face à face du PSG contre le supérieur de United.

Cependant, le PSG doit gagner pour prendre la première place devant le RB Leipzig.