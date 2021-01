Le nouveau manager du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, savoure l’opportunité de prendre en charge une équipe de stars mais a averti les meilleurs joueurs du club qu’ils doivent prouver qu’ils méritent de porter le maillot des champions de France.

L’ancien patron de Tottenham Hotspur, Pochettino, a été nommé entraîneur-chef du PSG samedi, l’Argentin remplaçant Thomas Tuchel, limogé la veille de Noël après une victoire 4-0 sur le Racing Strasbourg alors que l’équipe occupait la troisième place du championnat.

« Dans ce club, il a toujours été question d’excellence, les joueurs doivent mériter de porter le maillot », a déclaré Pochettino, qui a joué pour le PSG en tant que défenseur au début des années 2000 et également capitaine de l’équipe, sur le site Internet du club. «Je pense que c’est une équipe fantastique et je pense que nous pouvons accomplir ce que ce club et les joueurs veulent parce qu’ils sont des concurrents et qu’ils veulent remporter des trophées.

Le joueur de 48 ans, qui a signé un accord jusqu’en juin 2022, a déclaré que sa première tâche serait de veiller à ce que tout le monde au club travaille ensemble.

«Notre objectif principal est de nous assurer que tout le monde aille dans la même direction. L’idée est que tout le monde veuille gagner pour le club plus que toute autre chose. Nous voulons être un club fort avec une structure solide », a-t-il ajouté.

Pochettino effectuera sa première séance d’entraînement plus tard dimanche avant son premier match aux commandes, un voyage à Saint-Étienne mercredi lorsque la ligue reprendra après la pause hivernale.