Les joueurs du PSG affirment que l’arbitre leur a juré dessus lors de la défaite de Manchester City

Leandro Paredes du Paris St Germain a été agressé verbalement par l’arbitre néerlandais Bjorn Kuipers lors de la défaite de mardi en demi-finale de la Ligue des champions contre Manchester City, a déclaré son coéquipier Ander Herrera.

City a atteint la finale de la compétition des clubs d’élite européens pour la première fois grâce à une victoire 2-0 au stade Etihad pour assurer une victoire totale de 4-1.

Le champion de France du PSG a été irrité par l’arbitre, qui a expulsé Angel Di Maria du PSG à la 69e minute pour un timbre improvisé sur Fernandinho.

« On parle de respect envers les arbitres », a déclaré le milieu de terrain Herrera au média multimédia français RMC Sport, tout en révélant que l’officiel avait prêté serment à Paredes. « Si on dit ça, on obtient une interdiction de trois ou quatre matches. »

Le coéquipier de Herrera, Marco Verratti, a déclaré dans son entretien d’après-match qu’il avait également été abusé par l’officiel.

Le manager du PSG, Mauricio Pochettino, a déclaré aux journalistes qu’il croyait que ses joueurs et que l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, pourrait enquêter sur l’incident.

« Je n’ai rien entendu de la ligne de touche, si quelque chose est là et c’est ainsi qu’ils l’ont expliqué, peut-être que l’UEFA va enquêter sur la situation », a déclaré Pochettino.

« Mais maintenant, ce n’est pas une excuse que je peux mettre devant vous… le plus important est que nous ne sommes pas en finale et c’est pourquoi nous nous sentons vraiment tristes. »

Pendant ce temps, le commentateur des couleurs de CBS Jim Beglin s’est excusé d’avoir attribué le renvoi de l’Argentin Di Maria pendant le match à son «tempérament latino».

«Je m’excuse pour mes remarques insensibles à la culture… J’ai utilisé à tort un stéréotype racial. C’était inapproprié et inacceptable », a tweeté Beglin.

«Les mots ont un fort impact et je comprends parfaitement la gravité de ce que j’ai dit lorsque Di Maria a été expulsé. J’en tirerai des leçons et je ferai mieux d’aller de l’avant. «

