Les joueurs du monde entier rencontrent Odyssey Ark – Samsung Global Newsroom

En août, Samsung Electronics a dévoilé l’Odyssey Ark, surprenant le monde avec son écran de jeu incurvé révolutionnaire et offrant une expérience de jeu innovante et unique aux joueurs du monde entier. Avec un nom comme “Odyssey Ark”, il était logique pour Samsung de parcourir le monde, en rencontrant une variété de joueurs, en attirant l’attention des médias, des influenceurs, des joueurs et des passionnés de technologie.

L’équipage de l’Ark se lance dans le premier voyage d’Odyssey Ark

Lorsque l’Odyssey Ark a été introduit en août, Samsung 837, son centre d’expérience phare à New York et Samsung KX à Londres ont célébré avec les soirées Odyssey Ark qui ont réuni les meilleurs joueurs et professionnels de l’esport, notamment SypherPK, Loughh, Stoopzz, Alyska, Calfreezy et Konstantin. . Surnommés « l’équipage de l’Ark », ces experts du jeu ont été les premiers à avoir une expérience pratique avec l’Odyssey Ark. Ils ont loué l’Odyssey Ark pour son expérience de jeu immersive sans précédent.

Une nouvelle expérience de jeu en Thaïlande, à Singapour, en Australie et en Nouvelle-Zélande !

Après son lancement initial, l’Odyssey Ark a occupé le devant de la scène au Samsung Display Tech Summit 2022 à Bangkok, Thaïlande. Sous les lumières brillantes et brillantes, l’Odyssey Ark a occupé le devant de la scène au Samsung Display Tech Summit 2022 à Bangkok, en Thaïlande. Les cabines Odyssey Ark, qui ont été construites à l’aide de modules ronds inspirés de l’écran incurvé, ont attiré l’attention des visiteurs et ont fourni une expérience incroyablement immersive.

En plus de captiver les visiteurs au sommet, l’Odyssey Ark a séduit les téléspectateurs lors de la tournée du Siam Paragon Mall Game Festival en Thaïlande et de la tournée pop-up du Great Wall City Mall à Singapour en octobre.

Les médias locaux en Australie et en Nouvelle-Zélande ont également eu un aperçu de l’Odyssey Ark lors d’un événement en avant-première, obtenant une expérience pratique avec une zone de jeu de course conçue pour une expérience immersive à travers l’écran de 55 pouces. L’écran a attiré beaucoup d’attention et a introduit la prochaine génération de jeux, basée sur l’immersion et dirigée par l’Odyssey Ark.

Rencontrer les joueurs là où ils sont : Brasil Game Show, PAX West et TwitchCon

L’Odyssey Ark a également été présenté au Brasil Game Show 2022, le plus grand salon du jeu d’Amérique latine, qui s’est tenu à São Paulo en octobre de cette année. Le stand Samsung a présenté plusieurs modèles, dont l’Odyssey Ark et l’Odyssey Neo G9, dans des zones d’expérience où les joueurs pouvaient voir la différence que Samsung peut faire. C’était le premier lancement public de l’Odyssey Ark, et il a reçu beaucoup de fanfare.

La tournée de Samsung à travers l’Amérique latine ne s’est pas arrêtée là : le même mois, les joueurs du Argentina Game Show 2022 à Buenos Aires ont été hypnotisés par l’Odyssey Ark. Pendant l’exposition, plus de 100 000 participants ont visité le stand de Samsung. Coscu, un joueur célèbre avec plus de quatre millions d’abonnés, était l’un d’entre eux et a contribué à attirer plus de visiteurs sur le stand de Samsung pendant l’événement.

Pour se connecter avec les joueurs américains, Samsung a présenté l’Odyssey Ark à un certain nombre de festivals de jeux populaires, notamment PAX West à Seattle et TwitchCon à San Diego. Samsung avait plus de 250 moniteurs Odyssey dans la zone PC de PAX West. En particulier, le stand Odyssey Ark dédié construit en collaboration avec ReedPop a impressionné les joueurs avec la présence écrasante de l’écran incurvé 1000R de 55 pouces, attirant une attention considérable.

L’Odyssey Ark a poursuivi son voyage à TwitchCon à San Diego, où plus de 30 000 créateurs de contenu Twitch bien connus se sont réunis. Samsung s’est associé à l’organisation d’esports TSM et a donné aux participants l’opportunité de découvrir l’Odyssey Ark, l’Odyssey Neo G9 et l’Odyssey G7.

Devenir intelligent à Smart Arena, sauter à POP CON et être un héros à HeroFest

Entrons en Europe, l’un des plus grands marchés du jeu avec de nombreux joueurs passionnés qui étaient enthousiasmés par l’Odyssey Ark. En septembre, les joueurs et les streamers ont eu un aperçu spécial de la gamme Odyssey à la Smart Arena de Milan. Des streamers et des artistes populaires, dont Jakidale et Bryan Box, ainsi que les joueurs de l’équipe d’esports Morning Stars Piz, Belix et Predage, ont testé l’Odyssey Ark et ont partagé leurs réactions en direct avec leur public en ligne.

L’Odyssey Ark s’est ensuite rendu au ZURICH POP CON à Zurich et au HeroFest à Berne, suivi de GameForce à Bruxelles et Dreamhack à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le stand Odyssey Ark était rempli de personnes qui souhaitaient vivre une expérience de première main avec cet écran de jeu révolutionnaire et futuriste.

Apporter l’âme du jeu à Séoul

Après avoir fait des escales dans le monde entier, l’Odyssey Ark a atterri dans sept grands magasins à travers Séoul. Les visiteurs peuvent découvrir les fonctionnalités uniques de l’Odyssey Ark, notamment Multi View, Flex Move Screen et Gaming Hub.

L’Odyssey Ark a eu un impact mémorable sur certains des plus grands marchés de jeux au monde. Son lancement incroyable a fait tourner les têtes dans la communauté des joueurss, signalant une nouvelle ère de gameplay immersif. Et ce n’est que le début de la Odyssée Le voyage innovant d’Ark.