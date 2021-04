FC Goa est sur le point de faire ses débuts lors de la phase de groupes de la Ligue des champions de l’AFC et ses joueurs estiment que ce n’est pas seulement une énorme réussite, mais aussi une occasion de présenter la «marque indienne de football» au monde. Le FC Goa deviendra le premier club du pays à disputer la compétition continentale des clubs le 14 avril en affrontant le Qatarien Al-Rayyan.

L’Inde avait auparavant obtenu une place directe dans la phase de groupes de la Ligue des champions de l’AFC et après avoir terminé en tête du tableau de la Super League indienne lors de la saison 2019-2020, les Gaur s’étaient qualifiés pour l’ACL. «C’est une énorme réussite pour l’État et le pays. Cela ressemble plus à une représentation nationale qu’à un club ou à un État », a déclaré le milieu de terrain indien et du FC Goa Brandon Fernandes dans un communiqué de l’AIFF.

«La nation entière nous regardera comme un seul et nous devons donc tout donner.» En raison de la situation pandémique actuelle, les matchs du groupe E de la compétition se joueront cette fois à Goa, l’État accueillant des équipes comme Persepolis (Iran), Al-Rayyan (Qatar) et Al-Wahda (Émirats arabes unis). , avec le FC Goa. Ishan Pandita, qui a récemment fait ses débuts aux Blue Tigers lors du match nul 1-1 contre Oman à Dubaï, estime que c’est l’occasion de rendre le pays fier.

«C’est évidemment une sensation très spéciale. C’est une excellente occasion de montrer à l’Asie et au monde que l’Inde peut jouer du bon football », a déclaré Ishan Pandita, qui a récemment fait ses débuts avec les Blue Tigers lors du match nul 1-1 contre Oman à Dubaï. Le gardien de but Dheeraj Singh Moirangthem, qui avait représenté l’Inde à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en 2017, a déclaré: «C’est une étape très importante.» «Ce ne sera pas facile. Nous ne représentons pas seulement Goa, nous représentons tout le pays », a-t-il déclaré.

Le garçon local de Goa et le défenseur indien Adil Khan l’ont décrit comme «la fierté et le privilège» pour l’État d’accueillir des matches aussi prestigieux dans des moments aussi difficiles. «C’est extrêmement spécial que pour la première fois, l’Inde soit représentée sur la plus grande scène de football d’Asie. C’est une occasion historique pour l’Inde, une immense fierté et un privilège pour Goa de représenter le pays en Ligue des champions », a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain Amarjit Singh Kiyam, qui avait été capitaine de l’Inde lors de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA il y a quatre ans, a déclaré que l’ampleur de l’événement était comprise par tous dans le camp.

