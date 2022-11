Les joueurs du DP World Tour reçoivent une garantie de paiement en réponse à la menace de LIV Golf | Nouvelles du golf

Les joueurs du DP World Tour se verront garantir 150 000 dollars américains (133 000 £) la saison prochaine dans la dernière réponse à la menace du LIV Golf.

Un nouveau programme d’assurance des revenus permettra aux joueurs exemptés de recevoir l’argent s’ils participent à un minimum de 15 événements. Le PGA Tour a annoncé un programme similaire en août avec des recrues garanties 500 000 dollars (445 000 £).

La dernière place dans chacun des événements de golf LIV soutenus par l’Arabie saoudite cette saison valait 120 000 dollars (106 000 £). Dustin Johnson a gagné plus de 35 millions de dollars (32 millions de livres sterling) en prix individuels et en équipe.

Dustin Johnson était un gros gagnant après avoir rejoint le LIV Golf soutenu par l’Arabie saoudite

Annonçant un fonds de prix record de 144,2 millions de dollars (128 millions de livres sterling) sur 39 tournois, le directeur général de DP World Tour, Keith Pelley, a déclaré: “Pour nous, être en mesure d’offrir à nos membres des fonds de prix record et des opportunités de gains améliorées est énorme, en particulier lorsque les économies mondiales ressentons toujours les effets de la pandémie et avec le nouveau défi de la hausse de l’inflation qui exerce une pression significative sur les coûts dans toutes les facettes de notre activité.

“Notre cagnotte globale pour la saison 2023 représente 50 millions de plus qu’en 2021 et souligne également la force de notre partenariat avec le PGA Tour, qui travaille avec nous pour générer des revenus et un plan de croissance à long terme.

“L’un des nombreux avantages que nous avons pu introduire grâce à ce partenariat est le nouveau programme d’assurance sur les revenus, similaire à ce qu’ils ont déjà sur le PGA Tour.

“J’ai toujours cru que c’était un accomplissement incroyable pour tout golfeur professionnel de simplement obtenir ses droits de jeu sur le DP World Tour et cette nouvelle initiative reconnaît et récompense cet accomplissement.

“Bien que nous ne perdions jamais la magie de la méritocratie et de la pureté d’une structure basée sur la performance, cela offre désormais une certitude de revenus aux joueurs qui ont atteint le sommet du jeu professionnel en Europe.”

Les quatre premiers événements de la série Rolex – le championnat Abu Dhabi HSBC, la Dubai Desert Classic, le Genesis Scottish Open et le championnat BMW PGA – verront tous leurs prix augmenter à 8 millions de livres sterling, le championnat DP World Tour de fin de saison d’une valeur de 9 millions de livres sterling.

Une pause de trois semaines suivra l’Open Championship en juillet suite aux commentaires des joueurs.