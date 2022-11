Les joueurs du Canada disent que la confiance de l’équipe est forte avant le match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Belgique

Alors que le Canada est peut-être en train de plonger dans les profondeurs contre la Belgique, numéro 2, mercredi à la Coupe du monde, la confiance de l’équipe semble forte à la veille de son plongeon.

“Nous n’espérons plus rien, nous croyons”, a déclaré le milieu de terrain vétéran Jonathan Osorio aux journalistes après l’entraînement dimanche. “Et nous sommes très confiants en nous-mêmes.”

“Nous voulons montrer que nous sommes une nation de football, que nous pouvons rivaliser avec les meilleurs au monde”, a-t-il ajouté. «Nous voulons surprendre les gens parce que je pense que les gens nous voient toujours comme des outsiders et des choses comme ça, et le Canada et la Coupe du monde, ils devraient juste être heureux d’être ici. Mais ce n’est pas notre mentalité. Nous sommes ici pour concourir – pour concourir à un niveau élevé.

« Nous croyons au sein de notre groupe. Avec la qualité que nous avons et notre fraternité, nous pouvons aller aussi loin que nous le voulons.

Le milieu de terrain Samuel Piette dit que le Canada savoure le défi qui l’attend

“Je pense que lors des qualifications, nous avons joué d’une manière où nous étions sans peur et nous voulons le faire sur la plus grande scène”, a déclaré le pilier du CF Montréal. « Nous ne voulons pas reculer. Nous voulons être à l’avant-garde et affronter la Belgique.

« Nous ne voulons tout simplement pas nous asseoir et profiter du moment. et prenez un match à la fois et dites après ‘Oh oui, c’était une super expérience, c’était bien d’être là’ et puis nous serons de retour dans quatre ans.'”

Seuls le Cameroun (n° 43), l’Équateur (n° 44), le Qatar (n° 50), l’Arabie saoudite (n° 51) et le Ghana (n° 61) sont classés plus bas que le n° 41 Canada dans l’équipe de 32 terrain de la coupe du monde.

Mais les Canadiens surfent sur une vague après une brillante campagne de qualification disputée pendant la pandémie. Les hommes de John Herdman ont terminé premiers du tournoi à la ronde finale de la CONCACAF, devant le Mexique et les États-Unis, avec une fiche de 8-2-4 en participant au tournoi pour la première fois depuis les débuts du Canada en Coupe du monde en 1986.

Plus récemment, les Canadiens ont été soutenus par une victoire de 2-1 contre le Japon, 24e, lors d’une mise au point finale.

Mais la Coupe du monde reste essentiellement un territoire inexploré. Le Canada n’a pas encore marqué de but ou gagné sur la plus grande scène du sport.

La Belgique, qui a terminé troisième il y a quatre ans en Russie, en est à son 14e déplacement en Coupe du monde et atteindra le plateau des 50 matchs du tournoi lors de son deuxième match au Qatar. Les Red Devils ont 20 victoires à 68 buts lors de la vitrine du football.

L’attaquant Jonathan David, un homme de peu de mots, n’achète pas les chiffres

“N’importe quel jour, n’importe quelle équipe peut battre n’importe qui”, a-t-il déclaré. “Si cela tombe le bon jour, bien sûr, nous pouvons gagner.”

Piette a déclaré que les Canadiens se sont fixé des objectifs pour ce voyage en Coupe du monde.

« Nous savons que cela a mis du temps à venir et nous savons que nous avons cette chance d’être premiers dans certaines choses comme être la première équipe canadienne à marquer, à gagner un match, à obtenir une feuille blanche, à passer à l’étape suivante », a-t-il a dit. “Mais vous ne vous rendez pas compte de tout le bruit qui se passe à la maison et autour de l’équipe pendant que vous y êtes. La seule chose sur laquelle vous vous concentrez est la préparation de ce premier match et ce que vous devez faire pour obtenir ces premières.

« Je pense que les gens réalisent lentement mais sûrement que nous sommes à la Coupe du monde. Mais pour nous c’est un match de foot et un match de foot qu’on veut gagner… Oui, c’est une grosse tâche. Nous le savons déjà, mais nous y serons préparés. Cela fait partie de notre ADN, de notre identité, être à l’avant-garde et n’avoir peur de personne. Nous l’avons montré contre les États-Unis, contre le Mexique, contre les Japonais et pourquoi pas contre la Belgique.

Après s’être entraînés samedi matin, les Canadiens sont passés à une séance en soirée dimanche avec une température plus bénigne de 24 degrés Celsius et une brise rafraîchissante.

Le match de mercredi contre la Belgique au stade Ahmad Bin Ali débutera à 22 heures, heure locale.

Les Canadiens se sont entraînés alors que l’Équateur battait le Qatar 2-0 lors du match d’ouverture du tournoi dimanche au stade Al Bayt, à environ 30 kilomètres au nord-est du centre d’entraînement du Canada. C’était la première fois que l’hôte de la Coupe du monde perdait le match d’ouverture.

Alors que la bande originale musicale de l’échauffement de samedi pour l’entraînement du Canada comportait du dancehall jamaïcain, la liste de lecture de dimanche avait une touche plus africaine avec des chansons de Victony, Soundz et Joeboy du Nigeria, de Smallgod et Camidoh du Ghana et de Kid AlpHa, né au Nigéria et basé à Londres.

Avant que les Canadiens n’entrent sur le terrain, Herdman et son personnel se sont amusés en tapant dans un ballon. Et une infime partie du désert a reçu une douche grâce à un puissant système d’arrosage de poix qui a surpris plusieurs photographes à proximité. .

Herdman dirigeait une école de football brésilienne au début de la vingtaine en Angleterre, il connaît donc certaines choses. Peut-être avec leur langue légèrement dans la joue, les Canadiennes l’appelaient le Black Flash à l’époque où il était à la tête de cette équipe, une référence à la fois à son survêtement et à son travail de balle.

NOTES : Le Canada portera tout en blanc mercredi avec le gardien de but en turquoise. La Belgique, connue sous le nom de Red Devils, sera vêtue de maillots rouges et de shorts noirs. La FIFA, montrant son souci du détail, affirme que les enfants du ballon seront en gris.

Neil Davidson, La Presse Canadienne

