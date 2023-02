Les joueurs du Canada décrivent une situation “inacceptable” avec la fédération alors que la frustration monte

Alors que les deux équipes nationales seniors de soccer du Canada entament une année charnière, la croissance continue du sport dans le pays semblait possible. Une médaille d’or olympique pour les femmes en 2021 et la première participation à une Coupe du monde masculine en 36 ans ont marqué l’équipe masculine référence à l’aise au Canada en tant que « nation du soccer » au Qatar.

Mais avec la Coupe du monde féminine commençant en juillet et l’équipe masculine jouant des matchs de la Ligue des Nations et de la Gold Cup ainsi que des matchs amicaux cruciaux pour se préparer à une éventuelle place dans la Copa America 2024, aucune des équipes n’a de contrat entre elles et Canada Soccer qu’elles trouvent acceptable. .

Et vendredi, les deux équipes ont semblé atteindre leurs derniers points de rupture. Chacun a publié des déclarations distinctes mais tout aussi incendiaires concernant les coupes budgétaires et le manque de négociations entre les équipes et la fédération.

L’équipe féminine a déclaré : « Notre préparation pour la Coupe du monde et le succès futur du programme de l’équipe nationale féminine sont compromis par l’incapacité continue de Canada Soccer à soutenir ses équipes nationales », avant de conclure ce, « Si Canada Soccer ne veut pas ou ne peut pas soutenir notre équipe, un nouveau leadership doit être trouvé. »

Le moment est venu, nous prenons des mesures professionnelles. pic.twitter.com/QbVbhTcdDU — Joueurs de soccer canadien (@PlayersCanadian) 10 février 2023

“Depuis juin 2022, Canada Soccer a constamment refusé ou ignoré de manière flagrante les demandes d’accès de notre association de joueurs à ses dossiers financiers pour étayer ses affirmations selon lesquelles elle n’a pas les fonds nécessaires pour exploiter correctement Canada Soccer ou indemniser équitablement le joueur”, leur déclaration lire.

Un message de CANNNT pic.twitter.com/EROdlrTkp6 – Atiba Hutchinson (@atibahutchinson) 10 février 2023

Après la publication de ces déclarations, Janine Beckie et Christine Sinclair ont déclaré à TSN que toute l’équipe féminine prendrait des mesures au travail, mettant en péril la participation du Canada à la prochaine Coupe SheBelieves, qui doit débuter le 16 février.

Christine Sinclair et Janine Beckie annoncent une grève pour CWNT. Regardez l’intégralité de l’interview avec @rwesthead: https://t.co/vK429xQ2G9 pic.twitter.com/GTz5r0N2gq – TSN (@TSN_Sports) 11 février 2023

En réponse, Canada Soccer a publié sa propre déclaration, dans laquelle elle a déclaré : « Nous devons mettre en place une convention collective pour planifier l’avenir de manière responsable. Nous avons présenté une proposition fondée sur l’équité à nos équipes nationales et à leurs avocats il y a plusieurs mois, et nous attendons toujours une réponse définitive aux termes de cette proposition.

Une rencontre pré-arrangée entre les représentants de Canada Soccer et l’équipe féminine est prévue samedi à Orlando alors que l’équipe se prépare pour la Coupe SheBelieves.

Déclaration de Canada Soccer. pic.twitter.com/FfKf2So3PW — Canada Soccer (@CanadaSoccerFR) 11 février 2023

Pour plus de contexte, de clarté et d’exemples de doléances des équipes, L’athlétisme parlé à plusieurs joueurs de l’équipe nationale masculine. Ils ont obtenu l’anonymat afin qu’ils puissent parler librement de leurs préoccupations concernant le traitement des équipes nationales par Canada Soccer et la direction actuelle en place.

Alors que les joueurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas discuté de la grève pour les prochains matchs de la Ligue des Nations du Canada en mars, le mot utilisé à plusieurs reprises par plusieurs joueurs pour décrire la manière dont ils ont été traités par Canada Soccer est “inacceptable”.

Les joueurs de l’équipe masculine ont déclaré avoir travaillé de concert avec l’équipe féminine pour s’assurer que des questions telles que l’équité salariale et de bonnes conditions de travail dans les camps d’entraînement soient adoptées.

Les joueurs décrivent toute négociation entre leurs représentants et Canada Soccer depuis que l’équipe masculine a fait la grève en juin de l’année dernière, forçant un match amical contre le Panama à être annulé, comme “statique”.

“Nous sommes au même endroit où nous étions un mois avant la Coupe du monde”, a déclaré un joueur.

Plusieurs joueurs ont déclaré que le contenu des propositions présentées par les représentants de Canada Soccer était pratiquement inchangé d’une présentation à l’autre sur plusieurs mois. Seule la langue utilisée pour présenter ce contenu était différente, selon les joueurs.

“Rien ne bougeait vraiment”, a déclaré un joueur. « Nous essayons de pousser, mais (Canada Soccer) continue de retarder. »

L’entraîneur-chef John Herdman transmet l’information sur la façon dont l’équipe masculine gérera le budget réduit à un petit groupe de joueurs seniors de l’équipe, selon un joueur. Ces informations sont ensuite partagées avec le reste de l’équipe.

L’équipe masculine craint sincèrement qu’on ne leur montre pas une image complète et transparente des finances de Canada Soccer.

“Nous avons fait beaucoup de demandes pour voir les finances et les budgets”, a déclaré un joueur.

Dans leur déclaration, l’équipe masculine a allégué que Canada Soccer avait « considérablement réduit le budget » des programmes masculin et féminin et des équipes nationales juvéniles associées.

Un joueur a dit L’athlétisme que le nombre est proche de 50 %, ce qui signifie que Canada Soccer propose que les programmes masculin et féminin disposeront de la moitié des ressources financières à leur disposition en 2023 par rapport à 2022.

La préoccupation des hommes et des femmes est que cela entravera leur opportunité de progresser dans la croissance du sport qu’ils ont créé.

L’équipe féminine a déclaré dans son communiqué qu’elle serait obligée de réduire les jours de camp d’entraînement – même des fenêtres pleines – et de limiter le nombre de joueuses et de membres du personnel qui seront invités dans les camps.

Un joueur de l’équipe masculine a déclaré qu’une option que l’équipe est obligée d’envisager est de voler en classe économique vers et depuis Curaçao pour un match de la Ligue des Nations le 25 mars. Les joueurs devraient prendre un vol de correspondance via Miami à Toronto dans cette situation, dans le but de travailler dans les limites de leur budget limité.

Ce n’est évidemment pas une option que l’équipe masculine préférerait étant donné qu’elle a un match contre le Honduras prévu au BMO Field de Toronto trois jours plus tard.

“Des nouvelles choquantes”, c’est ainsi qu’un joueur a décrit les changements brusques dans le budget avec lequel l’équipe masculine devrait travailler en 2023.

«Nous avions l’impression qu’avec tout ce qui s’est passé avec les femmes (gagner une médaille d’or olympique) et les hommes (se qualifier pour la Coupe du monde), l’argent des commandites arriverait. Et maintenant, ils ont tout coupé en deux. Alors, où va cet argent ? » a demandé un joueur.

La frustration, selon les joueurs, s’étend au leadership de Canada Soccer, y compris le président Nick Bontis et le secrétaire général Earl Cochrane.

« Nous nous demandons simplement si ces gars sont les bons pour faire avancer Canada Soccer, qui est en pleine croissance? C’est trop gros pour des mecs comme ça ? De toute évidence, l’accord CSB (Canadian Soccer Business) tue tout », a déclaré un joueur.

Ce sont des inquiétudes qui semblent faire écho aux déclarations faites par les joueurs en juin 2022, dans lesquelles ils disaient ignorer le contexte d’un accord signé en 2018 entre Canada Soccer et Canadian Soccer Business, une entreprise représentant les actifs commerciaux du soccer canadien, les commandites corporatives et des droits de diffusion similaires à Soccer United Marketing aux États-Unis

Et les déclarations de vendredi ne font qu’amplifier deux des préoccupations des joueurs : qu’ils n’ont pas un accès complet aux états financiers de Canada Soccer et que l’accord CSB susmentionné ne sert pas au mieux les opportunités financières représentées par la croissance de l’équipe masculine.

En mai 2022, les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis ont conclu un accord historique avec leur fédération. Bles deux équipes ont des conventions collectives distinctes à salaire égal pour chacun à travers des conditions économiques et un partage des revenus identiques.

En tant qu’organisation à but non lucratif, la Fédération américaine de football publie ses états financiers chaque année. Bien que Canada Soccer fasse de même, certains joueurs croient qu’une plus grande transparence entourant ces déclarations est nécessaire.

Considérées en elles-mêmes, les déclarations faites par les équipes nationales masculine et féminine vendredi témoignent d’un sentiment de quasi-désespoir à l’égard des programmes. Les représentants de Canada Soccer ont affirmé que l’organisation était de « classe mondiale ». Et vous pourriez dire que sur le terrain, les équipes masculines et féminines ont parfois ressemblé à des équipes de classe mondiale ces derniers temps.

Mais en dehors du terrain, ces déclarations montrent à quel point ils croient que le fossé entre être perçu comme une équipe de classe mondiale et être traité comme tel.

Et la chanson que les joueurs chantent en est une qui a déjà été chantée. À la suite de la grève de juin de l’équipe masculine, plusieurs anciens joueurs de l’équipe nationale masculine fait écho à leurs préoccupations et ont déclaré avoir vécu des griefs similaires avec Canada Soccer dans le passé.

Les projecteurs sur ces équipes ne feront qu’augmenter. En juillet, le Canada sera l’une des équipes les plus en vue à la Coupe du monde féminine.

Et dans trois ans et demi, le plus grand événement sportif au monde, la Coupe du monde masculine, sera co-organisé par le Canada. Il a le potentiel de rivaliser avec les trois occasions où le Canada a accueilli les Jeux olympiques en tant qu’événement sportif canadien ayant les implications les plus étendues.

Les joueurs ont dit à plusieurs reprises L’athlétisme ils ne se sont pas éloignés de leur conviction qu’ils veulent laisser le programme dans un meilleur endroit qu’il y a des années. Ils se sont donné ce droit avec des résultats presque sans précédent sur le terrain.

Mais leur inquiétude est que l’organisation en dehors du terrain n’ait pas été à la hauteur de leur ascension.

(Photo : Chris Hyde/Getty Images)