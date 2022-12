Les joueurs doivent “respecter le football” en ne protestant pas

DOHA, Qatar – Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que les joueurs devraient “respecter le football” et ne pas protester sur le terrain car les supporters veulent oublier leurs problèmes pendant les matchs.

Plusieurs groupes de défense des droits humains ont exprimé leurs inquiétudes concernant le traitement des travailleurs migrants et des personnes LGBTQ+ au Qatar, ce qui a conduit les équipes participantes à faire face à une pression accrue pour qu’elles utilisent leur voix pour mettre en lumière les problèmes de discrimination et d’abus.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Sept pays en compétition au Qatar se sont engagés à porter un brassard “OneLove”, mais ont reculé à la dernière minute après que la FIFA a menacé les capitaines de sanctions sur le terrain, dont un carton jaune au coup d’envoi.

Les joueurs allemands se sont couvert la bouche lors d’une photo d’équipe avant leur match de phase de groupes contre le Japon, tandis que l’Angleterre s’est agenouillée avant les cinq matches, bien qu’il s’agisse d’un geste anti-discrimination qui n’a pas été spécifiquement introduit en relation avec les problèmes au Qatar.

S’exprimant lors de sa conférence de presse de clôture de la Coupe du monde vendredi, Infantino a déclaré: “En tant que FIFA, nous devons prendre soin de tout le monde. Nous sommes une organisation mondiale, nous n’avons pas à discriminer qui que ce soit en fonction de la législation, du régime, des valeurs et des sentiments. ils ont.

“Il ne s’agit pas d’interdire ou de ne pas interdire. Il s’agit de respecter les règlements, nous avons des règlements qui disent sur le terrain de jeu, vous jouez au football et c’est ce que nous avons fait.

“Chacun est libre d’exprimer son point de vue, son opinion, ses convictions, sa façon de croire, tant que cela se fait de manière respectueuse.

“En ce qui concerne le terrain, le terrain de jeu, vous devez respecter le football, vous devez respecter le terrain de jeu et ces règlements sont exactement là pour cette raison, ce n’est pas nouveau, ils sont là pour cette raison respecter et protéger les 211 équipes de football, pas les 211 chefs d’États, de régimes ou autres.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que les footballeurs ne devraient pas protester car les supporters veulent oublier leurs problèmes pendant les matchs. Photo par Alex Pantling/Getty Images

“Ce sont 211 équipes de football et leurs fans qui veulent venir profiter du football et c’est pour cela que nous sommes là et honnêtement, je crois que nous défendons des valeurs, nous défendons les droits de l’homme, nous défendons les droits de chacun à la FIFA , en Coupe du monde.

“Mais je crois aussi que ces fans qui viennent au stade — ces 80 000, 70 000, 90 000 et tous ces milliards de fans qui regardent la Coupe du monde à la télévision, peut-être — nous devrions y penser — et je dis ceci franchement vraiment à tout le monde, chacun a ses propres problèmes.

“Ils veulent juste passer 90 minutes ou maintenant 100 minutes ou 105 minutes ou peu importe sans avoir à penser à autre chose qu’à profiter d’un petit moment de plaisir et de joie ou au moins d’émotion.

“C’est ce que nous devons faire. Nous devons donner à tous ces gens un moment de leur vie où ils peuvent oublier leurs propres problèmes et profiter du football.

“Entre et après les compétitions, pendant les compétitions hors match sur le terrain de jeu, eh bien, chacun peut exprimer ses vues et ses opinions comme il le souhaite. Mais donnons ce moment de joie à ceux qui veulent profiter du jeu.”

Infantino a salué l’organisation de l’événement par le Qatar comme “la meilleure Coupe du monde de tous les temps” – tout comme il l’a proclamé il y a quatre ans en Russie.

“La Coupe du monde a été un succès incroyable sur tous les fronts”, a ajouté Infantino. “Le principal étant les fans, le comportement, l’atmosphère joyeuse, le rapprochement des gens. Les fans rencontrant le monde arabe, cela a été très important pour notre avenir à tous.”