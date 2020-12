Le capitaine de Tottenham et de l’Angleterre, Harry Kane, a déclaré que les joueurs devraient continuer à montrer leur soutien au mouvement Black Lives Matter en prenant un genou avant les matches.

Le geste de solidarité a eu lieu avant chaque match de Premier League depuis la reprise du football anglais en juin, un mois après la mort de l’homme noir non armé George Floyd en garde à vue dans le Minnesota après qu’un policier blanc se soit agenouillé sur le cou pendant plusieurs minutes.

Des matchs partout dans le monde, y compris les internationaux de l’UEFA Nations League, la Ligue des champions et la Ligue Europa, ont vu des joueurs se prendre le genou pendant neuf secondes avant le coup d’envoi, mais certaines personnalités du match se sont demandé s’il devait s’arrêter.

Le directeur du football de QPR, Les Ferdinand, a déclaré que le message antiraciste avait été « dilué » par une utilisation excessive.

«J’entends des gens demander si nous devrions continuer à le faire et nous devrions le faire. Ce que les gens ne réalisent pas, c’est que nous sommes parfois regardés par des millions de personnes dans le monde. Bien sûr, pour la personne qui regarde la Premier League chaque semaine, ils voir la même chose chaque semaine », a déclaré Kane à BBC Radio 5 Live.

«Mais je pense que si vous regardez autour du monde, vous voyez des enfants regarder le match pour la première fois, nous voir tous prendre un genou et demander à leurs parents et demander pourquoi nous prenons le genou.

«C’est une excellente occasion pour les gens d’expliquer pourquoi et de faire passer leur message. L’éducation est la chose la plus importante que nous puissions faire. Les adultes peuvent enseigner aux générations ce que cela signifie et ce que signifie être ensemble et s’entraider quelle que soit votre race. «

Kane a également cherché à souligner le travail effectué par ses coéquipiers anglais Marcus Rashford et Raheem Sterling dans la campagne pour le changement tout en reconnaissant que les joueurs blancs doivent faire plus pour aider à éradiquer les abus racistes.

« Ce que Marcus et Raheem ont fait a été incroyable et vous voyez beaucoup de travail que les joueurs font pour les communautés et les associations caritatives, je sais de première main que les joueurs font énormément », at-il ajouté.

« Je n’aime pas quand les gens disent que nous devrions simplement jouer au football et nous en tenir à frapper un ballon, parce que nous avons une immense plate-forme. Nous rencontrons des millions de personnes dans le monde. Nos voix doivent être entendues.

«Tout ce que nous voulons faire, c’est aider et aider le monde à devenir un monde meilleur. Plus les jeunes générations seront instruites, avec un peu de chance, avec le temps, le racisme appartiendra au passé et cela doit être l’objectif – en particulier avec les enfants Nous voulons les amener dans un monde où tous étaient ensemble et où nous nous comprenons tous.

« De nombreux joueurs blancs de la ligue n’ont pas été victimes d’abus racial, mais nous avons tous été là-bas ou avons vu des coéquipiers et amis abusés racialement, nous voulons donc aider à faire un changement.

« La seule façon d’y parvenir est de rester unis, d’exprimer votre opinion et d’essayer d’aider à faire ce changement. »