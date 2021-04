Les joueurs devraient recevoir des cartons jaunes pour se couvrir la bouche et parler à leurs adversaires, a déclaré mercredi le grand footballeur Clarence Seedorf aux législateurs européens lors d’un forum sur le discours de haine dans le sport.

Seedorf s’est entretenu avec les 47 pays du Conseil de l’Europe le jour où l’UEFA a annoncé que le joueur du Slavia Prague, Ondrej Kudela, avait reçu une interdiction de 10 matches pour avoir insulté racialement un adversaire noir lors d’un match de Ligue Europa contre les champions écossais des Rangers en mars.

Ondrej Kudela s’est couvert la bouche des deux mains lorsqu’il a parlé à l’oreille de Glen Kamara lors d’un arrêt de jeu dans un match de la Ligue Europa et s’est vu imposer une interdiction provisoire d’un match en attendant une audience.

Kudela a nié l’allégation de Kamara selon laquelle il a utilisé un langage raciste qu’un autre joueur des Rangers a également affirmé avoir entendu. L’UEFA a également enquêté sur Kamara sur les affirmations du club tchèque selon lesquelles il aurait attaqué Kudela après le match, que le Slavia a remporté 2-0.

Seedorf, qui est noir, a renvoyé les législateurs à « certaines situations racistes » et à des discours de haine parmi les joueurs ces dernières semaines. « Nous parlons de sport, il doit être transparent – alors pourquoi me couvrirais-je la bouche si j’ai besoin de dire quelque chose à mon adversaire? », a déclaré l’ancien milieu de terrain néerlandais.

Seedorf a suggéré qu’il pourrait être « très facilement attaqué en mettant en œuvre certaines règles », comme montrer un carton jaune pour avoir parlé à un arbitre ou à un adversaire la bouche couverte. L’UEFA peut suggérer de tels changements au comité de réglementation soutenu par la FIFA, connu sous le nom d’IFAB.

L’UEFA et la FIFA ont clos des affaires disciplinaires antérieures lorsque des joueurs alléguaient des abus raciaux de la part d’un adversaire en invoquant le manque de preuves à l’appui de leurs affirmations. Les contrevenants s’exposent à «une suspension d’au moins 10 matches ou une période de temps spécifiée, ou à toute autre sanction appropriée», en vertu du code disciplinaire de l’UEFA.

Seedorf a déclaré qu’il y avait trop de discussions et pas assez d’action pour lutter contre les discours de haine dans les stades de football et sur le terrain. « Je ne peux pas être heureux de voir certaines choses changer si lentement parce que le besoin est évident et très urgent », a déclaré l’ancien joueur de l’Ajax, du Real Madrid et de l’AC Milan.

Seedorf est le seul joueur à être champion d’Europe avec trois clubs différents. Citant le meurtre de George Floyd aux États-Unis l’année dernière, Seedorf a déclaré que le football et les autorités publiques devraient inciter les supporters à enregistrer les incidents de racisme et de discours de haine en « capturant ces moments » et en envoyant les images comme preuve.

«Sans les gens autour de George Floyd, aujourd’hui, nous ne parlerions pas et nous n’aurions pas eu de mouvement autour de tout ce qui s’est passé et nous n’aurions pas que cet officier de police soit maintenant jugé», a déclaré Seedorf.

Seedorf a pris la parole après que le responsable de l’UEFA Michele Uva a déclaré au forum que l’institution du football européen voulait montrer l’exemple et travailler avec les autorités publiques pour lutter contre la discrimination. Seedorf a ensuite appelé à plus de diversité au sein du football, citant trop peu d’entraîneurs noirs dans les clubs et pas assez d’inclusion au sein d’institutions comme l’UEFA et la FIFA.

« C’est là que nous devons également commencer, où nous donnons l’exemple », a-t-il ajouté. « À partir de là, vous avez, je pense, une bien meilleure position pour demander aux autres de changer. »

L’événement de 90 minutes était organisé depuis Strasbourg, en France, par l’organisme européen qui promeut les droits de l’homme et l’état de droit en Europe.