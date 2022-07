Les joueurs détestaient les biens virtuels bien avant les NFT

Les jetons non fongibles, ou NFT, ont une petite place dans l’industrie du jeu vidéo, mais c’est déjà trop pour certains joueurs. Le contrecoup sur la possibilité qu’une société de jeux de premier plan se livre à des jetons numériques a été rapide et féroce, ce qui a conduit à certains développeurs font marche arrière sur de grands plans presque immédiatement.

Les joueurs ont traditionnellement repoussé ce qu’ils considèrent comme un contenu d’exploitation conçu pour extraire de l’argent de leur portefeuille. Du contenu téléchargeable, ou DLC, à boîtes de butin, l’industrie du jeu est toujours à la recherche de moyens innovants pour monétiser les produits. Malgré le refus des joueurs, les experts disent que les NFT dans les jeux vidéo, tout comme les DLC, sont là pour rester car des jetons comme ceux-ci pourraient être des sources de revenus potentielles pour les grandes sociétés de jeux.

Les premiers jours de DLC ont beaucoup en commun avec l’état actuel des NFT. Un contenu en particulier était particulièrement notoire et représentait le début d’une nouvelle ère dans la monétisation des jeux vidéo.

Tout a commencé avec un cheval

Le contenu disponible par téléchargement était quelque peu courant à la fin des années 90 avec le premier DLC conçu pour le jeu PC de stratégie en temps réel Annihilation totale. Les développeurs créeraient de nouvelles cartes, unités et autres contenus de jeu que les joueurs PC pourraient télécharger gratuitement.

Les choses ont radicalement changé en avril 2006, lorsque Bethesda Game Studios a sorti le célèbre Horse Armor Pack pour son jeu populaire The Elder Scrolls 4: Oblivion. Au prix de , le Horse Armor Pack a fait l’objet de plaisanteries pendant des années après sa sortie. Ne servant à rien au-delà des cosmétiques, c’était un précurseur des skins dans le jeu, similaire à ce que l’on peut trouver dans des jeux comme Fortnite aujourd’hui.

Ces objets en jeu à bas prix, appelés microtransactions, faisaient partie du nouveau modèle de revenus de Microsoft pour la Xbox 360, qui a été lancé en 2005. Nous tenons les microtransactions pour acquises aujourd’hui, mais à l’époque, la réaction a été instantanée. Et dramatique.

La réaction contre le Horse Armor Pack s’est propagée sur les babillards électroniques en ligne comme une traînée de poudre. Beaucoup craignaient que le précédent ne soit créé.

Malgré les critiques, le DLC était un gros vendeur pour Bethesda.

“[Horse Armor] était l’un des plus populaires [DLC packs] que nous avons fait, croyez-le ou non”, a déclaré Todd Howard, directeur du jeu et producteur exécutif de Bethesda Game Studios. IGN en 2016. “Ce qui est drôle, c’est que nous nous sommes éloignés de Horse Armor, et le reste de l’industrie s’est tourné vers Horse Armor.”

Dans son sillage, les microtransactions sont depuis devenues une source de revenus importante pour les sociétés de jeux, générant plus de bénéfices que les jeux eux-mêmes.

En 2020, la société d’analyse de jeux vidéo SuperData a estimé que l’industrie avait fait plus de 92 milliards de dollars d’eux en 2020. En comparaison, les achats de jeux complets ont représenté près de 12 milliards de dollars.

C’est encore du déjà-vu

En ce qui concerne les jeux vidéo, les NFT ont un objectif légèrement différent du contenu téléchargeable traditionnel comme Horse Armor. Les NFT sont des jetons numériques pour la plupart des actifs numériques. Cet actif numérique peut être n’importe quoi, d’une image JPEG d’un “singe ennuyé” à une image pixélisée d’un oiseau.

Certains exemples de NFT dans les jeux incluent des créatures de type Pokémon que vous pouvez échanger dans un jeu appelé Axie Infinity ou des équipements de jeu dans Ghost Recon Breakpoint. Ce dernier n’a pas fonctionné, faisant un déclaré 400 $ total lors de sa sortie en décembre dernier. Alors que le premier a été un gros producteur d’argent pour certains – un joueur a pu acheter deux maisons avec ses gains l’année dernière – le valeur des NFT Axie Infinity a été en déclin pendant la majeure partie de 2022, en partie grâce à un piratage de la blockchain de l’entreprise, entraînant plus de 600 millions de dollars de crypto volés.

Les sociétés de jeux tentent toujours de déterminer leur stratégie pour les NFT. Ils ont décidé d’adopter une approche prudente jusqu’à présent.

“Au départ, ils étaient présentés par les éditeurs comme des jetons qui représentaient des choses déjà proposées à la vente dans les jeux, comme des armes dans les jeux de tir”, a déclaré Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities. “La réponse des joueurs a été que le fait d’appeler les éléments intégrés à l’application proposés à la vente” NFT “n’a pas changé ce qu’ils étaient, et a répondu comme s’il ne s’agissait que d’une prise d’argent par les quelques éditeurs qui ont lancé l’idée. Ces éditeurs ont rapidement reculé.”

Ubisoft, l’éditeur derrière Ghost Recon Breakpoint, a depuis abandonné les NFT. EA et Square Enix sont deux autres grandes entreprises qui ont manifesté leur intérêt pour le secteur des jetons numériques mais qui n’ont pas encore dévoilé leurs plans.

Jusqu’à présent, les plans NFT des principaux éditeurs de jeux n’ont pas encore excité les joueurs.

“Ce qui doit arriver, c’est [NFTs] doivent permettre aux joueurs de faire des choses et d’expérimenter des choses qu’ils ne pourraient pas expérimenter et faire autrement, et ces choses et expériences doivent être convaincantes », a déclaré Lewis Ward, directeur de recherche pour IDC. là-dedans pour moi ? du point de vue du joueur, et la réponse à cette question a intérêt à être cool.”

Même les développeurs de jeux sont sceptiques quant aux NFT. Dans le État de l’industrie des jeux 2022 rapport de la Game Developers Conference, 70% des développeurs interrogés n’avaient aucun intérêt pour les jetons numériques.

Pourtant, le scepticisme était le même pour DLC et, des milliards de dollars plus tard, les microtransactions ne vont nulle part.

“Les NFT finiront par faire naturellement partie des jeux”, a déclaré Pachter. “Je pense que cela commencera comme du contenu généré par les utilisateurs pour améliorer les jeux, comme les artistes qui créent des skins, et s’étendra aux marques. Après cela, ce sera le Far West.”