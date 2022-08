Les joueurs des Rockets de Kelowna en demi-finale avec Équipe Canada

Trois Rockets de Kelowna sont en demi-finale avec Équipe Canada à la Coupe Hlinka-Gretzky à Red Deer.

Avec l’aide de l’attaquant des Rockets Andrew Cristall et du défenseur Caden Price, Équipe Canada a dominé le tournoi. L’entraîneur-chef des Rockets, Kris Mallette, est l’un des entraîneurs adjoints de l’équipe.

Au cours des trois premiers matchs de l’équipe, Cristall et Price ont cumulé neuf points (Cristall – un but, quatre passes; Price – un but, trois passes). Au total, Équipe Canada a dominé son adversaire 26-1 jusqu’à présent dans le tournoi. Ils ont battu la Suisse 14-0, la Slovaquie 9-1 et la Suède 3-0.

Andrew Cristall en enterre un dans les dernières secondes de la 2e période. 🇨🇦 Canada 6 – 0 🇸🇰 Slovaquie#HlinkaGretzkyCup pic.twitter.com/qjgxndL3cg – TSN (@TSN_Sports) 3 août 2022

Cristall, Price et Équipe Canada affrontent la Finlande (2-0-1) en demi-finale ce soir (5 août). Le vainqueur affrontera le vainqueur de la Tchéquie et de la Suède en finale samedi 6 août.

La mise au jeu est à 16 h. Le match est disponible pour être visionné sur TSN3.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CanadahockeyKelownaKelowna RocketsWHL