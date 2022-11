Les joueurs des Rangers «ont besoin d’une pause» pendant la Coupe du monde, déclare Giovanni van Bronckhorst | Nouvelles du football

Le patron des Rangers, Giovanni van Bronckhorst, a salué la prochaine pause pour la Coupe du monde 2022 après l’ajout d’Antonio Colak à la liste des blessés du club.

L’attaquant Colak, qui a marqué 14 buts depuis qu’il a rejoint l’équipe d’Ibrox cet été, a reçu un coup lors de la victoire en milieu de semaine contre Hearts et manquera le match de samedi à St Mirren, en direct sur Sky Sports.

Le milieu de terrain Ryan Jack revient dans l’équipe après s’être remis d’une blessure au mollet qui l’a empêché d’entrer depuis début octobre.

Fashion Sakala, Ridvan Yilmaz, Kemar Roofe, Connor Goldson, Filip Helander et John Souttar sont également absents, tout comme le milieu de terrain Ianis Hagi et l’attaquant Tom Lawrence.

Dans l’attente de leur dernier match avant les escales de haut vol pour la majorité de la Coupe du monde du Qatar, Van Bronckhorst a déclaré: “Tant de matchs, le 27 demain (samedi), pour tous ceux qui sont impliqués dans le football, les joueurs, les managers, je ne pense que c’est idéal.

“Vous voyez combien de matchs nous jouons en très peu de temps et les équipes qui ont l’habitude de jouer à un très haut niveau sont aux prises avec des blessures.

“Nous avons dû jouer au-dessus de notre niveau en Ligue des champions, qui est difficile, physiquement et mentalement, et nous avons dû le faire en moins de temps, ce qui rend les choses encore plus difficiles.

“C’est la décision de la FIFA d’organiser la Coupe du monde en novembre et cela affectera quelqu’un, ce sont les joueurs et les managers.

“Nous devions commencer la saison en nous qualifiant pour l’Europe. La plus grande leçon serait de ne pas organiser à nouveau un autre tournoi en novembre, c’est la chose la plus intelligente.

“Alors, oui, mes joueurs ont besoin d’une pause, vous voyez combien de joueurs nous n’avons pas disponibles et il est normal que vous attendiez la pause et le temps de récupérer et de vous rafraîchir.

“Je ne sais pas exactement combien de joueurs j’aurai de retour après la pause, mais je veux une plus grande équipe et plus de joueurs parmi lesquels choisir lorsque nous jouerons notre premier match contre Hibs.

“Mon service médical va les pousser à être disponibles.”

La perte de Colak, qui a été exclu de l’équipe de Croatie pour la Coupe du monde, est un coup dur pour l’équipe d’Ibrox qui compte sept points de retard sur le Celtic en tête du classement.

Van Bronckhorst a déclaré vendredi : “Antonio a une blessure mineure et demain arrive trop tôt.

“Nous avons dû le retirer mercredi et c’est une blessure, si vous jouiez à nouveau en milieu de semaine, il ferait probablement partie de l’équipe.

“Mais, avec autant de matchs, il est impossible de le préparer pour le match. Donc, il est absent, il ira bien quand nous reviendrons.”