Les joueurs des Packers croient en leur nouveau QB de départ: « Jordan peut faire exactement la même chose »

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

Jordan Love peut être meilleur pour les Packers de Green Bay cette saison qu’Aaron Rodgers ne l’était en 2022.

C’est du moins ce que disent ses coéquipiers après le programme d’intersaison de Green Bay.

« La Jordanie peut le faire », a déclaré le receveur de deuxième année Roméo Doubs il y a quelques semaines. « Quand vous passez d’Aaron Rodgers à Jordan, Aaron était un très bon quart-arrière, mais je pense que Jordan peut faire exactement la même chose. Je ne vois pas vraiment quelle est la grande différence. »

« Meilleur QB de la ligue », a déclaré le demi de coin Jaire Alexander.

Ces citations se lisent comme des critiques de films à succès.

Il ne devrait pas être surprenant que Love ait déjà conquis le vestiaire. Il entame peut-être sa première année en tant que partant, mais ce n’est pas une recrue. L’amour est avec le club depuis que Green Bay l’a échangé lors du repêchage de la NFL 2020. Il a passé trois saisons à se préparer à cela, bien plus de temps que la plupart des quarts avant de se voir confier les rênes d’une infraction de la NFL.

Et bien que Rodgers ait laissé de gros souliers à remplir, étant donné qu’il a joué près de 20 ans pour le vert et l’or et qu’il est quatre fois MVP de la ligue, il n’est pas parti sur la meilleure note après la saison dernière.

Rodgers n’est même pas parti avec les meilleures statistiques. À seulement un an de son dernier titre de MVP, Rodgers a enregistré un creux en carrière en verges lancées en une saison complète ainsi que son deuxième moins de touchés en une saison complète jouée. Il a terminé l’année en lançant 3 695 verges avec 26 touchés contre 12 interceptions, le deuxième total d’interceptions le plus élevé de sa carrière. Sa note de quart-arrière de 39,3, selon PFR, était sa plus basse en tant que partant.

L’année en baisse a probablement moins à voir avec son âge qu’avec le fait qu’il a eu un pouce cassé pendant la majeure partie de la saison. Il est inconcevable que le départ de Davante Adams ait un effet aussi important sur un gars qui sort deux saisons consécutives de MVP.

Packers WR dit que Jordan Love peut faire « exactement la même chose » qu’Aaron Rodgers

Et n’oublions pas, blessure mise à part, Rodgers vient avec des bagages – à la fois émotionnels et physiques. La lutte de pouvoir avec le front office était distrayante. Son insistance pour que Green Bay signe ses amis signifiait qu’une partie importante de l’immobilier offensif des Packers était occupée par des joueurs qui ne seraient pas autrement sur les listes de la NFL. Randall Cobb et Marcedes Lewis ont des carrières dont ils devraient être fiers. Ils ajoutent énormément de valeur intangible en tant que mentors dans le vestiaire. Mais les garder sur la liste et les utiliser dans le cadre du programme offensif autant que Rodgers insistait pour qu’ils le fassent alors que Green Bay essayait clairement de se reconstruire avec les jeunes a entraîné une crise d’identité pour les Packers.

Ils ne sont plus en crise.

Love mène maintenant un jeune noyau offensif; celui avec qui il peut grandir et dans lequel il peut grandir. Les premiers rapports des OTA et du minicamp suggèrent qu’il clique déjà avec ses receveurs, en particulier Doubs, qui s’est envolé pour la Californie pour s’entraîner avec Love avant même le début du programme d’intersaison. Le porteur de ballon Aaron Jones faisait également partie de ce groupe. Ces derniers mois ont été primordiaux non seulement pour que Love apprenne à commander l’attaque, mais pour que l’attaque apprenne à le connaître en tant que chef. C’est une nouvelle expérience pour certains, y compris Doubs et Watson, avoir leur quart-arrière aux OTA, après tout.

Mais Love devra sans aucun doute encore faire face à une courbe d’apprentissage cette saison. L’entraîneur-chef Matt LaFleur fait de son mieux pour tempérer les attentes.

« Il a montré des progrès presque quotidiennement », a déclaré LaFleur. « Mais ce sera important et il lui incombera de montrer cette initiative et de rester dans son livre de jeu. »

Mais cette courbe devrait être plus courte que la plupart étant donné la familiarité de Love avec l’attaque et le fait que Green Bay semble comprendre que des ajustements seront nécessaires. Offensivement, ils devront faciliter les choses sur Love et grâce à leurs mouvements hors saison, ils sont équipés pour le faire.

L’équipe a retenu Jones pour garder l’un des meilleurs coups de poing 1-2 de la ligue dans le champ arrière en lui et AJ Dillon. Ils ont rédigé non pas un mais deux bouts serrés en avril, signalant que du personnel plus important pourrait être dans l’avenir de Love. Et puis il y a la défense, qui compte huit choix de premier tour et n’a plus d’excuses pour ne pas aider à porter le club.

« Avec tant de talent sur notre défense, nous savons que nous devons beaucoup l’intensifier, et sachant que nous avons un jeune quart-arrière, nous devons être formidables cette année », a déclaré Preston Smith sur NFL Total Access. « Nous devons nous assurer d’intervenir et de faire notre part pour aider [Love] pour se sentir à l’aise sur le terrain. Aidez-le à obtenir le ballon dans de bonnes situations et faites des arrêts pour qu’il se sente à l’aise là-bas et assurez-vous que nous le mettons dans de bonnes situations. Il ne s’agit pas seulement de nous mettre dans de bonnes situations, mais de nous aider à être à l’aise pour le mettre dans de bonnes situations avec le ballon dans une excellente position sur le terrain et d’obtenir des arrêts. Donc, il peut descendre sur le terrain et nous obtenir des touchés et faire son truc et gagner sa confiance tout au long de la saison. »

Les Packers ont fait tout leur possible pour rendre cette transition aussi facile que possible pour Love. C’était leur plan depuis le début. Il a été repêché pour remplacer Rodgers. Maintenant que le moment est venu, les attentes sont à juste titre élevées et jusqu’à présent, il semble que Love les rencontre, même si ce n’est que par le biais du programme intersaison.

« Ça a été bien, ça a fait beaucoup de progrès », a déclaré Love plus tôt dans le mois. « Je travaille toujours mon jeu, je travaille sur de petites choses que je vois dans un film. Peut-être que j’ai raté un lancer, peut-être que j’ai bougé dans la poche et que mes pieds n’étaient pas fixés. J’essaie juste de trouver ces petites choses. [I’m] juste continuer la progression que j’ai faite jusqu’à présent. Continuez comme ça.

« Je pense qu’une fois que tout le monde roule, se sent à l’aise avec l’attaque et est là où il doit être à chaque jeu, le ciel est la limite pour nous. »

Carmen Vitali couvre le NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, ce qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et de participante à la parade de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .

