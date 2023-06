Les joueurs des Mets et les fans s’endorment alors que les Yankees se rassemblent lors de l’ouverture du métro

NEW YORK – Les bavardages entourant le premier match de la série Subway cette année étaient plus déçus que vantards. Il est difficile de blâmer quiconque d’avoir ce type d’énergie découragée quand Aaron Judge et Pete Alonso voient plus d’action dans la salle des entraîneurs que sur le terrain. Même la foule à guichets fermés de Citi Field de 43 707 personnes, grouillant de fans vêtus de rayures qui se sont aventurés sur le pont RFK, semblait légèrement plus débranchée, un peu plus désengagée que ces dernières années.

Était-ce New York, la ville avec les fans de sport les plus passionnés au monde, ou le Dodger Stadium, où les clients décontractés et tardifs occupent la plupart des sièges ?

Ce n’est qu’à la quatrième manche mardi, lorsque DJ LeMahieu et sa moyenne au bâton de 0,236 se sont réveillés pour envoyer un coup de circuit de deux points au champ gauche, que l’animosité familière de la série Subway est revenue. Ce n’est qu’à ce moment-là, lorsque les Yankees ont récupéré un déficit de quatre points pour organiser un rallye de cinq points contre Max Scherzer, que la foule a bougé.

Duel « Allons Yankees! » et « Allons-y Mets! » des chants s’ensuivirent. La passion des tribunes, qui manquait profondément juste une manche avant, a finalement augmenté d’un cran. Tout ce dont tout le monde pouvait parler dans les heures précédant le match était à quel point la série Subway était importante pour les fans de baseball de New York et, au moins pendant un moment, la foule endormie l’a confirmé. Pourtant, au moment où les Bronx Bombers ont remporté une victoire 7-6 lors du premier match de la série, il était évident que la majorité des participants au Citi Field avaient soutenu ce qui était techniquement l’équipe de route.

Par la suite, le voltigeur vedette Brandon Nimmo a déclaré à FOX Sports qu’il était « compréhensible » que davantage de fans des Mets ne se soient pas présentés, faisant allusion au club de quatrième place perdant neuf sur 10.

« Je pensais que c’était 50-50 », a déclaré Nimmo à propos de la participation des fans. « Si nous jouions mieux, cela aurait peut-être été différent. »

Même lorsqu’ils l’étaient brièvement, il était difficile d’ignorer l’environnement semblable à une bibliothèque au stade de baseball. Le système de sonorisation des Mets a encouragé les fans à hurler, crier et applaudir, et pourtant, le bruit de la fausse foule qui retentissait dans les haut-parleurs était plus fort que les applaudissements sans enthousiasme de l’intérieur du stade. Peut-être qu’ils étaient sur quelque chose, car la performance qui a suivi ne peut être décrite que comme bizarre, à la limite du baseball bâclé.

Scherzer a eu ce que Buck Showalter a appelé une sortie « inhabituelle », car l’as des Mets a permis à une avance de 5-1 de s’éloigner de lui, ce qui l’a arraché après seulement 3 1/3 manches et 76 lancers. Scherzer a accordé 11 points mérités à ses deux derniers départs.

« Je n’arrive pas à croire que j’ai accroché autant de curseurs dans toutes ces situations », a déploré le futur Hall of Famer.

Les Yankees lui ont fait payer à chaque fois. D’autre part, le droitier Luis Severino a également semblé perdu sur le monticule, accordant six points (cinq mérités) en 4 manches 2/3, dont deux rechutes en deuxième manche. Le « duel » de lancer annoncé s’est transformé en une bataille dont le bras était moins mauvais.

Faits saillants des Yankees contre les Mets

Ensuite, il y a eu Gleyber Torres, qui a raté un autre ballon au sol de routine au deuxième but, poursuivant une tendance malheureuse et inquiétante pour les Yankees. Plus tard, l’arrêt-court recrue Anthony Volpe a mis du temps à aspirer une balle en double jeu, ce qui a permis aux Yanks d’en retirer une. Dans le sixième, Nimmo n’a pas fait de plongeon dans le champ central qu’il réussit 99 fois sur 100. Le mauvais jeu a permis à Josh Donaldson de voler sacrifié pour briser une égalité 6-6. Peut-être que les Mets essaient trop fort en ce moment, comme l’a théorisé Nimmo, bien qu’il soit en grande partie perplexe quant à la raison pour laquelle il n’a pas réussi la prise qu’il fait habituellement.

« J’ai fait une erreur et nous avons perdu le match à cause de cela », a-t-il déclaré, sans tenir compte du fait qu’il avait réussi deux coups sûrs, deux points et frappé un premier coup de circuit. « C’est ce qui se passe au niveau des grandes ligues. Vous faites de petites erreurs et vous perdez par un point. Cela ne devrait pas arriver. »

Outre la défaite elle-même, rien n’a plus piqué les Mets que lorsque Drew Smith, l’un de leurs principaux releveurs à fort effet de levier, a été expulsé du match car ses mains étaient trop collantes avant même d’avoir lancé un seul lancer en septième manche. Le vétéran a plaidé sa cause sur le terrain, demandant à ses coéquipiers de sentir ses mains. Smith a déclaré qu’il avait également forcé un responsable de la MLB à sentir ses mains dans le tunnel, et le responsable lui aurait dit: « Il n’y avait rien là-bas. »

Maintenant, Smith fait face à une suspension de 10 jours. Mardi, il ne savait pas s’il ferait appel.

« Vraiment surpris, car je n’ai rien fait de différent toute l’année », a déclaré Smith. « Je pense que le processus est tellement arbitraire. Cela peut changer d’un équipage à l’autre, et je pense que c’est le principal problème. Mais ça craint pour l’équipe – ne pas avoir de gars pendant 10 jours et être un homme en bas de la liste place. »

Scherzer, qui a été expulsé pour des mains trop collantes en avril, a ajouté: « Je pense que nous sommes tous en colère contre celui-ci. »

Drew Smith des Mets expulsé pour substance collante contre les Yankees

Outre le fait que le meilleur frappeur de chaque équipe ait été écarté des blessures, il y avait d’autres raisons à cette affaire pour la plupart en sourdine. Même si les Mets avaient réussi à balayer les Yankees cette semaine, ils seraient encore deux matchs sous .500. Et même si les Yankees balaient les Mets, ils occuperont toujours la troisième place de la Ligue américaine Est, à plus d’une poignée de matchs derrière les Rays, et ils seront toujours confrontés à un temps indéfini sans juge.

« C’est pour se vanter », a déclaré le voltigeur des Mets Mark Canha à propos de ce que la série Subway signifie pour lui.

Il est difficile pour l’un ou l’autre des rivaux de Crosstown de célébrer quand ils essaient de se convaincre qu’ils sont une équipe éliminatoire plus que de jouer réellement comme tel.

Les Yankees sans juge sont la Joconde sans son sourire. Regarder le cogneur superstar dans la pirogue des visiteurs du Citi Field, avec un sweat-shirt et sa capuche relevée, pour la première bataille des arrondissements de l’année était un spectacle sinistre. Encore plus sombres sont les chiffres offensifs des Yankees sans juge.

Entrant dans le premier match de la série, les Bronx Bombers arboraient un .685 OPS à l’exclusion de Judge et son leader de la ligue 1.078 OPS. Mardi a été une éruption offensive bienvenue, mais ce n’était que la troisième fois que les Yanks marquaient plus de cinq points en 19 matchs qu’ils ont disputés sans le MVP en titre de l’AL. Ils avaient un .633 OPS lors de ces 18 matchs précédents. Lorsqu’il est inclus dans l’équation, l’OPS de l’équipe .717 des Yanks indique que les acteurs de soutien fonctionnent collectivement mieux avec Judge dans l’alignement.

Le DJ LeMahieu des Yankees réalise un circuit de deux points contre les Mets

Les Mets, quant à eux, ont une fiche de 1-5 sans Alonso, qui avait disputé tous les matchs cette saison avant de subir une contusion osseuse et une entorse au poignet gauche la semaine dernière sur un coup sûr. Ils sont tombés à cinq matchs de la saison sous la barre des 0,500 (31-36) alors que leur spirale vers la non-pertinence se poursuit. Mais les Amazins ne pourront pas échapper à l’examen aussi facilement, car ils ont la masse salariale la plus élevée de l’histoire du baseball et leur performance globale n’a pas encore correspondu à ces salaires et attentes élevés.

Dans la finale de la série Subway mercredi, le co-ace Justin Verlander et son bras de 86 millions de dollars tenteront d’arrêter l’hémorragie pour son club capricieux. Les Yankees auront leur seul as sur le monticule, et la fiche de 7-1 et la MPM de 2,84 de Gerrit Cole ne faciliteront pas la tâche des Mets, une équipe qui manque de raisons de rester optimiste quant à son entrée dans les séries éliminatoires.

« Il y a toujours un sentiment d’urgence pour nous de gagner », a déclaré Francisco Lindor, qui a retiré le point égalisateur au troisième but en huitième manche. « Beaucoup de choses peuvent se produire tout au long de l’année. »

Bien sûr, il reste encore beaucoup de saison aux Amazins pour sortir de leur trou – ils sont un nombre égal de victoires de la troisième place de joker de la NL car ils doivent durer dans la ligue – et convaincre leur fan fidèle et de bon sens base qu’ils sont capables d’entrer dans les séries éliminatoires. Mais si les Mets ne peuvent pas battre cette version sans juge et bagarre des Bombers, que pensent-ils qu’il va se passer pendant les séries éliminatoires ?

« C’était amusant », a déclaré le manager des Yankees Aaron Boone avec un sourire.

Surtout pour la plupart des gens qui l’ont regardé en personne.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Auparavant, elle a couvert les Mets pendant trois saisons et demie en tant que reporter pour le New York Daily News. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Elle ne manque jamais un match de Rafael Nadal, peu importe le pays ou le fuseau horaire dans lequel il joue. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .