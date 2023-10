Les joueurs des Jets veulent obtenir « une certaine revanche » pour Nathaniel Hackett contre les Broncos

Le coordinateur offensif des Jets de New York, Nathaniel Hackett, ne parle peut-être pas de vouloir se venger des Broncos de Denver – qui l’ont viré 15 matchs après sa première saison en tant qu’entraîneur-chef en 2022 – lors de leur prochain match de la semaine 5, mais ses joueurs semblent certainement tous impliqués. en le faisant pour lui.

Le centre des Jets Connor McGovern, qui a déclaré que l’équipe voulait aider Hackett à obtenir « une certaine revanche », a fait l’éloge de son coordonnateur offensif.

« Il a été jeté sous le bus, puis ils ont essayé de le traîner sous le bus », McGovern a déclaré à ESPN Jeudi. « Nous voulions nous rallier à lui dès le début. C’est un gars tellement bien. Je ne sais pas comment vous voulez dire cela – l’opportunité qu’il a – mais nous voulons tirer le meilleur parti de son rôle d’entraîneur.

« C’est un entraîneur phénoménal, incroyablement intelligent, et il rend les réunions vraiment amusantes et faciles à apprendre. Donc, c’est définitivement un gars pour qui vous voulez jouer dur. Ensuite, aller dans un endroit qui harcelait un gars si gentil et tellement bon dans son travail, et pour qu’il se fasse jeter sous le bus et traîné dans la boue, il faut absolument jouer encore plus fort. »

Les Broncos sont entrés dans la saison 2022 avec Hackett, entraîneur-chef pour la première fois, et le quart-arrière et neuf fois Pro Bowler Russell Wilson, qu’ils ont acquis des Seahawks de Seattle pour une rançon royale pendant l’intersaison. Ils sont passés à 4-11 avant que Hackett ne prenne le dessus.

Le successeur de Hackett, l’ancien entraîneur-chef des Saints de la Nouvelle-Orléans, Sean Payton, est entré à Denver avec de grandes attentes après avoir échangé un choix de première ronde et échangé un choix de deuxième ronde contre un choix de troisième ronde pour l’atteindre. Payton a ensuite choisi la violence en juillet, affirmant que le mandat d’entraîneur-chef de Hackett avec les Broncos « aurait pu être l’un des pires emplois d’entraîneur de l’histoire des Broncos ». NFL « .

D’une manière ou d’une autre, le gardien des Jets Alijah Vera-Tucker pense que les remarques de Payton ajoutent de l’huile sur le feu pour le match de dimanche.

« Quoi qu’il en soit, nous nous rallions derrière Hack. Je pense que cette semaine, il y aura peut-être un peu plus de tort sur les épaules de certains gars simplement à cause des commentaires qui ont été faits auparavant », a déclaré Vera-Tucker à ESPN.

Avant de devenir entraîneur-chef de Denver, Hackett était le coordinateur offensif des Packers de Green Bay de 2019 à 2021. La relation de Hackett avec le futur quart-arrière du Temple de la renommée, Aaron Rodgers – qui a probablement subi une déchirure d’Achille mettant fin à la saison au cours de la première semaine – a joué un rôle dans sa nomination au poste de coordinateur offensif de New York, et vice versa.

Nathaniel Hackett, Jets OC dit que Sean Payton a enfreint le « code » avec des critiques

Les Jets viennent de subir une brutale défaite à domicile 23-20 contre les champions en titre du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City, qui ont manqué les dernières 7:24 du match après que le quart-arrière Zach Wilson ait eu un échappé intempestif. La défaite a fait chuter les Jets à 1-3. Pendant ce temps, les Broncos viennent de remporter leur première victoire de la saison de façon spectaculaire, en surmontant une avance de 21 points en seconde période pour battre les Bears de Chicago.

La semaine plus tôt, Payton & Co. avait subi une défaite historique 70-20 contre les Dolphins de Miami. Cela dit, Wilson a été nettement meilleur au cours de quatre matchs cette saison, avec une note de passeur de 106,7 (un bond de 22,3 points par rapport à la saison dernière) et complétant 67,4 % de ses passes (une augmentation de 6,9 ​​% par rapport à la saison dernière).

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily.]

Dans quel coin Hackett et Payton se battront-ils ce week-end (CC : Bruce Buffer) ?

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Jets de New York Broncos de Denver