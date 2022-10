Les joueurs de Worcester Warriors libres de quitter le club après la confirmation de la liquidation de WRFC Players Ltd à la Haute Cour | Actualités du rugby à XV

Les joueurs sous contrat des Worcester Warriors peuvent désormais quitter le club, après la liquidation de WRFC Players Ltd par la Haute Cour

WRFC Players Ltd – la société qui détient les contrats des joueurs de Worcester Warriors et de certains membres du personnel – a été liquidée par la Haute Cour, ce qui signifie que les joueurs peuvent désormais quitter le club.

La requête en liquidation entendue mercredi concernait une facture d’impôt impayée d’environ 6 millions de livres sterling, et le résultat voit les contrats des joueurs de Worcester immédiatement résiliés.

Le club s’attend également à ce que sa suspension du reste de la saison de Gallagher Premiership et sa relégation forcée au championnat soient confirmées par la RFU.

Worcester craint également que Premiership Rugby (PRL) puisse ensuite acheter la part P des Warriors – à 9,8 millions de livres sterling – en tant que l’un des 13 clubs d’élite d’Angleterre, ce qui réduirait l’accès au financement central.

Quatre joueurs de Worcester sont déjà partis en prêt à Ted Hill, Ollie Lawrence, Fergus Lee-Warner et Valeriy Morozov, tous à Bath, avec d’autres maintenant sûrs de les suivre hors de la porte après avoir perdu leur emploi, rejoints par des membres du personnel.

Le club craint maintenant que sa place en Premiership, P-Share et le financement central ne soient les prochains à disparaître

Les administrateurs Begbies Traynor recherchent un acheteur pour WRFC Trading Ltd et discutent avec deux consortiums, mais toute prise de contrôle réussie entraînera la tâche urgente de reconstruire l’équipe.

Les propriétaires de Worcester, Colin Goldring et Jason Whittingham, sont devenus des personnages profondément impopulaires parmi les joueurs, le personnel et les fans pour avoir permis au club de sombrer dans une position aussi précaire.

Le duo a également été moqué pour avoir semblé blâmer l’équipe et les supporters pour la crise qui a englouti Sixways dans une déclaration extraordinaire publiée vendredi.

