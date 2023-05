Les joueurs de West Ham United craignaient pour la sécurité de leurs familles après que les supporters de l’AZ Alkmaar ont fait irruption dans une section de la tribune derrière les pirogues à la fin de la demi-finale de la Ligue de conférence Europa jeudi.

Un vainqueur à la 94e minute de Pablo Fornals a suffi à sceller le succès des visiteurs au match retour et à garantir le passage, 3-1 au total, à leur première finale européenne en 47 ans. Ils affronteront la Fiorentina à Prague le 7 juin.

Cependant, la victoire de West Ham a été gâchée par des scènes laides après le coup de sifflet à plein temps lorsque les fans de l’AZ Alkmaar ont semblé prendre d’assaut la section du terrain dans laquelle les amis et les familles des joueurs itinérants étaient assis.

Un certain nombre de joueurs de West Ham, dont Michail Antonio, Flynn Downes et Said Benrahma, ont tenté d’intervenir, les stewards semblant impuissants à arrêter le groupe de fans de l’AZ.

Alphonse Areola, qui a débuté pour West Ham au stade AFAS aux Pays-Bas, a révélé que des membres de sa famille étaient venus regarder le match et étaient assis dans la zone ciblée par les fans de l’AZ Alkmaar.

Il a déclaré: « J’avais de la famille bien qu’ils soient un peu loin de l’incident, mais nous étions inquiets pour nos familles. La sécurité est la chose la plus importante dans un stade, surtout pour un événement comme celui-ci.

« La sécurité était un peu trop ouverte pour les supporters adverses mais à la fin nous avons réussi à les arrêter. Lorsque la famille ou les fans viennent dans un stade, vous ne voulez pas voir des choses comme ça. Nous voulons qu’ils profitent de l’événement.

Fornals a déclaré à propos de l’incident: « Je n’avais personne ici pour me surveiller ce soir mais, évidemment, je suis vraiment préoccupé par la situation de la famille de mes coéquipiers.

« J’espère que tout le monde va bien et que la police pourra faire son travail et se rendre compte de qui l’a fait. Personne ne veut voir sa famille se faire virer.

« Ce n’est pas génial quand les gens essaient d’utiliser la violence comme ça. Mais nous ne pouvons rien faire d’autre qu’aider la police et comprendre qui l’a fait.

Le manager de West Ham, David Moyes, a déclaré que ses joueurs avaient été laissés « en colère » par les scènes d’après-match.

« Je ne peux pas expliquer ce qui s’est passé ni pourquoi », a déclaré Moyes. « Je peux seulement vous dire que les joueurs étaient impliqués parce que c’était la section famille et que leurs amis et leurs familles y étaient.

C’était probablement la raison de la réaction. Ce n’étaient certainement pas les fans de West Ham qui cherchaient des ennuis.

« Ma famille était là et j’avais des amis dans cette section. Vous espérez qu’ils essaieront de s’en éloigner. je ne l’ai pas reconnu [at first] parce que j’étais trop content. La sécurité voulait m’emmener à l’intérieur, mais je devais m’assurer que mes joueurs n’étaient pas impliqués.

« Nous devrons attendre que la poussière se retombe pour voir ce que c’est, mais le plus gros problème est que c’est la zone où les joueurs ont toutes leurs familles. C’est là que le problème est venu, et beaucoup de joueurs se mettaient en colère. parce qu’ils ne pouvaient pas voir s’ils allaient bien.

« Nous devrons attendre et demander aux officiels ce qui s’est réellement passé. Je peux seulement vous dire que les joueurs étaient impliqués parce que c’était le domaine familial.

« J’ai honte que cela se soit passé dans notre stade », a déclaré Pascal Jansen, l’entraîneur de l’AZ. « Cela ne devrait pas arriver. Il faut rester maître de ses émotions.

« Quelques joueurs étaient inquiets parce qu’ils avaient des membres de leur famille dans la tribune où cela s’est produit et je peux imaginer ce que cela a dû ressentir. »

West Ham sera le prochain en action contre Leeds United au stade de Londres dimanche.

