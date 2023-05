Les joueurs de West Ham contraints de défendre leurs amis et leur famille contre les fans en colère de l’AZ après avoir atteint la finale de la Ligue de conférence Europa | Nouvelles du football

Les joueurs de West Ham ont été contraints de défendre leurs amis et leur famille contre les fans en colère de l’AZ Alkmaar alors que des scènes de violence ont éclaté après avoir battu l’équipe néerlandaise pour atteindre la finale de la Ligue de conférence Europa.

Pablo Fornals a marqué dans les arrêts de jeu pour sceller une victoire 1-0 pour West Ham à Alkmaar alors qu’ils se qualifiaient pour leur première finale européenne depuis 47 ans avec une victoire cumulée de 3-1, mais les célébrations ont rapidement été interrompues en raison des ennuis dans le des stands.

Les supporters de l’AZ ont franchi une clôture et ont attaqué le contingent de West Ham assis dans une section réservée du stade AZ. Une bagarre s’est ensuivie dans laquelle les joueurs de West Ham ont tenté d’intervenir.

La police et les stewards sont alors arrivés sur les lieux pour éviter de nouvelles confrontations et le calme a été rétabli 10 minutes plus tard.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Cotterill de Sky Sports News a le dernier problème avec les fans après le match à temps plein entre West Ham et AZ Alkmaar.



Parler à BT Sport après le match, le manager David Moyes a déclaré: « Nous devrons attendre que la poussière se retombe pour voir ce que c’est, mais le plus gros problème est que c’est la zone où les joueurs ont toute leur famille, leurs amis et leur famille.

« C’est là que le problème est venu et beaucoup de joueurs se sont fâchés parce qu’ils ne pouvaient pas voir s’ils allaient bien. Mais écoutez, je ne sais pas. Nous devrons attendre et demander aux officiels ce qui s’est réellement passé. . »

Fornals, vainqueur du match, a raconté Sky Sports Nouvelles il n’a pas vu grand-chose de la violence alors qu’il essayait de garder ses coéquipiers à l’écart des ennuis, mais il s’inquiète pour le bien-être de leurs amis et de leurs familles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Pablo Fornals a décrit sa réaction aux problèmes d’après-match avec les fans de l’AZ Alkmaar et les familles des joueurs de West Ham après la victoire de son équipe pour atteindre la finale de la Ligue de conférence Europa.



« Je n’ai pas vu grand-chose parce que je n’ai personne ici qui me regarde [on Thursday], » il a dit Nouvelles de Sky Sports. « Je n’avais personne à surveiller dans cette zone et quand l’arbitre a sifflé à la fin, je me suis jeté par terre et j’ai pleuré comme un gamin.

« Après cela, je suis allé à l’intérieur et j’ai essayé de garder les gars parce que nous n’en avons pas besoin en tant que joueurs. Je suis vraiment préoccupé par les familles de mes coéquipiers, j’espère que tout le monde va bien et que la police pourra faire son travail et réaliser qui l’a fait.

« Je ne pense pas que quiconque veuille voir sa famille recevoir des coups de pied. Ce n’est pas génial quand vous êtes dans ce beau moment et que des gens qui ne sont pas au même moment essaient d’utiliser la violence contre vous.

« Nous ne pouvons rien faire d’autre, juste essayer d’aider la police à comprendre qui l’a fait et prier pour que la famille de mon peuple soit bonne. »

L’UEFA attendra les rapports des officiels de match et des délégués avant de décider des prochaines étapes.

D’Alkmaar: « Des scènes laides au coup de sifflet à plein temps »

Le journaliste de Sky Sports News Gary Cotterill à Alkmaar :

« Super nuit pour West Ham, ils sont en finale de la Ligue de conférence Europa à Prague. Mais des scènes extraordinaires, des scènes vraiment laides au coup de sifflet à plein temps.

« Une zone de fans de West Ham, dont la plupart étaient des membres de la famille West Ham – des parents des joueurs et du personnel d’entraîneurs, y compris le père de Moyes, âgé de 85 ans.

« Au coup de sifflet final, certains fans de l’AZ sont venus avec des couvre-visages noirs et ont commencé à attaquer cette section du stade. Les joueurs de West Ham qui célébraient sur le terrain ont vu ce qui se passait et ont essayé d’aider les membres de leur famille. Trois ou quatre des joueurs ont sauté par-dessus et sont allés dans la région pour essayer d’aider leur famille.

« A ce moment-là, les stewards sont intervenus. Cela a pris du temps, mais la police est alors intervenue avec un équipement anti-émeute et à ce stade, c’était le chaos absolu. Vous pouvez comprendre l’anxiété et l’inquiétude des joueurs de West Ham, qui ont dû arrêter leurs célébrations. pour s’assurer que les membres de leur famille allaient bien.

« En fin de compte, tout le monde allait bien, mais il y a eu des scènes vraiment laides et il y a des questions à poser sur la sécurité dans ce stade et sur la façon dont cela a pu se produire. Je ne pense pas que les joueurs de West Ham ou West Ham aient quoi que ce soit. expliquer ou être blâmés parce qu’ils essayaient simplement d’aider leur famille.

« Une fin de soirée extraordinaire et très difficile. »