Les joueurs de volley-ball LP remportent les honneurs All-Interstate 8 – Shaw Local

Quatre joueurs de volley-ball de La Salle-Pérou ont obtenu des places dans l’équipe All-Interstate 8 Conference.

Le frappeur moyen senior Camryn Piscia a été unanime, tandis que le libéro Taylor Martyn a également été élu toutes conférences.

La frappeuse extérieure senior Emma Garretson et le passeur junior Addison Urbanski ont été des choix honorables.

La libéro junior de Kaneland, Mia Vassallo, a été élue MVP de la ligue.

Cinq footballeurs LP honorés par I8

Cinq joueurs de football masculins de La Salle-Pérou ont été élus dans l’équipe All-Interstate 8 Conference.

Le milieu de terrain junior Seth Adams et les attaquants juniors Brayan Gonzalez et Giovanni Garcia étaient des choix de toutes les conférences, tandis que le milieu de terrain senior Michael George et le défenseur junior Rylee Hernandez étaient des sélections de mention honorable.

L’attaquant senior de Sycamore Will Donahoe a été élu MVP de la ligue.

Tri-County lance le volley-ball toutes conférences

Tori Balma, senior du comté de Putnam, et Kaitlyn Anderson, étudiante en deuxième année de Henry-Senachwine, ont été élues dans la première équipe de la conférence All-Tri-County.

Maggie Richetta, junior du comté de Putnam, et Gabriella Garcia, senior de Henry, ont été sélectionnées dans la deuxième équipe, tandis que Ava Hatton, junior du comté de Putnam, a obtenu une mention honorable.

La senior de Marquette, Kaylee Killelea, a été élue joueuse de l’année du TCC.