Les joueurs de tennis se sont retirés des Jeux olympiques de Tokyo et pourquoi ?

Plusieurs stars du monde du tennis ne participeront pas aux JO de Tokyo.

Voici la liste complète de ceux qui manquent et leurs raisons :

N°3 mondiale Simona Halep – La Roumaine a été expulsée en raison d’une blessure au mollet après s’être retirée de Roland-Garros et de Wimbledon à cause de la même chose.

N ° 5 mondiale Bianca Andreescu – Elle a retiré « Avec tous les défis auxquels nous sommes confrontés en ce qui concerne la pandémie, je sais qu’au fond de mon cœur, c’est la bonne décision à prendre pour moi-même. »

N°6 mondiale Sofia Kenin – Elle a déclaré qu’elle ne participerait pas aux Jeux d’été.

N ° 14 mondiale Victoria Azarenka – Elle s’est retirée « avec tous les défis auxquels nous sommes confrontés en ce qui concerne la pandémie, je sais dans mon cœur que c’est la bonne décision pour moi-même et pour l’équipe. J’ai hâte de retourner aux Jeux olympiques de 2024 à Paris pour représenter la Biélorussie. »

N°16 mondiale Serena Williams – Elle a décidé de ne pas participer aux Jeux olympiques de Wimbledon et s’est ensuite blessée lors du tournoi.

N ° 22 mondiale Angelique Kerber – Elle s’est retirée en disant que son « corps a besoin après les quelques semaines intenses qui se trouvent derrière elle ».

Mot n° 25 Coco Gauff – L’Américaine de 17 ans s’est retirée en raison d’un test Covid-19 positif.

N°27 mondiale Madison Keys – Elle se serait qualifiée sur la base des forfaits de Kenin et Williams, mais a choisi de ne pas participer.

N ° 31 mondiale Daria Kasatkina – Elle a déclaré qu’elle ne voulait pas prendre le risque de Covid dans une année très compliquée, en termes de calendrier pour les joueurs.

N° 32 mondiale Petra Martic – Elle a été l’une des premières à annoncer qu’elle ne jouerait pas.

N°37 mondiale Sorana Cirstea – Elle a également choisi de ne pas participer.

N° 38 mondiale Johanna Konta – Elle a été testée positive au Covid-19 et s’est retirée des Jeux olympiques de Tokyo sans avoir eu le temps de récupérer.

N° 56 mondiale Jil Teichmann – Elle a expliqué que la pandémie et les problèmes de blessures l’ont amenée à décider de ne pas jouer.

N°3 mondial Rafael Nadal – Il a choisi de commencer sa saison sur terrain dur au Citi Open à Washington, DC plutôt que de jouer les Jeux olympiques.

N ° 6 mondial Dominic Thiem – Il est actuellement absent avec une blessure au poignet, avait déjà prévu de sauter les Jeux olympiques avant de se blesser au poignet en jouant à l’Open de Majorque.

N°8 mondial Matteo Berrettini – Il a annoncé qu’une élongation musculaire l’empêcherait de participer aux Jeux olympiques.

N°9 mondial Roger Federer – Il s’est retiré en raison d’un « recul avec mon genou ».

Le n°10 mondial Denis Shapovalov – Il a déclaré que ne pas concourir était la « meilleure décision pour la sécurité de tous ».

N° 14 mondial Roberto Bautista Agut – Il a choisi de sauter Tokyo cette année.

No 16 mondial Casper Ruud – Il espère participer aux Jeux olympiques un jour, mais pas en 2021.

N°17 mondial Alex de Minaur – Il a été testé positif au Covid-19.

N ° 18 mondial Cristian Garin – Il a déclaré qu’il ne voulait pas rivaliser avec la pandémie en diminuant l’esprit des jeux.

N°20 mondial David Goffin – Il souffre d’une blessure à la cheville et il ne sera pas prêt à concourir.

N°21 mondial Grigor Dimitrov – Il a évoqué une année difficile et la nécessité de reposer son corps.

N ° 22 mondial Milos Raonic – Il manquera en raison de blessures.

No 23 mondial Jannik Sinner – Il a choisi de sauter les Jeux olympiques parce qu’il veut se concentrer sur la croissance de son jeu.

N°28 mondial Dan Evans – Il a été testé positif au Covid-19.

N ° 30 mondial Stan Wawrinka – Il est blessé et l’empêchera de participer à la tournée pendant un certain temps.

N° 32 mondial Cameron Norrie – Il a choisi de ne pas participer aux Jeux olympiques. Il est au programme d’Atlanta, qui a lieu la même semaine.

Le n°33 mondial Reilly Opelka – Il se concentrera sur le tennis en dur aux États-Unis.

N° 34 mondial Borna Coric – Il a subi une opération à l’épaule à la mi-mai.

N°34 mondial John Isner – Il a annoncé en mars qu’il ne participerait pas à Tokyo.

No 40 mondial Taylor Fritz – Il a choisi de jouer à Los Cabos et à Atlanta au cours des deux prochaines semaines.

N ° 42 mondial Adrian Mannarino – Il s’était retiré bien avant de se blesser contre Roger Federer au premier tour à Wimbledon.

N°43 mondial Dusan Lajovic – Il a refusé de participer, déclarant « Après avoir discuté avec mon équipe, nous avons pris la décision de ne pas aller aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. »

N°44 mondial Filip Krajinovic – Il jouera plutôt sur terre battue ces prochaines semaines en Europe.

N° 46 mondial Sebastian Korda – Il veut gérer son emploi du temps et rester concentré sur les événements de la tournée.

N°47 mondial Federico Delbonis – Il a décidé de donner la priorité à jouer sur le circuit ATP, en raison des restrictions strictes qui seront mises en place pour les athlètes à Tokyo.

No 50 mondial Lloyd Harris – Il a déclaré : « Je pense que la vie en tournée à l’époque de Covid-19 fait des ravages sur un certain nombre de joueurs. Ce n’est pas pratique ».

No 51 mondial Benoit Paire – Il a été interdit de compétition par la Fédération française en raison d’un comportement erratique.

N°54 mondial Richard Gasquet – Il a raté l’élu de ne pas se rendre à Tokyo.

N°58 mondial Nick Kyrgios – Il a déclaré : « C’est une décision que je ne prends pas à la légère. Et je sais que je n’aurai peut-être plus jamais cette opportunité. Mais je me connais aussi. L’idée de jouer devant des stades vides ne me convient tout simplement pas. Il ne l’a jamais fait.

N°61 mondial Vasek Pospisil – Il a déclaré que plusieurs facteurs l’avaient conduit à sa décision, notamment une aggravation de l’épaule droite.

N°75 mondial Guido Pella – Il a évoqué des difficultés de programmation.

