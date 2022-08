Les joueurs de tennis russes récoltent 3 titres lors des mises au point de l’US Open

WASHINGTON (AP) – Ce fut toute une semaine pour les joueurs de tennis professionnels russes – quatre tournois, trois titres.

L’un d’eux, Liudmila Samsonova, pense que ce n’est peut-être pas une simple coïncidence si cette récente série de succès pour elle, Daria Kasatkina et Daniil Medvedev survient peu de temps après qu’ils ont été interdits de compétition à Wimbledon en raison de l’invasion de leur pays et de la guerre en cours dans , Ukraine.

“Nous sommes tous très en colère contre la situation”, a déclaré Samsonova après avoir battu l’Estonienne Kaia Kanepi 4-6, 6-3, 6-3 en finale du Citi Open dimanche pour son deuxième titre WTA en carrière. “Je veux dire, ce fut un mois vraiment difficile.”

Samsonova a remporté son trophée à Washington un jour après que Medvedev, qui mène le classement masculin, a battu le Britannique Cam Norrie pour le championnat à Los Cabos, au Mexique, et plusieurs heures avant que Kasatkina ne remporte le titre à San Jose, en Californie, avec une victoire sur American Shelby. Rogers. Les trois événements sont des mises au point sur terrain dur avant le dernier tournoi du Grand Chelem de l’année, l’US Open, qui débutera à New York le 29 août ; Medvedev y est le tenant du titre. (Le quatrième titre de la semaine, l’épreuve masculine du Citi Open, a été remporté par l’Australien Nick Kyrgios ; un Russe, Andrey Rublev, a atteint les demi-finales).

Lors du précédent événement du Grand Chelem, Wimbledon, qui s’est déroulé de fin juin à juillet, tous les athlètes de Russie et de Biélorussie ont été empêchés par le All England Club de participer en raison de l’attaque contre l’Ukraine. Cela a incité les tournées professionnelles WTA et ATP à retenir les points de classement du tournoi, ce qui signifie que tout ce qui y a été gagné en 2021 est tombé sur le record d’un joueur et n’a pas pu être remplacé par la façon dont il s’en est sorti cette année.

« Cela a été une excellente semaine pour nous. Je ne dirais pas que Wimbledon nous a (donné) beaucoup de motivation, car nous voulons gagner ces tournois et ces matchs dans tous les cas. Je pense qu’il est arrivé que, cette semaine-là, trois joueurs russes aient remporté des titres. Cela n’arrive pas très souvent, disons », a déclaré Kasatkina, qui a appelé à la fin des combats en Ukraine. « Je pense que ce n’est qu’une coïncidence. Cela montre que nous sommes à un bon niveau.

Lorsque Samsonova est arrivée à Washington il y a une semaine, son classement était passé d’un record en carrière de 25e en mai à 60e. Et elle n’avait pas disputé de match en tournée depuis juin.

Elle a utilisé ce temps pour se rendre à sa base d’entraînement en Italie et travailler sur son jeu – et sur elle-même.

Elle a commencé à collaborer avec un coach mental (“Je ne la remercierai jamais assez”, a déclaré Samsonova dimanche). Elle a cherché à améliorer son coup droit, son service et son retour, ce qui a porté ses fruits lors d’une victoire sur la championne en titre de l’US Open Emma Raducanu en quart de finale et contre Kanepi en finale.

Interrogée dimanche sur Wimbledon et les résultats qu’elle et d’autres Russes ont produits cette semaine, Samsonova a déclaré: “Nous (avons eu) beaucoup de temps pour travailler, donc je pense que nous l’avons (utilisé) très bien.”

Jusqu’à il y a quelques semaines, elle n’était pas sûre de pouvoir jouer à Washington. En effet, son visa devait expirer en juillet et on lui a dit qu’il n’y aurait peut-être pas assez de temps pour terminer le processus de demande de renouvellement.

Cela aurait pu signifier manquer non seulement le Citi Open, mais aussi d’autres tournois dans le pays, y compris peut-être l’US Open. (Contrairement au All England Club, la US Tennis Association a annoncé qu’elle autoriserait les athlètes de Russie et de Biélorussie à participer aux tirages au sort).

Heureusement, a déclaré Samsonova, cela a fonctionné, sinon elle aurait pu retourner en Europe pour jouer dans des événements de niveau inférieur.

“Je ne sais vraiment pas” ce qui se serait passé, a-t-elle reconnu.

La paperasse est arrivée, Samsonova est arrivée à Washington, et dimanche soir, elle réfléchissait à quelque chose que Medvedev et Kasatkina auraient pu être aussi : quelle est la bonne façon de célébrer ?

“Bien sûr”, a déclaré Samsonova, 23 ans, “quelques verres”.

AP Sports Writer Janie McCauley à San Jose, Californie, a contribué.

Howard Fendrich, Associated Press