Les joueurs de squash indiens espèrent remporter des médailles dans des conditions comme à la maison

Alors que la plupart des membres du contingent indien profitent de leur arrivée ici tôt pour s’acclimater aux conditions avant les Jeux du Commonwealth, les joueurs de squash Abhay Singh et Harinder Pal Singh Sandhu ne sont pas confrontés à de tels problèmes.

Birmingham est comme un chez-soi pour eux et, par conséquent, les conditions ne sont pas quelque chose qu’ils connaissent pour la première fois.

L’Angleterre étant la principale plaque tournante du squash, Abhay Singh et Harinder Pal Sandhu ont joué régulièrement dans ce coin du monde et se sentent chez eux – tout comme ils le font à Chennai, qui abrite la plupart des joueurs de squash car il a le squash national académie.

“Birmingham est comme une seconde maison pour moi car je viens ici chaque année pour jouer au squash. Au cours des cinq dernières années, j’ai passé plus de temps ici en Angleterre qu’en Inde, donc ces conditions sont naturelles pour moi. J’ai aussi un entraîneur anglais, donc c’est vraiment comme une maison loin de chez moi », a déclaré Abhay, 24 ans, lors d’une interaction organisée par le haut-commissariat indien, qui a accueilli les athlètes dans le cadre des célébrations d’Azadi Ka Amrit Mahotsav ici mardi soir. .

Alors que les projecteurs seront braqués sur Joshna Chinappa et Dipika Pallikal Karthik, qui ont fait équipe pour remporter la médaille d’or en double féminin au Championnat du monde de double 2022 à Glasgow, en Écosse, et le numéro 15 mondial masculin Saurav Ghosal, les goûts d’Abhay Singh et Harinder Pal Sandhu espèrent également décrocher des médailles, notamment en double.

Abhay Singh, qui participera aux épreuves de double masculin et de double mixte, a déclaré qu’il avait hâte de remporter une médaille aux Jeux du Commonwealth.

Harinder Pal Sandhu a déclaré que les Jeux du Commonwealth étaient comme des Jeux olympiques pour les joueurs de squash car le sport ne fait pas partie du programme olympique.

“Pour un joueur de squash indien, c’est le plus grand tournoi auquel vous jouez car le squash n’est pas aux Jeux olympiques et il y a évidemment tellement plus de pays aux Jeux du Commonwealth qu’aux Jeux asiatiques. Donc, c’est de loin le plus grand événement auquel participe un joueur de squash indien. C’est comme les Jeux olympiques pour nous.

« Nous avons hâte de jouer aux Jeux du Commonwealth et la préparation commence peu de temps après l’événement précédent. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail acharné pour préparer ces Jeux », a déclaré Harinder Pal Sandhu, qui est actuellement classé 116e au monde et a atteint le classement le plus élevé de 47 il y a quelques années.

À Birmingham, les Indiens seront impatients de remporter leur premier titre en simple masculin, mais devraient exceller dans les épreuves de double avec les favoris de Dipika Pallikal et Joshna Chinnappa pour remporter le titre de double féminin qu’ils avaient remporté en 2014 à Glasgow.

Dipika et le meilleur joueur de squash masculin Saurav Ghoshal sont les favoris pour la médaille d’or en double mixte.

