Les attaques des fans contre Schalke 04 continuent de secouer le club allemand après la relégation de l’équipe de Bundesliga mardi, l’équipe ne s’étant pas entraînée depuis deux jours et les responsables du club ne savent pas si tous les joueurs voudront continuer à porter le maillot des Royal Blues cette saison.

« La peur dans les yeux de Buyo restera avec moi », a déclaré jeudi le manager de l’équipe Schalke 04 et légende du club, Gerald Asamoah, en parlant de l’attaque des supporters contre des joueurs qui ont également attaqué l’entraîneur adjoint Mike « Buyo » Buskens.

Mercredi matin, quelques heures après avoir été reléguée de la Bundesliga lors d’une saison historiquement mauvaise avec une défaite 1-0 à Arminia Bielefeld, l’équipe de retour de Schalke a été attaquée par certains de ses propres supporters dans leur stade.

Près de deux heures après minuit, les bus des équipes étaient arrivés dans le stade et étaient attendus par les supporters, qui avaient demandé un dialogue après la première relégation depuis 1988 avait finalement été confirmée avec quatre matches de Bundesliga à jouer.

Mais au lieu d’une conversation, les fans sont devenus fous et la situation a pris le contrôle.

« J’ai été l’un des premiers à sortir du bus. Je n’avais aucune peur. Je connais les fans depuis longtemps et je pensais que rien ne se passerait », a déclaré Asamoah aux journalistes.

Alors que la police attendait aux portes du stade, les supporters ont eu plusieurs minutes pour déchaîner leur frustration. Cela a abouti à des œufs jetés sur les joueurs, certains d’entre eux étant poursuivis par les fans. Ils ont également endommagé au moins une voiture appartenant à un joueur, ont confirmé des sources à ESPN.

Un joueur de Schalke a déclaré à ESPN sous couvert d’anonymat que «les événements étaient effrayants pour quelqu’un qui ne s’attendait pas à ces niveaux d’engagement.

« Nous savions qu’il y aurait une réponse, mais aucun de nous ne s’y attendait », a déclaré le joueur. « Je peux sympathiser avec les fans et les supporters et je peux comprendre leur frustration. »

Il a également déclaré: « les fans veulent tout dire et la seule façon de redresser la situation est de terminer la saison en force et de continuer à se battre. »

Mercredi, le service de messagerie WhatsApp a été inondé de messages vocaux et de vidéos sur les attaques, certains d’entre eux diffusant de la désinformation et d’autres renforçant les informations qui coulaient alors que le club fermait tous les canaux officiels pour récupérer et se regrouper à la suite des événements.

La police locale a mis en place une commission d’enquête, selon WDR TV, mais n’a pas encore présenté de résultats.

Le média allemand Sportschau a cité le directeur sportif Peter Knabel, qui l’a laissé ouvert si tous les joueurs continuaient à jouer pour le club cette saison.

Knabel avait succédé à Jochen Schneider à ce poste plus tôt cette année. Schneider avait été l’un des nombreux officiels à ne pas avoir atteint la fin d’une saison, qui a également vu le club utiliser cinq entraîneurs pour un retour de 13 points en 30 matchs joués.

Knabel a déclaré que le club laissera libre au joueur individuel s’il souhaite continuer avec Schalke cette saison.

« Je peux vivre avec chaque décision tant que cette décision est dans les limites légales », a déclaré Knabel. « Nous devons voir comment vont les gars. »