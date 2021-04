Les joueurs de Schalke ont été attaqués par leurs propres fans à leur retour de Bielefeld après avoir été relégués de la Bundesliga.

La police de Gelsenkirchen a confirmé qu’ils étaient sur place à la Veltins Arena, car des images publiées sur les réseaux sociaux montraient que les fans poursuivaient certains des joueurs du club sur les périmètres du stade, et bien que la police ne puisse pas confirmer l’authenticité de la vidéo, des sources ont déclaré à ESPN que ces scènes provenaient de tôt mercredi matin.

– Bundesliga sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

Mardi, une défaite 1-0 à Arminia Bielefeld a vu Schalke relégué pour la première fois en 30 ans. Avec seulement quatre matches à jouer, les Royal Blues sont à 13 points de la place des éliminatoires de relégation.

La police était présente en tant que groupes de fans et l’équipe de Schalke s’est réunie pour un « échange à court préavis ». le club a déclaré dans un communiqué publié mercredi.

La police de Gelsenkirchen a déclaré dans un communiqué, a également publié mercredi, que « 500 à 600 personnes » attendaient l’équipe à la Veltins Arena. Lorsque les joueurs ont quitté le bus de l’équipe, « des œufs leur ont été lancés et ils ont été agressés verbalement », a ajouté la police.

« La police était sur place avec une force puissante et a pu empêcher une nouvelle escalade », indique le communiqué, ajoutant que les enquêtes étaient toujours en cours et que « des procédures pénales et administratives ont été engagées ».

Schalke a déclaré que « les limites ont été dépassées » et « malgré toute la frustration et la colère compréhensibles dues à la relégation en Bundesliga 2, le club n’acceptera jamais si l’intégrité physique de ses joueurs et de son personnel est mise en danger. Mais c’est exactement ce qui s’est passé en dernier. la nuit par l’action des individus. «

Le point de vente local WAZ a rapporté que les joueurs étaient en grande partie indemnes et « s’en sont tirés avec quelques bleus ».

Pendant ce temps, les groupes ultra du Borussia Dortmund ont célébré la relégation de leurs rivaux locaux en déclenchant des feux d’artifice près de la Veltins Arena.