Les joueurs de Premier League vont-ils vraiment se mettre en grève ?

C’est la semaine où Manchester City se lance à nouveau à l’assaut de la Ligue des champions dans le contexte d’une bataille juridique avec la Premier League, mais Rodri, le milieu de terrain vedette du club, a réussi à orienter la conversation dans une direction inattendue mardi.

A la question sur les exigences croissantes imposées aux meilleurs joueurs européens, Rodri a répondu avec acuité. « Nous sommes proches de la grève », a déclaré Rodri aux journalistes lors d’une conférence de presse avant le choc entre City et l’Inter Milan. « C’est l’opinion générale des joueurs et si cela continue ainsi, nous n’aurons pas d’autre choix. »

Le débat sur le calendrier du football n’a pas cessé, mais les propos de Rodri ont été un moment important. L’une des stars les plus douées de la Premier League, l’un des principaux candidats au Ballon d’Or le mois prochain, a fait savoir que la grève était devenue une préoccupation pour lui et ses pairs.

Une menace réelle ou un bluff vain ? L’Athlétique évalue dans quelle mesure la grève d’un joueur pourrait être réaliste dans la bataille en cours pour être écouté.

Pourquoi des joueurs comme Rodri sont-ils en colère ?

Les footballeurs, du moins ceux qui sont au sommet de la discipline, estiment qu’on leur en demande trop. L’élargissement des compétitions a réduit les possibilités de repos et contraint les stars internationales établies à dépasser régulièrement le seuil de 55 matchs par saison recommandé par la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs.

Cette saison n’a fait qu’accroître les craintes. Le nouveau format de la Ligue des champions de l’UEFA ajoute deux matches de groupe supplémentaires au calendrier des clubs participants et cet été, la FIFA lance sa nouvelle Coupe du monde des clubs entre le 15 juin et le 13 juillet.

La saison 2024-25 a débuté avec Rodri et ses coéquipiers de Manchester City qui devaient théoriquement disputer jusqu’à 75 matches en club et en sélection. « C’est trop », a déclaré Rodri mardi. « Tout n’est pas une question d’argent ou de marketing. Il s’agit de la qualité du jeu. Quand je ne suis pas fatigué, je suis plus performant. »

Rodri a souligné en quelques phrases le bouton nucléaire dans l’arsenal des joueurs. On a longtemps cru que leurs opinions n’étaient pas entendues, un sentiment renforcé par les expansions progressives supervisées par l’UEFA et la FIFA. Les tournées de pré-saison et de fin de saison impliquant de nombreux déplacements sont également une norme inconfortable que les joueurs sont obligés d’accepter.



Rodri a été titulaire à 50 reprises dans six compétitions pour Manchester City la saison dernière (Justin Tallis/AFP via Getty Images)

Les six derniers mois ont cependant apporté une réponse orchestrée.

Deux des plus grands syndicats de joueurs en Europe, l’Association anglaise des footballeurs professionnels (PFA) et l’Union nationale des footballeurs professionnels en France, ont lancé en juin une action en justice contre la FIFA, contestant la légalité de la décision de l’instance dirigeante de fixer « unilatéralement » le calendrier international des matchs de football.

Un mois plus tard, ce sont les Ligues européennes, qui représentent le football professionnel de 30 nations européennes, dont la Premier League, qui s’associent à La Liga et à la FIFPro Europe pour déposer une plainte officielle auprès de la Commission européenne contre la FIFA.

La nouvelle Coupe du monde des clubs, selon la FIFPro, a été la « goutte d’eau qui a fait déborder le vase » et des lignes de bataille profondes, avec les joueurs au cœur du combat, ont désormais été tracées. Trop, disent-ils, c’est trop.

Comment se déroulerait concrètement une grève ?

Rodri a peut-être suggéré qu’une grève était « proche », mais le train est encore à quelques arrêts d’arriver à ce point. Cela devrait être coordonné par la PFA ou la FIFPro et serait considéré comme un dernier recours si toutes les négociations avec les parties prenantes échouaient.

La PFA, en tant que seul syndicat de joueurs du football anglais, devrait théoriquement demander à ses près de 5 000 membres s’ils soutiennent une grève et cela nécessiterait ensuite un soutien majoritaire lors du référendum pour procéder.

Toutes les compétitions concernées, qu’elles soient organisées par la Premier League, la Ligue anglaise de football, la Fédération anglaise de football, l’UEFA ou la FIFA, auraient également la possibilité de prendre des mesures juridiques de rétorsion pour bloquer toute grève prévue.

« Nous avons vraiment fait de notre mieux pour mobiliser les parties prenantes concernées », a déclaré Maheta Molango, directeur général de la PFA. Le podcast de l’Athletic FC la semaine dernière. « Nous avons donc essayé de faire de notre mieux pour parvenir à une solution diplomatique — une action en justice est toujours une défaite pour tout le monde.

« Mais parfois, lorsque des adultes ne parviennent pas à trouver une solution, il faut qu’une tierce personne décide à notre place. »



Maheta Molango, directrice générale de la PFA (Steven Paston/PA Images via Getty Images)

Cela s’est-il déjà produit dans le football anglais auparavant ?

En novembre 2001, le danger était réel de voir les plus grands noms du football anglais baisser les bras. La PFA était fatiguée des négociations avec la Premier League, qui souhaitait que la part traditionnelle des contrats de diffusion nationale qui lui étaient transmise soit réduite de 5 à 2 %.

Trois mois de discussions se sont écoulés sans qu’aucun accord ne soit trouvé, ce qui a conduit à l’appel à la grève. 99 % des joueurs étaient favorables au boycott de tout match télévisé. Une date de grève, le 1er décembre, a même été fixée. Gordon Taylor, le directeur de la PFA, a affirmé que le manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson, et des joueurs, dont Roy Keane, Gary Neville et Ryan Giggs, soutenaient leur position.

Malgré les menaces et les injonctions juridiques, la grève a finalement été évitée après huit heures de discussions entre la Premier League et la PFA à Manchester. Taylor n’a pas obtenu tout ce qu’il souhaitait, mais l’offre de 17,5 millions de livres sterling (23 millions de dollars au taux actuel) a finalement été jugée satisfaisante.



Gordon Taylor annonçant en 2001 que plus de 99 % des membres de la PFA avaient voté en faveur de la grève (Phil Noble – PA Images/PA Images via Getty Images)

Et si l’on creuse un peu plus dans l’histoire du football anglais, en remontant jusqu’en 1960, on arrive à un moment bien plus significatif. La PFA, avec Jimmy Hill comme porte-drapeau, cherchait à abolir la limite de salaire de 20 £ par semaine pour les joueurs et comptait sur la menace d’une grève pour forcer la FA et la Football League à finalement céder en 1961.

Qu’en est-il dans d’autres pays ou d’autres sports ?

Les actions industrielles sont beaucoup plus courantes aux États-Unis, où la force des syndicats de joueurs se fait sentir avec plus de force.

La National Basketball Association (NBA) a connu trois lock-out dans la seconde moitié des années 1990 et un autre, qui a duré cinq mois, en 2011. C’était la même année où la National Football League (NFL) a connu le sien lorsque les joueurs et les propriétaires n’ont pas réussi à s’entendre sur une convention collective révisée.

La Ligue majeure de baseball a connu un lock-out en 2022, le neuvième de son histoire. Et puis il y a la Ligue nationale de hockey (LNH), une autre ligue qui connaît bien les négociations tendues, le pouvoir des joueurs et les propriétaires qui ne clignent pas des yeux.

Les comparaisons avec le football européen n’ont cependant que peu de poids. Un joueur d’élite en Angleterre jouera dans des matchs organisés par la Premier League, l’EFL, la FA, l’UEFA et la FIFA au cours d’une saison et la présence de multiples parties prenantes compliquera toujours les négociations sur le bien-être des membres d’un syndicat.

Quelles compétitions pourraient être vulnérables à une grève des joueurs ?

C’est la grande inconnue, mais ce dont nous pouvons être sûrs, c’est la force des relations entre la PFA et la Premier League à l’heure actuelle. Si les deux organisations étaient en conflit il y a 23 ans, Taylor se disputant Richard Scudamore, elles sont devenues étroitement liées ces derniers temps. Ne voyez pas comme une coïncidence le fait que la PFA ait entamé une procédure judiciaire contre la FIFA au cours des mêmes mois d’été où la Premier League a contribué à en former une autre.

La PFA – et, par extension, la FIFPro – n’ont pas de problème avec les programmes nationaux, qui restent globalement inchangés. Ils ont également de la sympathie pour la FA et l’EFL, dont les compétitions ont été réduites au point d’être réformées à l’ère moderne. Il semble donc peu probable qu’une menace de grève ait une telle cible.

Les relations entre la PFA et l’UEFA sont plus harmonieuses grâce à une plus grande consultation, alors la ligne de mire pourrait-elle plutôt se tourner vers la FIFA ?

La FIFA, qui façonne le calendrier international, est au centre de toutes les critiques depuis qu’elle a mis en place une Coupe du monde des clubs remaniée. Sa défense est certes avisée et solide, soulignant que les matches qu’elle organise ne représentent qu’une fraction de la charge de travail des joueurs, mais les syndicats ont clairement exprimé leur mécontentement.

La Coupe du monde des clubs est aussi la compétition qui peine à attirer des contrats de diffusion et de sponsoring avant l’été prochain. Elle semble être la cible la plus facile pour les joueurs souhaitant faire connaître leurs sentiments.

Quelle est la probabilité d’une grève ?

La solution la plus simple serait de considérer les commentaires de Rodri comme des paroles en l’air, mais les inquiétudes sont trop profondes. Sans changement significatif du calendrier, soulignent les syndicats, il viendra un moment où les joueurs prendront position.

Il n’est cependant pas facile de savoir à quoi cela ressemblera et quand cela se produira. Les problèmes liés à la charge de travail poussent les différentes parties prenantes à en vouloir davantage et le prochain défi sera de savoir comment remettre le dentifrice dans le tube.

Les syndicats de joueurs souhaitent en définitive occuper une place plus importante à la table des décisions. C’est pourquoi ils ont intenté une action en justice contre la FIFA, une démarche visant à faire entendre leur voix et à réduire les exigences imposées à ses membres.

La plainte initiale déposée contre la FIFA devant le tribunal de commerce de Bruxelles en juin devrait probablement aboutir devant la Cour de justice de l’Union européenne l’année prochaine et la décision finale déterminera la suite des événements. Les syndicats de joueurs espèrent que cela marquera une dilution des pouvoirs de la FIFA en matière de calendrier des matches internationaux, ce qui mènera à une réforme à long terme.

Une grève, quelle que soit sa probabilité, resterait problématique. Il convient de terminer avec un commentaire de Stephen Taylor-Heath, responsable du droit du sport chez JMW Solicitors, qui s’est entretenu avec L’Athlétique en juin.

« Cela se résume vraiment à des questions de droit du travail entre les joueurs et les clubs », a-t-il déclaré. « Il y a toujours eu une adéquation difficile entre le droit du travail et le football. »

Et peut-être que ça va devenir un peu moins simple aussi.

(Photo du haut : Getty Images. Conception : Dan Goldfarb)