Les joueurs de Premier League vont à nouveau se mettre à genoux avant les matchs

Les joueurs de Premier League doivent recommencer à se mettre à genoux avant le coup d’envoi. Cette édition de la manifestation commence le samedi 8 octobre. Elle se termine le 16 octobre. Les joueurs de l’élite anglaise se mettent à genoux pour montrer leur solidarité contre le racisme.

S’agenouiller avant le coup d’envoi est devenu un événement régulier pour les joueurs de football. Cependant, les capitaines des équipes de Premier League ont décidé d’apporter quelques modifications au geste en août. Ces joueurs ont choisi de choisir certains matchs tout au long de la saison pour s’agenouiller, plutôt que chaque match.

Dès lors, le mouvement s’étend au-delà des deux prochains week-ends de matches. Les joueurs de Premier League prévoient également de se mettre à genoux avant les matchs du Boxing Day et les finales de coupe. Les capitaines pensaient que le choix de certains jeux importants pourrait créer plus d’impact sur la question.

Les joueurs de Premier League se mettent à genoux

Richard Masters, directeur général de la Premier League, a pleinement soutenu la décision des joueurs. “Nous soutenons la décision prise par les joueurs de prendre le genou à des moments précis de la saison”, a déclaré Mathers.

Ces matchs encouragent davantage la lutte contre la discrimination et éduquent les supporters.

«Nous savons que davantage peut être fait pour supprimer les obstacles afin de rendre le football plus inclusif. Le football bénéficiera d’une plus grande diversité dans tous les domaines du sport.

Les joueurs commençaient auparavant à s’agenouiller avant les matchs pour soutenir le mouvement Black Lives Matter et la campagne No Room for Racism de la ligue. La Premier League s’est engagée dans sa croisade pour promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion.

“Le football est un sport diversifié, qui rassemble des communautés et des cultures de tous horizons”, a précédemment déclaré Masters. “Cette diversité a rendu le jeu plus fort sur le terrain et il est essentiel que nous veillons à ce que cela se reflète dans tous les domaines du jeu.”

“Le plan d’action No Room For Racism sous-tend l’engagement continu de la Premier League à promouvoir l’égalité et à lutter contre la discrimination. Il s’appuie sur le travail de grande envergure entrepris par les clubs, visant à garantir que chacun puisse réaliser son potentiel, quel que soit son parcours.

PHOTO : Images IMAGO / PA