Les joueurs de Premier League prendront un genou avant les matchs des deux prochains matches

Les joueurs de Premier League prendront le genou avant leurs matchs dédiés “Pas de place pour le racisme” du 8 au 16 octobre alors que le plus haut niveau anglais poursuit son “engagement continu à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion”, a-t-il été annoncé. Jeudi.

Il a été décidé avant la saison 2022-23 que les capitaines de club choisiraient des matchs importants pour prendre le genou, plutôt qu’à chaque match, mais ont réaffirmé leur engagement à lutter contre le racisme et la discrimination.

“Les joueurs prendront le genou avant le coup d’envoi avant les 20 matches de cette période pour montrer leur unité contre toutes les formes de racisme”, un communiqué de Premier League lu.

“Les joueurs prendront également le genou lors des matches du Boxing Day après la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, lors d’autres journées No Room For Racism, lors des matches de Premier League le dernier jour de la saison et lors des finales de la FA Cup et de la EFL Cup.

“Tous les matchs de Premier League des deux prochains week-ends afficheront le message No Room For Racism, alors que la ligue et les clubs continuent d’appeler les fans à défier et à signaler les comportements discriminatoires partout où ils le voient.”

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déclaré qu’il soutenait la décision de se mettre à genoux “à des moments précis” et “utilisera ces matches pour promouvoir davantage la lutte contre la discrimination et éduquer les fans”.