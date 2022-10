Les joueurs de Premier League prendront un genou au cours des deux prochains week-ends dans le cadre de la campagne «No Room For Racism» | Nouvelles du football

Les joueurs de Premier League devraient se mettre à genoux avant les matchs de haut niveau au cours des deux prochains week-ends dans le cadre d’une campagne anti-discrimination.

L’initiative “Pas de place pour le racisme” de la ligue se déroule au cours des deux prochains tours de matchs, et dans le cadre de cela, les joueurs prendront un genou en signe de lutte contre le racisme et d’autres formes de discrimination.

Les capitaines des clubs de Premier League ont décidé avant le début de la saison de sélectionner des moments importants pour faire le geste, après que cela soit devenu un spectacle courant lors des matchs après la mort lors de l’arrestation par la police de l’homme noir George Floyd aux États-Unis en 2020.

Parmi les autres occasions sélectionnées pour que les joueurs se mettent à genoux, citons la ronde de matchs du lendemain de Noël – qui marquera le retour de la Premier League après la Coupe du monde – les futures semaines de la campagne No Room For Racism, le dernier jour de la saison et la FA Cup et Finale de la Coupe Carabao.

D’autres messages à l’appui de la campagne seront affichés autour des stades de Premier League.

Le défenseur de Fulham, Kenny Tete, a parlé de ses expériences de racisme dans le football et dit qu'il y a encore beaucoup à faire



Darren Moore, président du groupe consultatif des participants noirs (BPAG) de la Premier League, a déclaré: “Pendant mon mandat de président du BPAG, j’ai vu beaucoup de changements et de progrès importants dans la lutte contre la discrimination et la création de plus d’opportunités à travers le jeu.

“Je pense que c’est fantastique que les joueurs continuent de se mettre à genoux pour montrer un front uni contre le racisme. Le BPAG soutient pleinement les joueurs alors qu’ils se mettent à genoux lors de matches sélectionnés pour continuer à envoyer ce message puissant.

“Je suis fier du travail accompli pour augmenter le nombre d’entraîneurs issus de groupes sous-représentés qui accèdent à des rôles professionnels à temps plein. Les initiatives d’entraînement sont excellentes et bien accueillies par les candidats.

“Il y a eu un très bon travail pour ouvrir des portes et créer des voies – le défi maintenant est de s’assurer que nous continuons à travailler ensemble pour maintenir les progrès et améliorer ces opportunités pour encore plus d’entraîneurs.

“Nous avons déjà un jeu brillant et apporter plus de diversité dans tous les domaines du football ne fera que continuer à le rendre encore meilleur.”

La ligue est impliquée dans divers programmes axés sur l’égalité et la diversité, notamment le Professional Player to Coach Scheme (PPCS) et le Coach Inclusion and Diversity Scheme, qui ont permis à 48 entraîneurs noirs, asiatiques, métisses ou féminins d’obtenir des stages auprès de professionnels. clubs.

La ligue a également lancé un système de signalement des abus en ligne en juin 2020 pour soutenir les joueurs, le personnel et leurs familles lorsqu’ils sont victimes d’abus discriminatoires via les réseaux sociaux.

La ligue a enquêté sur plus de 400 cas pour identifier les abuseurs en ligne à la suite de signalements de clubs.

Le PDG de Kick It Out, Tony Burnett, déclare que les instances dirigeantes du football doivent résoudre les problèmes de représentation à tous les niveaux du football



Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déclaré : “Lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination est toujours une priorité pour la Premier League et nos clubs.

“Nous exhortons tout le monde à jouer son rôle et à démontrer que les préjugés raciaux ne sont pas acceptables dans le football ou dans la société en général.

“Nous soutenons la décision prise par les joueurs de se mettre à genoux à des moments précis de la saison et nous utiliserons ces matchs pour promouvoir davantage la lutte contre la discrimination et éduquer les supporters.

“Nous continuons à travailler dur pour lutter contre la discrimination et améliorer les opportunités dans le jeu, conformément à notre plan d’action No Room For Racism.

“Nous savons que davantage peut être fait pour supprimer les obstacles afin de rendre le football plus inclusif, et que le football bénéficiera d’une plus grande diversité dans tous les domaines du sport.”

