Les joueurs de Premier League limiteront le genou avant les matchs

Les joueurs de Premier League ne prendront plus systématiquement un genou avant les matchs, a annoncé la ligue avant la nouvelle saison.

Les joueurs ont commencé à se mettre à genoux pendant Project Restart, à la suite du meurtre illégal de George Floyd aux États-Unis et du mouvement Black Lives Matter qui a suivi.

Le match télévisé d’Aston Villa avec Sheffield United a lancé la position de l’élite, qui a depuis été reproduite dans les ligues nationales et au-delà – et a provoqué des frictions avec le gouvernement britannique lorsque les joueurs anglais ont été hués tout en adoptant la position avant l’Euro 2020 l’été dernier.

Plus récemment, un certain nombre de clubs et de joueurs individuels ont annoncé qu’ils cesseraient de s’agenouiller et maintenant, la Premier League a emboîté le pas plus de deux ans depuis le lancement de l’initiative.

Les joueurs prendront toujours un genou avant certains tours de matchs, y compris les finales de la FA Cup et de la Carabao Cup, ainsi que les matchs du Boxing Day et les tours No Room For Racism de la Premier League.